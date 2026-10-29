 Skip to content
Friday, October 30, 2026 18 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 25°C
Breaking: Mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya oo khatar ku jira – Hiiraan Online
Breaking News
Mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya oo khatar ku jira – Hiiraan OnlineUkraine oo lagu eedeeyay inay taageero siiso koox maleeshiyaad ah oo ku sugan MaliZimbabwe Government Says Country Is Not Rushing to Abandon U.S. DollarTexas Republican Stronghold May Be Shifting Toward DemocratsFrom Reunification to Mediterranean Deal: The Changing Türkiye-Libya RelationshipUN Mission Ends in Somalia Without Agreed Replacement for Election DisputeMustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya oo khatar ku jira – Hiiraan OnlineUkraine oo lagu eedeeyay inay taageero siiso koox maleeshiyaad ah oo ku sugan MaliZimbabwe Government Says Country Is Not Rushing to Abandon U.S. DollarTexas Republican Stronghold May Be Shifting Toward DemocratsFrom Reunification to Mediterranean Deal: The Changing Türkiye-Libya RelationshipUN Mission Ends in Somalia Without Agreed Replacement for Election Dispute
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Ukraine oo lagu eedeeyay inay taageero siiso koox maleeshiyaad ah oo ku sugan Mali

Follow
By Adam Omar October 29, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Ukraine Allegedly Supporting Mali Militia
Ukraine Allegedly Provides Support to Militia Group in Mali

Ukraine ayaa wajahaysa baaritaanno la xiriira eedeymo sheegaya inay caawisay dagaalyahanno Tuareg ah oo ku sugan waqooyiga Mali, taas oo suuragal ka dhigi karta in iska horimaadka Kyiv iyo Ruushka uu ku fido gobolka Saaxil.

Baadhitaan ay CNN daabacday Sebtembar 2026 ayaa sheegay in ku dhawaad 15 khabiir oo Yukreeniyaan ah oo ku takhasusay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay taageerayeen ciidamada Tuareg. DW waxay sheegtay inaysan si madax-bannaan u xaqiijin karin warbixinta, halka Ukraine aysan qirin wax hawlgal gaar ah. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in ku lug lahaanshaha la tuhunsan yahay uu waafaqsan yahay dadaalka ballaaran ee Kyiv ay ku doonayso inay dibadda kaga hortagto saameynta Ruushka, gaar ahaan dalalka Moscow ay dowladaha qaran ku taageerto kaalmo militari.

- Advertisement -

Maamulka milatariga ee Mali ayaa si isa soo taraysa ugu tiirsanaa Ruushka si uu uga helo taageero amni tan iyo markii uu xukunka kula wareegay afgambiyo dhacay 2020 iyo 2021. Sannadkii 2025, Ciidanka Afrika ee Ruushka ayaa la wareegay doorkii hore loogu yiqiin Kooxda Wagner.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 654 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.