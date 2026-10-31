Trump oo Dib u Bilaabay Ololaha Isu-soo-baxyada Xilli Doorashooyinka Dhexe ee Maraykanku Galayaan Marxaladdoodii Ugu Adkayd

Donald Trump ayaa si lama filaan ah dib ugu soo celiyay laba isu-soo-bax oo olole ah oo uu horay u baajiyay, taas oo ololihiisa doorashooyinka dhexe ee Maraykanka gelisay marxalad kama dambays ah oo xawli badan, iyadoo Jamhuuriyiintu ay u dagaallamayaan inay sii haystaan gacan ku haynta Kongareeska.
Munaasabadaha madaxweynaha ee Kansas iyo Iowa ayaa dib loogu daray jadwalka Axadda, wax ka yar 24 saacadood kaddib markii Jamhuuriyiintu sheegeen inuusan mar dambe ka soo muuqan doonin labada gobol.
Isbeddelkan ayaa yimid kaddib markii baajintaasi dhalisay su’aalo ku saabsan caafimaadka madaxweynaha oo 80 jir ah iyo heerka taageerada Jamhuuriyiinta ka hor codbixinta 3-da Nofeembar. Mr Trump ayaa si caro leh uga falceliyay markii wariye uu weydiiyay inuu caafimaad qabo iyo in kale.
“Isu-soo-baxyadii waa dib loo soo celiyay. Madaxweyne Trump wuxuu jecel yahay taageerayaashiisa, waxaana dheer ku dhowaad 20 isu-soo-bax oo taleefan ah, wuxuu Axadda qaban doonaa isu-soo-baxyo is-xiga oo ka dhici doona Kansas iyo Iowa,” ayuu yiri ilo xisbiga ka tirsan oo xog-ogaal u ah qorshayaasha dhammaadka toddobaadka ee Mr Trump.
Jamhuuriyiintu horay ayay u sheegeen in Mr Trump uu taa beddelkeeda diiradda saari doono isu-soo-baxyada taleefanka.
Khamiistii ayuu xanaaqay markii la weydiiyay inuu ka baaqanayay muuqaalka Kansas sababtoo ah inuu “ka daalay safarrada.”
“Si fiican ayaan u caafimaad qabaa,” ayuu Mr Trump si kulul ugu jawaabay, isagoo ku dooday inuusan mar dambe u baahnayn inuu booqdo Kansas, maadaama Senator-ka Jamhuuriga Roger Marshall uu “si wanaagsan u socdo.”
‘Doorasho la musuqmaasuqay’
Kansas iyo Iowa labaduba waxay si raaxo leh u taageereen Mr Trump sannadkii 2024, hase yeeshee mid kasta ayaa si lama filaan ah ugu noqday goob ay Jamhuuriyiintu kula loollamayaan doorashadan.
Marshall ayaa wajahaya caqabad xooggan oo kaga imaanaysa Dimuqraadiga Adam Hamilton ee Kansas, oo ah gobol aan senator Dimuqraadi ah dooran tan iyo 1932. Iowa, gabadha xildhibaanadda ah ee Jamhuuriga Ashley Hinson ayaa tartan adag kula jirta Dimuqraadiga Josh Turek.
Jamhuuriyiintu waxay difaacayaan aqlabiyaddooda 53-47 ee Aqalka Senate-ka doorashooyinka Talaadada. Dimuqraadiyiintu waxay doonayaan inay ku guuleystaan ugu yaraan hal aqal oo Kongareeska ah, taas oo u saamaxaysa inay gaabiyaan barnaamijka sharci-dejinta ee Mr Trump labada sano ee ugu dambeeya xilligiisa.
Tirokoobyo la soo saaray Jimcihii ayaa muujiyay in rikoor dhan 47.9 milyan oo Maraykan ah ay horey u codeeyeen doorashooyinka dhexe ee Maraykanka. Ka-qaybgalka codbixintu si weyn ayuu ugu kordhay gobollada muhiimka ah ee lagu loollamayo, halkaas oo Dimuqraadiyiinta diiwaangashan ay cod-bixiyayaasha hore kaga tiro bateen Jamhuuriyiinta.
Kordhintaasi waxay si gaar ah uga muuqatay gobollada ay ka socdaan tartamada adag ee Aqalka Senate-ka.
Mr Trump ayaa marar badan ka digay in guuldarro Jamhuuri ah ay horseedi karto xil-ka-xayuubin saddexaad, inkastoo Dimuqraadiyiintu ay taa beddelkeeda u badan tahay inay diiradda u jeediyaan doorashada madaxweynaha ee 2028.
Mike Fahey, oo ah xeeldheere istiraatiijiyadda siyaasadda ah kana soo qayb qaatay ololayaal doorasho oo badan, ayaa sheegay in go’aanka madaxweynaha ee uu ku beddelay jihada ay u badan tahay inuu ka dhashay hadal-heynta ku saabsan heerka tamartiisa.
“Waxaan ka shakisanahay in Trump aanu si gaar ah u jeclaysan sheekadaas, dib ugu soo celinta munaasabadahana jadwalka waxay ahayd habka ugu dhaqsaha badan ee lagu soo afjari karay,” ayuu yiri.
“Waxa kale oo jirta dood istiraatiijiyadeed oo olole oo sax ah halkan… Wicitaan taleefan ma abuuro cinwaanno warbaahineed oo maxalli ah, tebinta telefishanka ama xamaasad la mid ah tan ay keento diyaaradda Air Force One oo ka degta gobolkaaga saddex maalmood ka hor doorashada.”
Mr Trump wuxuu isu dhigay qofka ugu muhiimsan ololaha doorashooyinka dhexe ee Jamhuuriyiinta, isagoo cod-bixiyayaasha ku boorriyay inay “iska dhigaan inaan ku jiro warqadda codbixinta” isagoo rajaynaya in joogitaankiisu dhiirrigelin doono taageerayaashiisa daacadda ah.
Wuxuu ballanqaaday “qaybsi” dhan $5,000 oo la siinayo muwaadin kasta oo Maraykan ah haddii Jamhuuriyiintu sii ilaashadaan gacan ku haynta Kongareeska, iyadoo uu sii xoojinayo weerarradiisa ka dhanka ah muhaajiriinta, Muslimiinta iyo dadka jinsigooda beddelay.
Hase yeeshee, heerarka hoose ee oggolaanshaha Mr Trump waxay culays weyn saari karaan musharraxiinta Jamhuuriga. Ra’yiururintu waxay muujinaysaa in cod-bixiyayaashu ka niyad-jabsan yihiin qiimaha nolosha isla markaana ay ka soo horjeedaan dagaalka uu kula jiro Iiraan.
Waxaa si weyn loo soo wariyay in Mr Trump uu ka fiirsanayo inuu maalmaha soo socda dib ugu laabto duqeymo ballaaran oo ka dhan ah Iiraan, taas oo u badan tahay inay dhacdo kaddib doorashooyinka dhexe.
Dhanka kale, Dimuqraadiyiintu waxay ka walaacsan yihiin in Mr Trump uu diidi karo inuu aqbalo guuldarro Jamhuuri ah oo ka soo baxda doorashooyinka dhexe, sida uu sameeyay kaddib markii looga adkaaday doorashadii madaxweynaha ee 2020. Sheegashooyinkiisa dhowaan ee ku saabsan wax is-daba-marin codbixineed ayaa dib u soo nooleeyay walaacyadaas.
“Waxaan yeelannay doorasho la musuqmaasuqay sannadkii 2020. Mar dambe ma oggolaan karno inay taasi dhacdo,” ayuu Mr Trump ku yiri wareysi uu siiyay idaacadda KCMO ee Kansas City.