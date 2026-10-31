 Skip to content
Saturday, October 31, 2026 19 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:03
Muqdisho 29°C
Breaking: Abdillahi Farid Ali oo 43 jir ahaa ayaa toorrey lagu dilay xaafadda Small Heath maalintii Arbaco
Breaking News
Abdillahi Farid Ali oo 43 jir ahaa ayaa toorrey lagu dilay xaafadda Small Heath maalintii ArbacoTrump Resumes Rallies as U.S. Midterm Elections Enter Turbulent Final StretchBooliska rabshadaha ee Poland oo la geeyay kadib markii la hakiyay madaxa maxkamaddaKenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian MilitaryMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu ganaaxay Sh370,000 kadib markii uu si sharci-darro ah ku joogay KenyaMasar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolkaAbdillahi Farid Ali oo 43 jir ahaa ayaa toorrey lagu dilay xaafadda Small Heath maalintii ArbacoTrump Resumes Rallies as U.S. Midterm Elections Enter Turbulent Final StretchBooliska rabshadaha ee Poland oo la geeyay kadib markii la hakiyay madaxa maxkamaddaKenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian MilitaryMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu ganaaxay Sh370,000 kadib markii uu si sharci-darro ah ku joogay KenyaMasar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolka
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom World News English

Booliska rabshadaha ee Poland oo la geeyay kadib markii la hakiyay madaxa maxkamadda

Follow
By Abdiwahab Ahmed October 31, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 3 hours ago 2-minute read
Polish riot police deployed after court chief suspended

Madaxweynaha Poland Karol Nawrocki ayaa si lama filaan ah u rogay diyaaraddiisa xilli uu u safrayay Senegal, kadib markii boolisku galeen maxkamadda ugu sarreysa dalka, madaxweynaheedana shaqada laga joojiyay.

“Xilli sidan oo kale ah, madaxweynuhu waa inuu joogaa Poland. Waxaan soo gaabinayaa duulimaadkaygii Senegal. Waan soo laabanayaa,” ayuu ku qoray barta X.

- Advertisement -

Boolisku waxay sheegeen in saraakiishu galeen xarunta Maxkamadda Dastuuriga ah kadib dhacdooyin ka dhacay bannaanka maxkamadda, kuwaas oo ay ka mid ahayd in booliska lagu tuuro walxo halis ah.

Maxkamaddu waxay boggeeda internetka ku sheegtay in madaxweynaheeda, Bogdan Swieczkowski, shaqada laga joojiyay.

Iskahorimaadkan ayaa daba socda khilaaf sii xoogeysanaya oo ku saabsan garsoorayaasha maxkamadda. Horaantii sannadkan, Mr Nawrocki, oo xulafo la ah xukuumaddii hore ee waddaniyadda u janjeertay ee Sharciga iyo Caddaaladda, ama PiS, ee Poland, ayaa diiday inuu dhaariyo saddex ka mid ah lix garsoore oo baarlamaanku magacaabay. Mr Swieczkowski, oo soo noqday wasiir ku-xigeenka caddaaladda xilligii PiS, ayaa sidoo kale diiday inuu u oggolaado garsoorayaasha ay soo dooratay aqlabiyadda baarlamaanka ee hadda jirta inay gutaan waajibaadkooda.

“Soo celinta ku dhaqanka sharciga waa waajibka xukuumadda,” ayuu Ra’iisul Wasaare Donald Tusk markii dambe ku qoray barta X.

“Kadib sannado sharci-darro ah oo ay maamuleysay PiS, geeddi-socodkani waa mid adag, mararka qaarkoodna xanuun badan, wuxuuna u baahan yahay tallaabo go’aan leh. Jid kale ma jiro,” ayuu yiri.

Wasiirka Caddaaladda Waldemar Zurek ayaa wariyeyaasha u sheegay inuu codsaday in xasaanadda laga qaado Mr Swieczkowski iyo ku-xigeenkiisa, isagoo ku eedeeyay inay ku guuldarreysteen gudashada waajibaadkooda, maadaama ay ka hor istaageen garsoorayaasha inay gutaan shaqadooda.

Siyaasiyiinta PiS, oo uu ku jiro hoggaamiyaha xisbiga Jaroslaw Kaczynski, ayaa xukuumadda Mr Tusk ku eedeeyay inay maxkamadda ka fulinayso afgambi.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Abdiwahab Ahmed Reporter

Abdiwahab Ahmed covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 5,368 published stories
More stories
Keep reading

More from World

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.