Xabbad-joojintii ugu muddada dheereyd ee dagaalka Ukraine oo ku dhammaatay Kherson

Mas’uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in xabbad-joojintii ugu muddada dheereyd ee dagaalka Ukraine ay ku dhammaatay gobolka bariga ee Kherson, kaddib markii Ruushku diiday soo jeedintii Ukraine ee ahayd in la kordhiyo.
Joojinta aan caadiga ahayn ee dagaalka ayaa bilaabatay aroornimadii Talaadada, waxayna suuragelisay in howlgal bani’aadannimo uu gaaro magaalada Oleshky ee uu Ruushku haysto, taasoo keentay nasasho kooban xilli dagaalku galay sannadkiisii shanaad.
Labada dhinac midkoodna ma soo sheegin xadgudubyo kaddib markii xabbad-joojintu dhaqan gashay. Xildhibaan reer Ukraine ah ayaa ugu yeeray “dejintii ugu weyneyd ee xiisadda tan iyo 2022”.
“Xabbad-joojintii dhaqan gashay 27-ka Oktoobar ilaa 1-da Nofeembar way dhammaatay,” ayuu yiri Wakiilka Baarlamaanka Ukraine u qaabilsan Xuquuqda Aadanaha, Dmytro Lubinets.
Wadahadallada u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ee uu dhexdhexaadinayo Mareykanka ayaa la filayaa inay dib u billowdaan bishan, kaddib markii ay si wax-ku-ool ah u istaageen markii Mareykanka iyo Israa’iil ay bishii Febraayo duqeymo wadajir ah ku qaadeen Iran.
‘Hawo cusub’ oo ay heleen dadka deggan Kherson
Duullaankii ballaarnaa ee Ruushku ku qaaday Ukraine sannadkii 2022 ayaa burburiyay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bariga Ukraine, wuxuuna dilay boqollaal kun oo askar iyo rayid ah, halka malaayiinna uu ka barakiciyay guryahooda.
Dadka deggan Kherson, hakadku wuxuu u keenay dareen nafis ah oo muddo kooban socday.
“Waqtigan waa inaan uga faa’iidaysannaa inaan hawlaha qabanno,” ayuu yiri Volodymyr Omeltchenko, oo ah beeraley 38 jir ah. “Waxaan manjaynaynaa duurka ubaxyada si uu jiilaalka ugu diyaar garoobo.”
Pope Leo, oo Ruushka ku boorriyay inuu oggolaado xabbad-joojin ka dhacda Oleshky, ayaa sheegay inuu rajaynayo in hakadku “xoojiyo rabitaanka wada-hadalka isla markaana horseedo hindisayaal nabadeed oo cusub oo la taaban karo”.
Dadka laga daadgureeyay Oleshky oo ku kulmay Chernihiv, Ukraine
Sarkaal ka tirsan militariga Ukraine, oo codsaday inaan magaciisa la shaacin, ayaa ka cabsi qabay in dagaalka dib u billowda uu noqon karo “mid ka daran kii hore”.
Intii uu hakadku socday, ciidamada Ruushka ee ku sugan daanta kale ee webiga Dnipro ayaa la sheegay inay keeneen ciidamo dheeraad ah, dhaqaajiyeen sahayda rasaasta, isla markaana adeegsadeen diyaarado aan duuliye lahayn oo wax basaasa si ay xog uga ururiyaan goobaha ciidamada Ukraine, ayuu yiri sarkaalku.
Guddoomiyaha gobolka Kherson, Oleksandr Prokudin, ayaa dadka ku boorriyay inay si gaar ah u feejignaadaan marka xabbad-joojintu dhammaato, isla markaana ay “si degdeg ah uga jawaabaan digniinaha ku saabsan weerarrada Ruushka”.
Gelinkii dambe ee Axaddii, ciidamada cirka Ukraine iyo xarunta la-dagaallanka wararka marin-habaabinta ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in nidaamka digniinta duqeymaha cirka ee dalka la farageliyay, kaddib markii app-ku soo diray digniino been ah oo ku saabsan xaalad shucaac.
“App-ka Digniinta Cirka waxaa u badan tahay in faragelin cadow lagu sameeyay,” ayay ciidamadu ku sheegeen farriin. “Ma jirto khatar shucaac ah.”
Warshad sifaynta shidaalka ah oo la sheegay in la weeraray
Weeraradu waxay meelo kale ka sii socdeen, iyadoo Ruushka iyo Ukraine ay is-weydaarsadeen weerarro.
Ruushka ayaa sheegay in diyaarad aan duuliye lahayn ay habeenkii ku dhufatay “shirkad warshadeed” oo ku taalla bariga Moscow.
Dhanka kale, warbaahinta Ukraine ayaa soo werisay in Kyiv ay bartilmaameedsatay warshadda sifaynta shidaalka ee Kstovo, iyadoo ku tilmaantay “mid ka mid ah warshadaha sifaynta shidaalka ee ugu waaweyn Ruushka, oo soo saarta shidaal iyo saliidaha mashiinnada”.
Kyiv ayaa si isdaba joog ah u weerartay xarumaha shidaalka iyo gaaska Ruushka, iyadoo ku doodaysa in weerarradu yihiin aargoosi xaq ah oo looga jawaabayo weerarrada Ruushka ku hayo kaabayaasha tamarta Ukraine.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Kyiv ugu baaqay inay joojiso weerarrada, isagoo ku eedeeyay inay sabab u yihiin kororka qiimaha naaftada, kaasoo falanqeeyayaashu ku xiriiriyeen dagaalka Iran.
Wasaaradda Tamarta Ukraine ayaa sheegtay in Axaddii dalka oo dhan laga soo sheegay koronto-go’ cusub, oo ay ku jirto Kyiv, kaddib markii weerarro Ruushku ku qaaday xarumaha tamarta Ukraine.
Mas’uuliyiinta uu Ruushku magacaabay ayaa sheegay in weerarrada Ukraine ay dileen shan qof oo ku sugnaa qaybo ka mid ah Ukraine ee la haysto intii u dhexaysay fiidnimadii Sabtida iyo galabnimadii Axadda.
Moscow iyo Kyiv labaduba waxay diidayaan inay si ula kac ah u bartilmaameedsadaan rayidka.
Ruushku wuxuu gacanta ku hayaa ku dhowaad shan meelood meel dhulka Ukraine, oo ay ku jirto gacanka Crimea ee uu ku daray dhulkiisa sannadkii 2014, inta badan gobollada bariga ee Donetsk iyo Lugansk — oo si wadajir ah loogu yaqaan Donbas — iyo dhul ballaaran oo ka tirsan gobollada koonfureed ee Zaporizhzhia iyo Kherson.