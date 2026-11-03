Madaxweynaha Bulgaria Iotova ayaa ku guuleysatay wareegga labaad, iyadoo dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu kordhiyay muhiimadda doorashada

Madaxweynaha Bulgaria Iliana Iotova, oo taageerta wada-hadalka lala yeesho Kremlin-ka isla markaana ka soo horjeedda in Ukraine loo diro gargaar milatari, ayaa ku guuleysatay wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada dalka.
Tartanka xilka madaxtinimada, oo inta badan ah xil astaan ah, waxaa isaga hor yimid Marwo Iotova, oo xulafo la ah Ra’iisul Wasaare Rumen Radev, iyo Andrey Gyurov, oo ah bangiile iyo ra’iisul wasaare ku-meelgaar ah oo hore, kaas oo ay taageerayaan mucaaradka taageera reer Galbeedka.
Qiyaaso hordhac ah oo ay sameeyeen dhowr machad oo daraaseeya codbixinta ayaa muujiyay in saamiga codadka Marwo Iotova uu u dhexeeyo 57.4% iyo 58.2%. Mudane Gyurov ayaa helay inta u dhexeysa 38.6% iyo 39.6%.
Iyadoo ay garab taagnayd Mudane Radev xilli taageerayaashu dabaaldegayeen, Marwo Iotova waxay sheegtay in ololaheedu ku salaysnaa “dakhliga, nabadda iyo caqabadaha ina hor yaalla”.
“Laga bilaabo amniga iyo difaaca ilaa tartankeenna iyo madaxbannaanida tamarta, waxaan rajaynayaa inaan sii wadno shaqadeenna wadajirka ah. Bulgaria xooggan oo ku dhex jirta Yurub xooggan,” ayay ku sheegtay X.
Hambalyo @IlianaIotova guusheeda doorashada madaxtinimada. Laga bilaabo amniga iyo difaaca ilaa tartankeenna iyo madaxbannaanida tamarta, waxaan rajaynayaa inaan sii wadno shaqadeenna wadajirka ah. Bulgaria xooggan oo ku dhex jirta Yurub xooggan.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 1, 2026
Cod-bixintu waxay dhacday iyadoo Bulgaria ay wajahaysay walaac sii kordhaya oo ku saabsan weerarro isdaba joog ah oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday maraakiib ganacsi oo ku sugan Badda Madow.
Dhowr markab ayaa xeebaha Bulgaria lagu weeraray bishii Oktoobar, iyadoo la sheegay in 21 qof la la’yahay. Dhacdooyinkan ayaa la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo ku fiday meelo kale.
Inkasta oo Mudane Radev, oo ah siyaasi ka tirsan garabka bidix-dhexe, uu sheegay in weerarradu u muuqdeen kuwo dan u ah Ruushka, isla markaana uu u yeeray safiirka Moscow, haddana dowladdiisu waxay ku adkaysanaysaa in aanay hadda jirin wax caddeyn ah oo si toos ah dhacdooyinka ugu xiraysa Ruushka.
“Maanta, shacabka Bulgaria waxay doorteen mustaqbalka halkii ay ka dooran lahaayeen waayihii hore,” ayuu yiri Mudane Radev. Waxa kale oo uu ku baaqay in wada-hadalka lala yeesho Moscow la sii wado.
“Waxay doorteen nolol caadi ah iyo waddo deggan oo cad oo loo maro mustaqbalka.”
Marwo Iotova waxaa garab taagnaa Ra’iisul Wasaaraha Bulgaria Rumen Radev xilli ay warbaahinta la hadlaysay
Marwo Iotova, oo 62 jir ah, ayaa xilka madaxtinimada qabatay horraantii sanadkan, kaddib markii Mudane Radev uu xilka ka degay si uu ugu tartamo doorashada baarlamaanka.
Guusheeda ayaa u horseedaysa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee si toos ah loogu doorto madaxweynaha Bulgaria, oo ah dal ay ku nool yihiin 6.4 milyan oo qof.
Mudane Gyurov, oo 50 jir ah kana tirsanaa guddoomiye-ku-xigeennadii hore ee Bangiga Qaranka Bulgaria, ayaa sheegay inuu aqbalay “natiijooyinka sida ay yihiin”.
“Waxaan dhidib adag u taagnay oo aan ka dul dhisi karno,” ayuu yiri, isagoo carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la raadiyo midnimo.
‘Xarigga cabsida’
Bulgaria waxay dhaqan ahaan xiriir dhow la lahayd Ruushka, balse dalka ayaa weli si weyn ugu kala qaybsan sida uu ula macaamilayo Moscow.
“Xarigga xasaasiga ah ee cabsida dagaalka ayaa laga faa’iidaystay. Xitaa maanta, Iotova waxay isu soo bandhigtay inay tahay ‘madaxweynaha nabadda,’” ayay tiri Boryana Dimitrova, oo ah khabiir cilmiga bulshada ka tirsan machadka Alpha Research.
Waxay intaas ku dartay in doorashadu ay Mudane Radev iyo xulafadiisa u ahayd “mid muhiim u ah xasilloonida gacan-ku-hayntooda talada”.
Ka dib markii ay codkeeda ka dhiibatay Sofia, Marwo Iotova waxay sheegtay inay doonayso “Bulgaria xooggan oo ku dhex jirta Yurub xooggan”, iyadoo weliba “go’aamadeeda madax-bannaan” ah.
Bulgaria waxay taariikh ahaan xiriir dhow la lahayd Kremlin-ka
Marwo Iotova oo muddo dheer xulafo la ahayd Mudane Radev waxay taageertaa xubinnimada Bulgaria ee Midowga Yurub iyo NATO, balse waxay ku doodaysaa in nabadda Ukraine lagu xaqiijin karo oo keliya wada-xaajood.
Iyadoo hore u ahayd wariye iyo xubin ka tirsan Baarlamaanka Yurub, waxaa loo doortay madaxweyne-ku-xigeen iyadoo ay la socotay Mudane Radev sannadkii 2016, waxaana mar kale la doortay 2021.
Ka dib markii uu codkiisa dhiibtay, Mudane Gyurov wuxuu sheegay inuu doortay “Bulgaria ammaan ah, deggan oo Yurub ah”.
Wareeggii koowaad, oo ay si ciriiri ah ugu guuleysatay Marwo Iotova, waxaa ka qaybgalay tiro rikoor ahaan u hooseysa oo ahayd 23%. Ka qaybgalka wareegga labaad ayaa la filayay inuu gaaro ku dhowaad 27%.
Petar Doitchinov, oo ah injineer hawlgab ah oo 67 jir ah, ayaa sheegay inuu ka maqnaa wareegga koowaad sababtoo ah wuxuu filayay in tartanku u gudbi doono wareeg labaad.
Wuxuu sheegay inuu u codeeyay “xumaanta ka yar”, isagoo sharxay in musharraxiinta midkoodna uusan ka tarjumayn “aragtidiisa dimuqraadiyadda”.