Spain ayaa bilowday saddex maalmood oo baroordiiq ah kadib isku dhaca tareennada oo ay ku dhinteen 68 qof

Spain ayaa gashay saddex maalmood oo baroordiiq qaran ah kadib markii isku dhac tareen xawaare sare leh ay ku dhinteen 68 qof, tobannaan kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo qaraabo walaacsan ay sugayeen xog ku saabsan xubno qoysaskooda ka tirsan oo weli la la’yahay.
Shilkan oo ka mid ah masiibooyinkii tareennada ee ugu dhimashada badnaa Yurub qarnigan, ayaa sii xoojiyay baaritaanka lagu hayo nidaamka badbaadada tareennada Spain. Wasiirka Gaadiidka Oscar Puente ayaa sheegay in isku dhaca ay ka horreeyeen “khalad” iyo “duruufo aan la sharxi karin”.
Tareennadu waxay shalay subax ku isku dhaceen Castilla-La Mancha, bartamaha Spain, kadib markii adeeg ay maamusho Renfe, oo ah shirkad tareenno oo ay dowladdu leedahay, uu ku dhacay qaybta dambe ee tareen taagnaa oo ay maamushay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Spain ka howlgasha ee Iryo.
Habeenkii oo dhan, kooxaha gurmadka ayaa ka shaqaynayay jidka muhiimka ah ee isku xira Madrid iyo Seville, iyagoo adeegsanayay wiishash si ay burburka biraha qalloocan uga qaadaan goobta shilka.
Pablo Mejia, oo 42 jir ah, ayaa madaxa ka dhaawacmay balse wuu badbaaday. Wuxuu sheegay in kuraasta uu beddelay daqiiqaddii ugu dambaysay ay laga yaabo inay naftiisa badbaadiyeen.
Wuxuu sheegay inuu maqlay “jug aad u xooggan” ka hor inta uusan arkin “dad badan oo dhulka yaalla, is dul saaran, kuraas la jeexjeexay, boorsooyin iyo fowdo badan”.
“Waxaan u malaynayaa in mar kale la i dhalay,” ayuu yiri.
Laba qof ayaa bannaanka xarun loogu talagalay qaraabada dadka la la’yahay ku sugaya warar cusub
Baroordiiqdu way adkaan doontaa – shaqaale ka tirsan Laanqayrta Cas
Dugsi ku yaalla Urda, oo ah tuulo u dhow oo qiyaastii 130km koonfur ka xigta Madrid, ayaa loo beddelay xarun ay qaraabadu ka raadsan karaan xog ku saabsan eheladooda.
Kooxo ka tirsan Laanqayrta Cas ayaa dugsiga kula kulmay kooxo soo gaadhayay, oo ay ku jireen dad ilmeynaya, iyadoo booliis iyo saxafiyiin ka kala yimid dunida oo dhan ay bannaanka ku soo urureen.
Carmen Garcia, oo ah cilmi-nafsiye ka tirsan Laanqayrta Cas, ayaa ka digtay in shaqaaluhu wajihi doonaan “saacado dheer oo adag”, maadaama qof kastaa musiibada si ka duwan uga falcelin doono.
“Waxaan haynaa dad naxsan oo aan weli si dhab ah u fahmin waxa dhacay, dad xanaaqsan, dad murugaysan iyo dad walaacsan. Baroordiiqdu way adkaan doontaa.”
Muuqaallo laga duubay hawada ayaa muujinaya goobta kadib shilkii shalay
Ciidanka Ilaalada Madaniga ah ayaa afar xafiis ka furay Madrid, Toledo, Cordoba iyo Seville, halkaas oo qaraabadu ay ku bixin karaan muunado DNA ah si looga caawiyo aqoonsiga dhibbanayaasha iyo dadka weli la la’yahay.
Mas’uuliyiintu waxay sidoo kale xarumo dhiig-bixin ka sameeyeen guud ahaan Castilla-La Mancha iyo Madrid.
Jose Miguel Fernandez, oo ah wadaad kaniisad ku yaalla Urda, ayaa ku biiray shaqaalaha gurmadka xilli ay taageerayeen qoysaska dhibbanayaasha.
“Waxa ugu muhiimsan waa in lala joogo qaraabada dhibbanayaasha, si ay u dareemaan garabkiinna, sababtoo ah erayadu xilligan oo kale waxba kama tarayaan, balse isku duubni ayaa caawisa,” ayuu yiri.
Aabbaha Fernandez wuxuu sheegay inuu si degdeg ah ugu aaday goobta shilka, halkaas oo uu kula kulmay “muuqaal quus iyo halaag, rajo-beel, hubanti-la’aan iyo dhimasho”.
‘Duruufo aan la sharxi karin’
Mr Puente ayaa shalay sheegay in nidaam kontorool oo otomaatig ah uu ku fashilmay 69km oo ka mid ah jidka tareennada, taasoo keentay in dhammaan tareennadii qaybtaas ay istaagaan.
Inkastoo nidaamku fashilmay, xarunta kontoroolku waxay dooratay inay “dib u bilowdo isu-socodka xaalado, marka laga eego aragtideenna, aan la sharxi karin”, ayuu yiri wasiirka gaadiidku. Tareenka Renfe ayaa markaas socday 25km ka hor inta uusan ku dhicin adeegga Iryo.
Wuxuu intaas ku daray in xarunta kontoroolku “ay haysatay waqti ka badan oo ku filan oo ay ku xaqiijin karto khaladka, balse aysan hagaajin”.
Shilkan ugu dambeeyay wuxuu daba socdaa dhacdo kale oo dhimasho leh oo ka dhacday Andalusia bishii Janaayo, markaas oo laba tareen oo xawaare sare leh ay isku dhaceen kadib markii mid ka mid ah uu ka baxay jidka oo uu u gudbay jidka ku xigay. Masiibadaas waxaa ku dhintay 46 qof.
Baaritaanka isku dhicii Janaayo wali wuu socdaa, iyadoo dowladda garabka bidix ay la kulantay dhaleeceyn xooggan oo ku saabsan sida ay u maamushay shabakadda tareennada Spain.
Masiibadan cusub waxay dhacday bil keliya ka hor inta uusan Ra’iisul Wasaaraha Xisbiga Hantiwadaagga Pedro Sanchez 29ka Nofeembar u tartamin doorasho guud oo xilli hore ah, isagoo doonaya inuu beddelo natiijooyinka sahannada ra’yiga ee aan wanaagsanayn, isla markaana uu sii dheereeyo xukunkiisa siddeedda sano ah.