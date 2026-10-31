Bilaabashada daadgureynta magaalada Oleshky ee Ukraine oo la go’doomiyay xilli xabbad-joojin jirto

Maanta waxaa magaalada Oleshky ee Ukraine ee dagaalku baabi’iyay laga furay marin bani’aadamnimo oo naadir ah, iyadoo Ruushka iyo Ukraine ay ilaalinayeen xabbad-joojintii ugu ballaarneyd ee ilaa hadda laga gaaro dagaalka afar sano iyo bar socday ee ka dhashay duullaankii Moscow.
Kolonyo sidda cunto, dawooyin iyo gargaar degdeg ah ayaa la filayay inay gaarto magaalada ay Ruushku qabsadeen, iyadoo ka kooban 25 bas iyo ambalaas. Hawlgalku wuxuu sidoo kale lahaa in lagu daadgureeyo dadka doonaya inay u gudbaan Ruushka ama Ukraine.
Mas’uuliyiinta iyo mutadawiciintu waxay qiyaasayaan in ku dhowaad 2,000 oo qof ay weli ku sugan yihiin Oleshky.
Xabbad-joojinta maxalliga ah ee gobolka Kherson ee koonfurta Ukraine ayaa afar maalmood dhaqan gashay, waxaana la qorsheeyay inay sii jirto illaa fiidnimada Axadda.
“Kuwa doorta inay sii joogaan way sii joogi karaan, waxaana la siin doonaa dhammaan taageerada bani’aadamnimo ee ay u baahan yihiin.”
Mas’uuliyiinta Ruushka iyo Ukraine ayaa isku dubbariday hawlgalkan, taasoo ka dhigtay tusaale naadir ah oo iskaashi ah oo dhex mara labada dhinac.
Maraykanka ayaa door muhiim ah ka qaatay, iyadoo Aqalka Cad uu sheegay in hawlgalkan ay dhex-dhexaadisay marwadii koowaad Melania Trump.
Pope Leo XIV ayaa sidoo kale ugu baaqay hoggaamiyeyaasha Ruushka iyo Ukraine inay caawiyaan Oleshky.
Hase yeeshee, meelaha ka baxsan magaalada iyo nawaaxigeeda, dagaalladu si aan kala go’ lahayn ayay u socdeen.
Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay in difaacyadeeda cirka ay habeenkii burburiyeen in ka badan 1,000 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo Ukraine leedahay. Dhanka kale, ciidamada cirka Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu riday gantaallo ballistic ah iyo kuwo kale, oo ay weheliyaan tobannaan diyaaradood oo aan duuliye lahayn.
Dmytro Lubinets, oo ah wakiilka xuquuqda aadanaha ee Ukraine iyo madaxa wadaxaajoodka, ayaa sheegay in kolonyadu ay ku ururtay Armyansk, oo ah magaalo uu Ruushku qabsaday oo ku taalla koonfurta Ukraine, qiyaastii 85 kiiloomitir koonfur ka xigta Oleshky.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in injineerradu xalay dambe dhammaystireen miino-saarka waddooyinka loo asteeyay in magaalada laga galo, balse laba qof lagu dilay hawlgalkaas.
Akhri wax dheeraad ah: Duqeymaha Ruushka ayaa 200,000 oo qof koronto la’aan kaga dhigay bartamaha Ukraine Wararkii ugu dambeeyay ee Ukraine
Lubinets wuxuu sheegay in daadgureyntu ay socon doonto illaa 2-da duhurnimo xilliga maxalliga ah, iyadoo qaybinta gargaarka bani’aadamnimo la qorsheeyay inay bilaabato 30 daqiiqo kaddib.
Isla markiiba ma cadda inuu ula jeeday waqtiga Ukraine ama waqtiga galbeedka Ruushka, kaasoo hal saac ka horreeya. Mas’uuliyiintu ma aysan shaacin waddada ay daadgureynayaashu mari doonaan.
Dhulka ay Ukraine maamusho wuxuu Oleshky u jiraa oo keliya dhowr kiiloomitir, isagoo dhinaca kale ee webiga Dnipro ah.
Ksenia Arkhipova, oo ah mutadawac ka soo jeeda Oleshky, ayaa sheegtay in ku dhowaad 1,000 qof oo deggan magaalada ay u sheegeen inay doonayaan inay baxaan.
Waxay sheegtay in joogitaanka wafdiga Ukraine ee Oleshky uu muhiim yahay, maadaama dad badan oo deggan magaalada ay ka cabsi qabaan in mas’uuliyiinta Ruushku su’aalo waydiiyaan ama xiraan.
Mas’uuliyiintu waxay casuumeen tiro kooban oo ka mid ah hay’adaha warbaahinta Ruushka, Ukraine iyo Maraykanka si ay uga soo warramaan hawlgalka.