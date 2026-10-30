Putin wuxuu ammaanay maskaxda Musk, iyadoo Ruushku isku dayayo inuu la jaanqaado Starlink

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Elon Musk ku tilmaamay “maskax-furan” isagoo qiray in Ruushku hadda uun bilaabayo inuu hawlgeliyo nidaamkiisa u gaarka ah ee internet-ka dayax-gacmeedka oo la tartami kara shabakadda Starlink.
Ammaantu waxay leedahay miisaan gaar ah, maadaama Starlink, oo ay abuurtay shirkadda SpaceX ee uu leeyahay Musk, uu noqday aalad muhiim u ah milatariga Ukraine intii uu socday dagaalka Ruushka, isagoo taageeraya hawlgallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo isgaarsiinta goobta dagaalka.
Putin ayaa hadalladan jeediyay xilli Wasiirka Horumarinta Dijitaalka Maksut Shadayev uu soo bandhigay faahfaahinta barnaamijka dayax-gacmeedyada Ruushka. Shadayev wuxuu sheegay in dalku diray in ka badan 30 dayax-gacmeed, isagoo ka shaqaynaya dhismaha nidaam la mid ah Starlink.
“Hal ilbiriqsi, waxaan rabaa inaan tilmaamo in tani tahay tallaabadayadii ugu horreysay oo keliya. Elon Musk waa maskax-furan, runtii waa maskax-furan,” ayuu yiri Putin. Waxaa la socday hoggaamiyeyaal Afrikaan ah oo ka qaybgalayay shir ka dhacay Moscow.
Putin wuxuu sheegay in Ruushku xiriir la leeyahay saaxiibbada Maraykanka
“In ka badan 5,000 – halka annagu hadda qaadeyno tallaabooyinkeennii ugu horreeyay. Laakiin waxaan ku faanaynaa inaan arrintan bilownay, isla markaana si madax-bannaan u wadno,” ayuu yiri Putin, isagoo intaas ku daray in caqabadda xigta ay tahay “in laga gudbo tayada loona gudbo tirada”.
Wuxuu sheegay in Ruushku sidoo kale la xiriirayo shirkado Maraykan ah, oo ay ku jirto shirkadda Musk, si looga hortago faragelinta ka dhex dhalan karta shabakadaha dayax-gacmeedyada.
“Xiriir dhow ayaan la leenahay saaxiibbadeenna Maraykanka – oo uu ku jiro Mr Musk – sababtoo ah waxaa aad muhiim u ah, hawada sare, inaanan isku dhexgelin oo aan ilaalinno heer cayiman oo nidaam iyo kala dambayn ah,” ayuu yiri.
Starlink wuxuu ku shaqeeyaa shabakad dayax-gacmeedyo ku socda meel aad uga dhow Dhulka marka loo eego dayax-gacmeedyada isgaarsiinta ee dhaqanka ah ee ku jira wareegga juqraafiyeed, taas oo u oggolaanaysa in calaamaduhu si dhakhso leh u gudbaan.
Ukraine waxay si weyn ugu tiirsanayd Starlink iyo adeeggiisa Starshield ee diiradda saaraya milatariga. Si kastaba, horraantii bishan ayay sheegtay in xaddidaadaha xawaaruhu ay carqaladeeyeen dadaallada lagu qab qabanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weerarka Ruushka, isla markaana ay horseedeen in la baajiyo hawlgallo qaarkood.
Carqaladdu waxay sii xoojisay xiisadda u dhexeysa Kyiv iyo Washington kadib markii Madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay heshiis lagu iibsanayo naaftada Ruushka, ugu baaqay Kyiv inay joojiso weerarrada lagu qaado warshadaha sifaynta saliidda Ruushka, isla markaana uu sheegay in dadka Ukraine ay tahay inay beddelaan madaxweynahooda.
Ukraine ayaa dhammaadkii toddobaadkan sheegtay in Starlink iyo Starshield ay mar kale si caadi ah u shaqaynayaan. Si kastaba, Musk wuxuu ku eedeeyay milatariga Ukraine inay jebiyeen shuruudaha SpaceX. Musk iyo dowladda Maraykanka, oo Starshield ku maamusha iyadoo adeegsanaysa tiknoolajiyadda Starlink, midkoodna ma qaadan mas’uuliyadda xaddidaadaha xawaaraha.
Mas’uuliyiinta Ruushka ayaa hore u muujiyay inay la dhacsan yihiin Musk. Sannadkii 2025, Kirill Dmitriev, ergeyga maalgashiga ee Putin, wuxuu sheegay in Ruushku danaynayo inuu Musk kala shaqeeyo hawlgal lagu tagayo Mars.
Maxkamad Jarmal ah ayaa eegaysa codsiga Bulgaria ee dhiibista dad lagu tuhunsan yahay kiiska dab qabadsiinta Starlink
Xeer-ilaaliyeyaasha Jarmalka ayaa sheegay in laba muwaadin oo Jarmal ah la xiray Jimcihii hore, isla markaana ay weli xiran yihiin iyadoo maxkamad ku taalla magaalada galbeedka Jarmalka ee Düsseldorf ay baarayso codsiga Bulgaria ee dhiibistooda.
Mas’uuliyiinta Bulgaria waxay tuhmanayaasha ku eedaynayaan inay dab qabadsiiyeen anteenooyinka SpaceX SPCX.O ee Starlink oo ku yaalla meel u dhow Sofia. Labada ninba waxaa loo soo saaray waaranno Yurub ah oo lagu xirayo.
Afhayeen u hadlay xafiiska xeer-ilaaliyaha Düsseldorf ayaa sheegay in labada qof ee xiran ay 19 jir yihiin, ayna ku nool yihiin magaalooyinka u dhow ee Duisburg iyo Moers.
Xeer-ilaaliyeyaasha Bulgaria waxay sheegeen in labada nin ay dalka ka soo galeen Serbia 9-kii Oktoobar, ay halkaas joogeen dhowr saacadood, ka dibna ay dib ugu laabteen Serbia. Waxaa lagu eedaynayaa inay dab qabadsiiyeen anteenooyinka Starlink ee koonfurta Sofia.
Ukraine waxay si ballaaran ugu isticmaashaa qalabka Starlink isgaarsiinta milatariga, waxayna qalabyada qaataha ku rakibtaa diyaarado badan oo aan duuliyaha lahayn, halkaas oo ay qayb ka yihiin nidaamyada hagidda diyaaradahaas.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Bulgaria Ivan Demerdzhiev ayaa sheegay inuu filayo in tuhmanayaasha loo wareejiyo mas’uuliyiinta Bulgaria.
Wuxuu sidoo kale sheegay in raggu fal la mid ah ka sameeyeen dal kale oo xubin ka ah Midowga Yurub, balse ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah.