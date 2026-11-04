Jeneraaladii hore ee Israa’iil oo cambaareeyay weerarrada degganeyaasha ee Daanta Galbeed

Iyadoo rabshadaha ay geystaan degganeyaasha xagjirka ah ee Israa’iil ay ku sii xoogaysanayaan Daanta Galbeed ee la haysto, koox saraakiil sare oo hore uga tirsanaan jiray milatariga Israa’iil ayaa ku biiray beeraley Falastiiniyiin ah si ay u gurtaan dalaggooda saytuunka, taas oo ahayd tallaabo muujinaysa garab istaag.
“Markaan arko waxa halkan ka dhacaya, markaan arko nimankan imanaya… oo garaacaya haween iyo carruur, waxay i xusuusinaysaa sheekooyinkii waalidkay ee xilligii ay dadka Yuhuuddu dhibaataysnaayeen,” ayuu yiri jeneraal weyn oo hore Eyal Ben-Reuven, isaga oo weerarrada degganeyaasha la barbar dhigay pogrommo.
Mr Ben-Reuven wuxuu sheegay inuu dhowr bilood ka hor bilaabay isu keenista koox ka kooban ku dhowaad 30 sarkaal oo sare oo milatari, oo ay ku jiraan lix jeneraal, kaddib kororka rabshadaha degganeyaasha oo Falastiiniyiin badan ay sheegeen in milatariga Israa’iil u sahashay.
Ciidamada Israa’iil ayaa ka hor istaaga beeraleyda Falastiiniyiinta inay gurtaan dalagyadooda saytuunka
Milatariga Israa’iil ayaa sheegay inuu cambaareeyo rabshadaha isla markaana uu u dhaqmo si uu amniga uga ilaaliyo Daanta Galbeed.
Mr Ben-Reuven iyo saraakiishii kale ee hore waxay sheegeen inay sidoo kale ka walaacsan yihiin waxyeellada ay rabshadaha degganeyaashu u geysan karaan sumcadda Israa’iil ee caalamka.
“Marka laga eego dhinaca istaraatiijiyadda iyo xeeladda, waxay dhibaatooyin u abuurayaan dawladda Israa’iil ee dalalka reer Galbeedka iyo Maraykanka,” ayuu yiri Jonatan Yoni, oo ah jeneraal guuto hore. Wuxuu sheegay in waxa ku dhiirrigeliyay ay ahaayeen dhibaatada haysata beeraleyda Falastiiniyiinta iyo sidoo kale mucaaradnimadiisa ku aaddan ku-darsashada Daanta Galbeed ee Israa’iil.
‘Ciidanku wuxuu ilaalinayaa degganeyaasha’
Nimr Nazzal, oo leh dhul ku dhow tuulada Qusra halkaas oo saraakiishii hore ee milatarigu ay ku caawinayeen beeraleyda, ayaa sheegay inuusan si ammaan ah u gaari karin geedihiisa saytuunka haddii aysan iyagu halkaas joogin, sababo la xiriira weerarrada degganeyaasha.
Wuxuu sheegay in qaar badan oo ka mid ah weerarradaas ay taageereen milatariga Israa’iil.
“Ciidanku wuxuu ilaalinayaa degganeyaasha,” ayuu yiri Mr Nazzal.
Kooxda xuquuqda aadanaha ee Israa’iil ee Yesh Din ayaa diiwaangelisay 180 weerar oo jireed oo ka dhan ah dadkii Falastiiniyiinta ahaa ee gurayay saytuunka, muddadii 35-ka maalmood ahayd tan iyo markii uu bilaabmay xilliga goosashada sanadkan.
Yesh Din waxay sheegtay in askarta Israa’iil ay goob joog ka ahaayeen in ka badan 23% dhacdooyinkii rabshadaha degganeyaasha ee ay diiwaangelisay.
Degganeyaasha Israa’iil ayaa baabuur dab qabadsiiyay kaddib markii ciidamo Israa’iili ah ay burburiyeen saldhig ay degganeyaashu samaysteen
Falastiiniyiintu waxay sheegeen in marka ay wacaan milatariga Israa’iil, askartu ay soo gaaraan xilli dambe ama ay caawiyaan degganeyaasha mas’uulka ka ah rabshadaha. Milatarigu wuu diiday eedeymahaas.
Mr Meinert, oo hadda inta badan waqtigiisa ku bixiya iskaa wax u qabso uu Falastiiniyiinta ugu taageerayo Daanta Galbeed, ayaa sidoo kale ku eedeeyay ciidanka Israa’iil inuu caawiyo degganeyaasha.
Qaar ka mid ah askarta Israa’iil, ayuu yiri Mr Meinert, waxay aaminsan yihiin sida degganeyaasha xagjirka ah oo ah in Yuhuudda oo keliya ay “xaq u leeyihiin dhulkan, Carabtana laga saaro ama ay halkan ku joogaan iyagoo ah dad dabaqadda labaad ah”.
Milatariga Israa’iil ayaa horay u sheegay inuu yahay ciidanka shacabka isla markaana uu ka tarjumayo aragtiyada kala duwan ee ka jira bulshada Israa’iil.
Daanta Galbeed waxaa ku nool ku dhowaad 500,000 oo degganayaal ah iyo ugu yaraan 3 milyan oo Falastiiniyiin ah.
Hay’adaha Qaramada Midoobay iyo dalalka intooda badan waxay deegaannadaas u arkaan kuwo sharci-darro ah marka loo eego sharciga caalamiga ah ee xukuma gumaysiga milatari.
Israa’iil way diiddan tahay mowqifkaas, iyadoo ku doodaysa in dhulku yahay dhul lagu muransan yahay halkii uu ka ahaan lahaa dhul la haysto.