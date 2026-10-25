Dab ayaa baabi’iyay hoygii martida ee Hitler, oo loo yaqaan ‘Buulka Gorgorka’

Kooxaha dab-damiska ayaa saacado ku bixiyay la-dagaallanka dab weyn oo ka kacay hoygii hore ee martida Nazi-ga, kaas oo loo yaqaan “Buulka Gorgorka”, oo ku yaalla koonfurta Jarmalka, iyadoo booliisku baarayeen sababta dabka ka dib markii ay xireen nin u dhow goobta, ayay mas’uuliyiintu sheegeen.
Qiyaastii 200 oo dab-demis iyo shaqaale gurmad ah ayaa ka hawlgalayay agagaarka Berchtesgaden ee Bavaria, ka dib markii uu shalay dab ka kacay dhismaha, kaas oo si rasmi ah loogu yaqaan Kehlsteinhaus, sida ay booliisku sheegeen.
Gurigan oo la dhammaystiray 1938-kii, waxaa loo dhisay inuu noqdo meel ay u hoydaan mas’uuliyiinta Nazi-ga iyo martidooda. Wuxuu ku yaallaa meel sare oo ka sarreysa Berchtesgaden, waxaana ku hareeraysan buuraha dhaadheer ee Alps-ka Bavaria.
Adolf Hitler ayaa mararka qaarkood booqan jiray goobta, taasoo keentay naanaysta “Guriga Shaaha ee Hitler”. Dhismahan wuxuu ka gooni ahaa hoygii xagaaga ee u dhowaa, Berghof.
Buulka Gorgorka waxaa la dhisay 1938-kii isagoo ahaa hoy marti oo loogu talagalay mas’uuliyiinta Nazi-ga
Booliisku waxay sheegeen inay xireen nin u dhow guriga, inkastoo baarayaashu aysan weli go’aamin waxa sababay dabka.
“In qofkaasi uu dabka xiriir la leeyahay iyo in kale ayaa hadda ah arrin ay baaritaan dambiyeed ku socdaan,” ayay booliiska Bavaria ku sheegeen bayaan.