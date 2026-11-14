Maamulihii hore ee Nvidia oo hortagaya guddiga Senate-ka Maraykanka

Jensen Huang, oo ah aasaasihii wadajirka ahaa ee Nvidia kana caawiyay in sirdoonka macmalka ah uu si weyn uga dhex muuqdo bulshada, ayaa loogu yeeray inuu su’aalo uga jawaabo xildhibaannada Maraykanka bisha December, kaddib markii uu xilka ka degay iyadoo la kashifay xiriirro guur-darro ah, oo uu ku jiro mid uu la lahaa haweeney lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leedahay sirdoonka Shiinaha.
Murankaasi wuxuu Nvidia ka tirtiray ku dhowaad nus tiriliyan doollar oo ka mid ah qiimaheeda suuqa, wuxuu sii xoojiyay walaaca laga qabo amniga qaranka, wuxuuna mugdi cusub geliyay warshadda sirdoonka macmalka ah ee ku dhisan tignoolajiyadda shirkadda.
“Wararkii dhowaan soo baxay waxay sare u qaadeen walaacyo culus oo ku saabsan amnigeenna qaranka iyo ilaalinta tignoolajiyadda xasaasiga ah ee Maraykanka,” ayuu Senator-ka Jamhuuriga ah Tim Scott ku qoray X.
Mr Scott wuxuu sheegay inuu ka codsaday Mr Huang iyo Xoghayaha Ganacsiga Howard Lutnick inay bisha December hortagaan Guddiga Bangiyada ee Senate-ka, oo uu isagu guddoomiye ka yahay.
Mr Huang, oo in ka badan 40 sano guursanaa xaaskiisa Lori, ayaa Axaddii qirtay inuu xiriir guur-darro ah lahaa, sida la sheegayna uu la lahaa Alice Huang, oo hore u ahayd madax sare oo ka tirsan shirkadda xarunteedu tahay Singapore ee Megaspeed, oo maamusha xarumaha xogta. Labadoodu qaraabo ma aha.
Alice Huang waxay hore u ahayd madax sare oo ka tirsan Megaspeed
Hay’adaha sirdoonka Maraykanka ayaa la sheegay inay gu’gan faafiyeen qoraal xusuus-qor ah oo lagu sheegay in ay ahayd wakiil u shaqeeya Wasaaradda Amniga Qaranka ee Shiinaha. Beijing ayaa beenisay sheegashadaas.
Arbacadii, New York Times ayaa soo werisay xiriir kale oo guur-darro ah, iyadoo soo xiganaysa muuqaal u muuqday inuu muujinayo Mr Huang oo si kalgacal leh ula dhaqmaya Kimberly Powell, oo ah madaxweyne ku-xigeenka Nvidia u qaabilsan daryeelka caafimaadka.
Iyadoo guddiga Nvidia uu bilaabay raadinta beddel rasmi ah, Colette Kress, oo ah madaxa maaliyadda shirkadda, ayaa si ku-meel-gaar ah ula wareegi doonta xilka madaxa fulinta. Mr Huang wuxuu shirkadda hoggaaminayay 33 sano kaddib markii uu aasaasay.
Hantida Nvidia ayaa si weyn u korortay kaddib markii OpenAI ay 2022 sii daysay ChatGPT, taas oo dhalisay tartan caalami ah oo lagu horumarinayo sirdoonka macmalka ah. Processor-rada shirkadda, oo markii hore loo sameeyay garaafyada ciyaaraha fiidyowga, ayaa noqday kuwo lama huraan u ah tababarka iyo shaqaysiinta nidaamyada sirdoonka macmalka ah.
La-taliye aan rasmi ahayn oo Trump ah
Nvidia wax sharraxaad ah kama bixin bixitaanka Mr Huang, kaas oo sidoo kale iska casilay guddiga maamulka.
Sida ay shirkaddu sheegtay, Mr Huang weli waa saamileyda gaarka ah ee ugu weyn Nvidia, isaga oo leh ku dhowaad 3.6% saamiyada shirkadda.
Ganacsadaha ku dhashay Taiwan wuxuu ahaa la-taliye aan rasmi ahayn oo dhow u ah Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, isagoo kala talin jiray sirdoonka macmalka ah, wuxuuna sannado badan ololeynayay in laga soo horjeesto xannibaadaha lagu soo rogo iibinta Shiinaha ee qalabka casriga ah ee sirdoonka macmalka ah, sababo la xiriira amniga qaranka.
Dan Ives oo ka tirsan bangiga maalgashiga Yorkville Ives ayaa dhacdadan ku tilmaamay “maalin madow oo u ah Nvidia iyo warshadda tignoolajiyadda Maraykanka”.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in guddigu qaaday tallaabadii lagama maarmaanka ahayd: “Faashadda hal mar ka siib oo Nvidia u gudbi cutubkeeda xiga isaga la’aantiis.”
Akhri wax dheeraad ah:Madaxa Nvidia oo xilka ka degaya kaddib murannada xiriirrada guur-darrada ahYaa ah madaxa ku-meel-gaarka ah ee Nvidia, Colette Kress?
Guddigu wuxuu guddoomiye u magacaabay Harvey Jones, oo hore u ahaa madaxa fulinta shirkadda Synopsys ee samaysa software-ka naqshadaynta chip-yada. Wuxuu sheegay in hawlaha Nvidia iyo qorshaha wax-soo-saarkeeda la filayo “inay sii socdaan iyada oo aan hakad lahayn”.
Ms Kress waxay Nvidia ku biirtay 2013, kaddib ku dhowaad 25 sano oo ay ka soo shaqaysay shirkado ay ka mid yihiin Cisco iyo Microsoft.
Mr Trump, oo sii waday taageerada uu u hayo Mr Huang intii uu muranku socday, ayaa sheegay in madaxa fulinta ee hore ee Apple, Tim Cook, uu xilkaas kala wareego.
“Hal halyeey ayaa beddelaya halyeey kale!” ayuu Mr Trump ku qoray shabakaddiisa Truth Social, isagoo sheegay in Mr Cook uu Apple ka dhigay “mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dunida muddo aan sidaas u dheereyn”.
‘Cadaab ayuu marayaa’
Singapore ayaa shalay sheegtay inay bishii February ka mamnuucday Alice Huang, oo ah muwaadinad Shiine ah, inay dalka dib ugu soo laabato kaddib markii ay baarayaasha siisay xog aan sax ahayn oo ku saabsan xilkeeda Megaspeed. Mas’uuliyiintu kama aysan baarin arrin basaasnimo ah.
Guddiga Nvidia ayaa Axaddii bilaabay baaritaan ku saabsan wararka sheegaya in Mr Huang uu bartilmaameed u ahaa “hawlgal sirdoon shisheeye”, iyadoo uu sheegay inuu weli ku kalsoon yahay.
Markii shalay la weydiiyay in Mr Huang ay ahayd inuu iscasilo, Mr Trump wuxuu sheegay in jawaabtu ku xirnaan doonto xaqiiqooyinka.
“Haddii haweeneydu basaas ahayd, haa. Haddii haweeneydu aysan basaas ahayn, waxaa laga yaabaa inay arrintu ka duwanaan lahayd,” ayuu Mr Trump ku sheegay wareysi.
Mr Trump wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in Mr Huang uu “ugu dambayn cagihiisa ku istaagi doono”, isagoo raaciyay: “Shalay ayaan la hadlay. Cadaab ayuu marayaa. Waxa uu sida ugu xun uga xun yahay waa xaaskiisa iyo qoyskiisa.”
Eedeymahan ayaa soo baxay xilli uu sii xoogeysanayo tartanka Maraykanka iyo Shiinaha ee ku saabsan gacan-ku-haynta sirdoonka macmalka ah, oo si weyn loogu arko kacaanka warshadeed ee xiga.
Siyaasiyiin sare oo Maraykan ah, oo uu ku jiro hoggaamiyaha Dimuqraadiga ah ee Senate-ka Chuck Schumer, ayaa dalbaday jawaabo ku saabsan waxa maamulkii Trump uu ka ogaa xiriirka Mr Huang iyo haweeneyda lagu tuhunsan yahay inay tahay basaas Shiine ah, maalmo yar ka hor inta uusan Mr Trump u safrin Shiinaha si uu uga qaybgalo shir madaxeed.
Warar ayaa sheegay in Wasaaradda Ganacsiga, oo uu hoggaamiyo Mr Lutnick, laga yaabo inaysan wax tallaabo ah ka qaadin walaacyada laga qabo in Megaspeed ay gacan ka geysanaysay in tignoolajiyadda Nvidia ee xaddidan si dadban loogu weeciyo Shiinaha.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Singapore ayaa sheegtay inay marar badan ka codsatay Waaxda Caddaaladda Maraykanka iyo FBI-da xog ku saabsan shirkad Maraykan ah oo bixisa adeegyada server-rada, intii ay baaraysay Megaspeed, balse ay “heshay xog ama kaalmo kooban”.