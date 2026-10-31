Booliska rabshadaha ee Poland oo la geeyay kadib markii la hakiyay madaxa maxkamadda

Madaxweynaha Poland Karol Nawrocki ayaa si lama filaan ah u rogay diyaaraddiisa xilli uu u safrayay Senegal, kadib markii boolisku galeen maxkamadda ugu sarreysa dalka, madaxweynaheedana shaqada laga joojiyay.
“Xilli sidan oo kale ah, madaxweynuhu waa inuu joogaa Poland. Waxaan soo gaabinayaa duulimaadkaygii Senegal. Waan soo laabanayaa,” ayuu ku qoray barta X.
Boolisku waxay sheegeen in saraakiishu galeen xarunta Maxkamadda Dastuuriga ah kadib dhacdooyin ka dhacay bannaanka maxkamadda, kuwaas oo ay ka mid ahayd in booliska lagu tuuro walxo halis ah.
Maxkamaddu waxay boggeeda internetka ku sheegtay in madaxweynaheeda, Bogdan Swieczkowski, shaqada laga joojiyay.
Iskahorimaadkan ayaa daba socda khilaaf sii xoogeysanaya oo ku saabsan garsoorayaasha maxkamadda. Horaantii sannadkan, Mr Nawrocki, oo xulafo la ah xukuumaddii hore ee waddaniyadda u janjeertay ee Sharciga iyo Caddaaladda, ama PiS, ee Poland, ayaa diiday inuu dhaariyo saddex ka mid ah lix garsoore oo baarlamaanku magacaabay. Mr Swieczkowski, oo soo noqday wasiir ku-xigeenka caddaaladda xilligii PiS, ayaa sidoo kale diiday inuu u oggolaado garsoorayaasha ay soo dooratay aqlabiyadda baarlamaanka ee hadda jirta inay gutaan waajibaadkooda.
“Soo celinta ku dhaqanka sharciga waa waajibka xukuumadda,” ayuu Ra’iisul Wasaare Donald Tusk markii dambe ku qoray barta X.
“Kadib sannado sharci-darro ah oo ay maamuleysay PiS, geeddi-socodkani waa mid adag, mararka qaarkoodna xanuun badan, wuxuuna u baahan yahay tallaabo go’aan leh. Jid kale ma jiro,” ayuu yiri.
Wasiirka Caddaaladda Waldemar Zurek ayaa wariyeyaasha u sheegay inuu codsaday in xasaanadda laga qaado Mr Swieczkowski iyo ku-xigeenkiisa, isagoo ku eedeeyay inay ku guuldarreysteen gudashada waajibaadkooda, maadaama ay ka hor istaageen garsoorayaasha inay gutaan shaqadooda.
Siyaasiyiinta PiS, oo uu ku jiro hoggaamiyaha xisbiga Jaroslaw Kaczynski, ayaa xukuumadda Mr Tusk ku eedeeyay inay maxkamadda ka fulinayso afgambi.