Mareegaha ayaa khadka ka maqnaaday kadib markii cillad ay AI ogaatay ay dhalisay dadaal degdeg ah oo amni

Mareegaha ay maamulaan dowlado iyo hay’ado waaweyn oo ku kala yaalla Yurub iyo meelo ka baxsan ayaa khadka laga saaray kadib markii cillado halis ah laga helay PHP, oo ah luuqad barnaamijyeed laga isticmaalo inta badan internetka, taasoo ku kalliftay maamulayaasha adduunka oo dhan inay si degdeg ah ugu tartamaan sugidda nidaamyadooda.
Horumarinta PHP waxay soo saareen cusboonaysiinno amni oo degdeg ah oo lagu saxayo nuglaanshooyin sannado badan ku qarsoonaa software-ka, ka hor intii aan lagu aqoonsan caawinta sirdoonka macmalka ah. Waxay sheegeen in dhammaan isticmaalayaasha “lagu dhiirrigelinayo inay isla markiiba cusboonaysiiyaan”.
Shirkadaha tiknoolajiyadda ayaa ka digay in qaar ka mid ah weeraryahannadu laga yaabo inay horey uga faa’iidaysanayaan daciifnimadan, taasoo keentay in hay’adaha dowladeed ee dalal badan oo Yurub ah ay si ku-meel-gaar ah u xiraan mareegaha dadweynuhu geli karo.
Iyadoo hadda la heli karo barnaamijyada lagu saxo cilladaha, aaladaha AI-na ay awoodaan inay si degdeg ah dib ugu falanqeeyaan cilladaha, khubarada amniga internetka ayaa sheegay inay filayaan in tuugadu si dhaqso ah u dhaqaaqaan, ayna suurtagal tahay inay weerarro bilaabaan ka hor inta aysan hay’aduhu dhammaystirin cusboonaysiintooda.
Wuxuu sheegay in tallaabada xigta ay noqon doonto “in si ballaaran loo qabsado server kasta oo internetka ku jira oo nugul”.
PHP, oo ah luuqad la sameeyay horraantii sagaashamaadkii, taasoo markii hore u taagnayd “Personal Home Page”, ayaa awood siisa qaybo badan oo ka mid ah mareegaha dadweynaha. Waxaa lagu dhex dhisay madallo ay ka mid yihiin WordPress, Drupal, Joomla iyo Magento, taasoo nuglaansho kasta oo halis ahi keeni karto carqalad baahsan.
“Dhammaan serverrada isticmaalaya nooc kasta oo PHP ah oo la soo saaray 20-kii sano ee la soo dhaafay way nuglaan doonaan,” ayay tiri madaxa fulinta ku-meel-gaarka ah ee Ururka Drupal, Tiffany Farriss. “Arrintani waxay saameynaysaa inta badan internetka.”
Hay’adaha amniga internetka ee Yurub, Australia, Japan iyo Britain ayaa kula taliyay isticmaalayaasha PHP inay isla markiiba rakibaan hagaajinnada ama ay mareegaha khadka ka saaraan ilaa barnaamijyada lagu saxayo la hirgeliyo.
Hay’adda amniga internetka ee Netherlands ayaa sidoo kale xirtay mareegteeda, iyadoo sheegtay in tallaabadu ahayd mid taxaddar ah. Maamulaha encyclopedia-ga internetka ee Wikipedia ayaa sheegay inuu curyaamiyay tiro aan la cayimin oo nidaamyo ah intii loogu diyaarinayay in si ammaan ah loogu rakibo hagaajinnada.
Digniinaha ayaa gaaray heerarka ugu sarreeya ee dowladaha, iyadoo xitaa qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dunidu ay ka hadleen baahida loo qabo in software-ka si degdeg ah loo cusboonaysiiyo.
Ra’iisul Wasaaraha Japan Sanae Takaichi ayaa X ku qortay in milkiilayaasha mareegaha ay “hubiyaan in mareegtooda tooska ah ay isticmaasho PHP iyo inay isu diyaariyaan rakibidda hagaajinta cusub”.
Daawo: Khabiir amniga internetka ah ayaa sheegay in tuugadu ay suurtagal tahay inay xog xadaan sababo la xiriira cilad software
Khabiir ayaa sheegay in tuugadu ay xog ka xadi karaan mareegaha nugul
Khabiirka amniga internetka Brian Honan ayaa sheegay in dambiilayaashu ay suurtagal tahay inay xog ka qaataan mareegaha nugul ee ku shaqeeya luuqadda PHP ee “caanka ah”.
Mr Honan ayaa sheegay in baaxadda khatartu ay ka tarjumayso “tirada aadka u badan ee mareegaha isticmaala software-kan”.
Wuxuu sheegay in PHP ay isticmaalaan 70% mareegaha adduunka.
Isagoo ka hadlayay barnaamijka Six One ee RTÉ, Mr Honan wuxuu yiri: “Software-ka waxaa ku jira laba cilladood oo amni kuwaasoo u oggolaanaya weeraryahannada, ha noqdaan dambiilayaal ama tuugo internetka ah … inay meel fog kala wareegaan mareeg nugul oo ay ku sameeyaan waxay doonaan.”
Taasi waxay u oggolaan kartaa weeraryahannada inay xadaan xog ama wax ka beddelaan mareegta, ayuu yiri. “Ilaa milkiilayaasha mareeguhu ay cusboonaysiiyaan software-kooda, mareegahani waxay u nugul yihiin weerar,” ayuu raaciyay.
Mr Honan ayaa sheegay in cusboonaysiinta amni la heli karo, inkastoo hawl-wadeennada mareegaha badankoodu ay u baahan doonaan inay tijaabiyaan si loo hubiyo in hagaajintu aysan abuurin dhibaatooyin dheeraad ah.
“Dambiilayaasha iyo tuugadu waxay qaadan doonaan hagaajintaas, dibna ayay u falanqayn doonaan si ay u ogaadaan halka daciifnimadu ku jirto, taasoo u sahlaysa inay weeraraan mareegta,” ayuu yiri.Mr Honan wuxuu raaciyay in shirkaduhu ay u baahan yihiin inay mareegahooda sida ugu dhaqsaha badan u cusboonaysiiyaan.
Cilladda oo la helay iyadoo la adeegsanayo AI
Cilladda PHP waxaa lagu aqoonsaday sirdoonka macmalka ah, sida lagu sheegay qoraal blog ah oo ay soo saartay shirkadda amniga internetka ee Wiz, oo ay leedahay Alphabet.
Wiz ayaa sheegtay in nuglaanshooyinku ay ku qarsoonaayeen saldhigga koodhka PHP in ka badan toban sano, ayna aad u adkaan lahayd in weeraryahan bani’aadam ahi ka faa’iidaysto.
“AI ka hor, shaqadan gacanta lagu qabanayo way adkaan lahayd in la hirgeliyo, xitaa way ka sii adkaan lahayd in la ballaariyo,” ayay tiri. “AI awgeed, tani mar dambe caqabad ma aha.”
Cilmi-baaristu waxay adeegsatay Wiz Atlas, oo ah aaladda cilmi-baarista nuglaanshaha ee AI-da iskeed u shaqaysa ee shirkadda, iyo Gemini 4 Argon ee Google iyo GPT-5.6 Sol ee OpenAI, ayay Wiz sheegtay.
Wiz ayaa sheegtay inay la shaqaysay kooxda PHP, OpenAI iyo shirkadda amniga internetka ee Calif si loo aqoonsado nuglaanshaha loona xaqiijiyo hagaajinta.
Shirkaddu waxay sidoo kale sheegtay inay la shaqaysay Google Cloud, Cloudflare NET.N, AWS-ka Amazon AMZN.O, Microsoft MSFT.O, Automattic oo maamusha WordPress.com, iyo shirkado ay ka mid yihiin Fastly FSLY.O, Akamai AKAM.O, Imperva iyo Vercel si looga caawiyo ilaalinta macaamiisha iyo diyaarinta tallaabooyinka yareynta khatarta.
Aqalka Cad ayaa bayaan ku sheegay in Jimcihii lagu wargeliyay cilladda.
“Helitaankani wuxuu si cad u muujinayaa sababta hoggaanka Maraykanku ugu leeyahay SI muhiimad aad u weyn,” ayuu Aqalka Cad yiri, isagoo tixraacaya erayga uu Madaxweyne Donald Trump doorbido ee sirdoonka macmalka ah.
“Tani waa hal-abuurnimo Maraykan ah oo xoojinaysa amnigeenna qaran.”
Software muhiim ah oo loo adeegsado socodsiinta mareegaha
PHP waa luuqad barnaamijyeed caawisa hawlgelinta mareegaha.
Marka qof furo bog internet, server ku shaqeeya PHP ayaa dhisa nuxurka la codsaday, dabadeedna u gudbiya browser-ka. Software-ku waa bilaash, waa il-furan, waxaana dayactira mutadawiciin.
Isticmaalka baahsan ee PHP – waxay maamushaa ku dhowaad 75% mareegaha barnaamijyadooda la aqoonsan karo, sida uu sheegay raadraacaha tiknoolajiyadda mareegaha ee W3Techs – oo ay weheliso darnaanta nuglaanshaha, ayaa khubarada ku abuurtay walaac ku saabsan tirada badan ee nidaamyada bannaanka u nugul.
Lukasz Olejnik, oo ah cilmi-baare sare oo marti ah kana tirsan King’s College London, ayaa sheegay in isticmaalka sii kordhaya ee ololeyaasha jabsashada ee ay AI-du caawiso uu khatarta sii xoojin karo.
“Baaxaddu waa aad u weyn tahay, iyadoo AI-na ka faa’iidaysiga nuglaanshuhu si degdeg ah oo baaxad leh u dhici karo,” ayuu yiri Mr Olejnik.
Khatartu waxay si gaar ah uga muuqataa mareegaha yaryar ee ay maamulaan shakhsiyaad ama hay’ado leh awood farsamo oo kooban. Qaar badan waxay ku tiirsan yihiin adeegyada martigelinta la wadaago, mana maamulaan serverrada aasaasiga ah si toos ah.
Khubarada amniga ayaa ka digay in mareegahaasi ay si gaabis ah u rakibi karaan hagaajinnada, taasoo ka tagaysa iyagoo nugul xitaa kadib marka hagaajinnada la soo saaro.
Go’itaanno baahsan oo Yurub ka dhacay
Netherlands, hay’ado dhowr ah ayaa raacay hoggaanka Xarunta Qaranka ee Amniga Internetka, iyagoo mareegaha dadweynaha ka saaray khadka. Kuwa ay saameysay waxaa ka mid ahaa Dekedda Rotterdam, bogga dowladda Overheid.nl, xiriirka kubadda cagta qaranka KNVB, mareegaha shanta xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn dalka iyo mareegaha dhowr isbitaal.
Shirkadda IT-ga ee dowladaha hoose ee Denmark Kombit ayaa sheegtay inay hakisay adeegyo dhowr ah, oo ay ku jirto madasha qaranka ee isgaarsiinta dugsiyada dalka.
Carqaladdu waxay ku sii fiday Finland, halkaas oo adeeg-bixiyaha IT-ga dowladda Valtori uu sheegay in adeegyada shabakadda dowladda laga saaray khadka “si loo qaado tallaabo taxaddar ah”.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay in dhammaan mareegahooda la geliyay dayactir ka hortag ah.
Bixiyaha adeegyada daruuraha ee Japan Sakura Internet ayaa sheegay inuu hakiyay shaqada qalabka kaydka xogta.