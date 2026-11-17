Ukraine waxay sheegtay in ciidamadeedu duqeeyeen xarun weyn oo soo saarta kiimikooyinka batroolka iyo warshad sifaysa saliidda oo ku taalla Nizhnekamsk, bartamaha Ruushka, iyadoo mas’uuliyiin Ruush iyo kuwo Moscow taageerto ay sheegeen in saddex qof ay ku dhinteen weerarro kala duwan.
“Habeenkii 15-ka November, cutubyo ka tirsan Ciidamada Difaaca Ukraine ayaa gaaray Nizhnekamsk oo ka tirsan Tatarstan,” ayay militarigu ku sheegeen qoraal ay ku daabaceen Telegram.
“Laba shirkadood oo ciidanka Ruushka ku quudiya agab cayriin iyo shidaal ayaa la weeraray.”
Ukraine waxay sheegtay in bartilmaameedyada ay ka mid ahaayeen Nizhnekamskneftekhim, oo ah xarun weyn oo kiimikooyinka batroolka soo saarta oo ay maamusho shirkadda hormuudka ah ee Ruushka, Sibur, iyo sidoo kale warshad sifaysa saliidda oo ku dhow.
Duqa Nizhnekamsk Radmir Belyaev ayaa dhacdada ku tilmaamay “weerar ballaaran oo muddo dheer socday oo ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee cadowga”, wuxuuna sheegay in dhowr xarumood ay waxyeello soo gaartay.
Lix qof ayaa ku dhaawacmay, halka dhisme la deggan yahayna la haleelay, ayuu sheegay Mudane Belyaev. Mas’uuliyiintu waxay bilaabeen inay kormeeraan tayada hawada magaalada.
Nizhnekamsk, oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 240,000 oo qof, ayaa si weyn loogu yaqaannaa “caasimadda kiimikooyinka batroolka” ee Tatarstan.
Weerar kale oo dhacay, hal qof ayaa lagu dilay Taganrog, oo ah magaalo deked warshadeed leh oo ku dhow xuduudda Ukraine, ayuu sheegay guddoomiyaha gobolka Yuri Slyusar.
Leonid Pasechnik, hoggaamiyaha Moscow u magacaabtay gobolka Lugansk ee la haysto, ayaa sheegay in darawal gaari xamuul ah iyo haweeney waayeel ah ay sidoo kale halkaas ku dhinteen.
Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay burburiyeen 533 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo Ukraine leedahay, kuwaas oo intii u dhexeysay xalay iyo saaka lagu qabtay hawada 12 gobol oo Ruushka ah iyo Crimea oo la haysto.
Ciidamada Ukraine ayaa sidoo kale sheegay inay duqeeyeen xarun soo saarta qalabka militariga iyo laba goobood oo loo adeegsado duulinta diyaaradaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo ku yaalla gobollada Bryansk, Astrakhan iyo Oryol ee galbeedka Ruushka.
Moscow waxay sheegtay inay duqeysay kaabayaal gaadiid iyo wax-soo-saar oo taageera hawlgallada militariga, oo ay ku jiraan tareennada xamuulka, iyo sidoo kale xarumo militari.
Ukraine waxay sheegtay in dad ku dhaawacmeen dhowr gobol, halka shirkadaha tamartu ay sheegeen in weerarrada Ruushku ay sababeen koronto la’aan ballaaran oo ka dhacday Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk iyo Odesa.
Hoy arday oo ku yaalla Zaporizhzhia ayaa waxyeello ku gaartay mid ka mid ah duqeymaha. Inta badan dadka deggan waa dad gudaha ku barakacay oo lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan intii uu dagaalku socday.
Gobolku wuxuu toddobaadyadii u dambeeyay wajahayay weerarro ku dhowaad maalin kasta dhaca.
Askariyiin Ukraine ah oo Kharkiv ku ridaya madaafiic iswada
Buundooyinka iyo warshadda korontada biyaha ee Dnipro ayaa ka mid ahaa bartilmaameedyada ugu muhiimsan.
Duqeymihii ugu dambeeyay waxay dhaceen maalin ka dib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegay in gorgortamayaal Maraykan ah ay soo hadal qaadeen suurtagalnimada in Ukraine ay ka baxdo gobolka Donbas ee bariga, si ay ugu beddesho xubinimada NATO.
Mr Zelensky wuxuu sheegay in arrinta ku saabsan in xubinimada NATO lagu xiro tanaasul dhuleed ay markii ugu horreysay soo baxday intii lagu jiray wada-hadallada nabadeed ee Ruushka kula yeeshay Abu Dhabi, sida lagu sheegay hadallo uu xafiiskiisu sii daayay.
“Maraykanku wuxuu soo qaaday su’aal: ‘Ka warran haddii Ukraine ay ku biirto NATO? Ukraine ma ka bixi lahayd Donbas?” ayuu yiri.
Akhri wax dheeraad ah: Wararkii ugu dambeeyay ee Ukraine
“Taasi waa sababta aan u aaminsanahay in NATO ay dib ugu soo laabatay ajendaha. Laakiin waxaad sidoo kale maqasheen farriimaha (Madaxweynaha Ruushka Vladimir) Putin, waana wada-hadal aad u adag.”
Wuxuu sheegay in Kyiv ay kala xaajoonaysay “dammaanado amni oo gaar ah oo ka imanaya NATO iyo Midowga Yurub”, iyo in haddii dalalka reer Galbeedku ay xaqiijiyaan ballanqaadyadaas, “markaas aan weydiin doono bulshada Ukraine waxa ay ka qabto: ma aqbalnaa mise maya? Xaq uma lihi inaan go’aankaas kaligay qaato”.
Mr Zelensky wuxuu sheegay in Midowga Yurub iyo NATO ay yihiin amniga “dhabta ah” ee keliya ee Yurub, isagoo ka digay in dadaalka Kremlin-ka ee dib loogu qaabeynayo qaab-dhismeedka amni ee qaaraddu uu dhalin karo dagaallo dheeraad ah.