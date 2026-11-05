WHO oo Ansixisay Tijaabooyinka Caafimaad ee Laba Tallaal oo Cusub oo Ebola ah

Laba tallaal oo Ebola ah oo tijaabo ah ayaa lagu dari doonaa tijaabooyinka caafimaad, iyadoo shaqaalaha caafimaadku ay dadaal ugu jiraan xakamaynta cudur ka dillaacay Afrika oo ay ku dhinteen in ka badan 5,300 qof.
Agaasimaha Guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa sheegay in tijaabo la bilaabay bishii hore ay durba lagu tijaabinayay Ervebo, oo ah tallaal loo ansixiyay fayraska Ebola balse aan loo ansixin fayraska Bundibugyo ee sababay cudurka ka dillaacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
“Maanta, kooxaha khubarada WHO waxay ku talinayaan in tijaabada lagu daro laba tallaal oo musharrax ah,” ayuu yiri.
Tallaallada musharraxa ah waa ChAdOx1 BDBV, oo ay samaysay Jaamacadda Oxford iyadoo iskaashi la leh Machadka Serum ee Hindiya, iyo mRNA-1469 oo ay samaysay Moderna. Tedros wuxuu sheegay in labadaba si gaar ah loogu sameeyay in lagu bartilmaameedsado fayraska Bundibugyo.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ka digay in tallaalladu keligood aysan joojin karin faafitaanka. “Tallaalladu waa aalado awood leh, balse ma beddeli karaan tallaabooyinka la xaqiijiyay ee hadda nafaha badbaadin kara: daryeelka hore, raadraaca dadka la xiriiray bukaannada, go’doominta, aaska ammaan ah oo sharaf leh iyo la shaqaynta bulshooyinka oo ku dhisan kalsooni,” ayuu intaas ku daray.
Xarumaha Afrika ee Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada ayaa toddobaadkan sheegay in faafitaanka Ebola ee weli socda uu qaaradda ku dilay in ka badan 5,300 qof, iyadoo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ay leedahay tirada ugu badan ee dhimashada.
Hay’adaha caafimaadku waxay diiwaangeliyeen 10,444 xaaladood oo la xaqiijiyay, halka heerka dhimashadu uu kor u dhaafay 50%, ayay hay’addu sheegtay.