 Skip to content
Monday, October 26, 2026 14 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:02
Muqdisho 29°C
Breaking: Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayay
Breaking News
Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nineSoomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nine
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom World News English

Dab ayaa baabi’iyay hoygii martida ee Hitler, oo loo yaqaan ‘Buulka Gorgorka’

Follow
By Abdiwahab Ahmed October 25, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 day ago 1-minute read
Fire devastates former Hitler guest house 'Eagle's Nest'

Kooxaha dab-damiska ayaa saacado ku bixiyay la-dagaallanka dab weyn oo ka kacay hoygii hore ee martida Nazi-ga, kaas oo loo yaqaan “Buulka Gorgorka”, oo ku yaalla koonfurta Jarmalka, iyadoo booliisku baarayeen sababta dabka ka dib markii ay xireen nin u dhow goobta, ayay mas’uuliyiintu sheegeen.

Qiyaastii 200 oo dab-demis iyo shaqaale gurmad ah ayaa ka hawlgalayay agagaarka Berchtesgaden ee Bavaria, ka dib markii uu shalay dab ka kacay dhismaha, kaas oo si rasmi ah loogu yaqaan Kehlsteinhaus, sida ay booliisku sheegeen.

- Advertisement -

Gurigan oo la dhammaystiray 1938-kii, waxaa loo dhisay inuu noqdo meel ay u hoydaan mas’uuliyiinta Nazi-ga iyo martidooda. Wuxuu ku yaallaa meel sare oo ka sarreysa Berchtesgaden, waxaana ku hareeraysan buuraha dhaadheer ee Alps-ka Bavaria.

Adolf Hitler ayaa mararka qaarkood booqan jiray goobta, taasoo keentay naanaysta “Guriga Shaaha ee Hitler”. Dhismahan wuxuu ka gooni ahaa hoygii xagaaga ee u dhowaa, Berghof.

Buulka Gorgorka waxaa la dhisay 1938-kii isagoo ahaa hoy marti oo loogu talagalay mas’uuliyiinta Nazi-ga

Booliisku waxay sheegeen inay xireen nin u dhow guriga, inkastoo baarayaashu aysan weli go’aamin waxa sababay dabka.

“In qofkaasi uu dabka xiriir la leeyahay iyo in kale ayaa hadda ah arrin ay baaritaan dambiyeed ku socdaan,” ayay booliiska Bavaria ku sheegeen bayaan.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Abdiwahab Ahmed Reporter

Abdiwahab Ahmed covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 5,355 published stories
More stories
Keep reading

More from World

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.