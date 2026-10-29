Ukraine oo lagu eedeeyay inay taageero siiso koox maleeshiyaad ah oo ku sugan Mali

Ukraine ayaa wajahaysa baaritaanno la xiriira eedeymo sheegaya inay caawisay dagaalyahanno Tuareg ah oo ku sugan waqooyiga Mali, taas oo suuragal ka dhigi karta in iska horimaadka Kyiv iyo Ruushka uu ku fido gobolka Saaxil.
Baadhitaan ay CNN daabacday Sebtembar 2026 ayaa sheegay in ku dhawaad 15 khabiir oo Yukreeniyaan ah oo ku takhasusay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay taageerayeen ciidamada Tuareg. DW waxay sheegtay inaysan si madax-bannaan u xaqiijin karin warbixinta, halka Ukraine aysan qirin wax hawlgal gaar ah. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in ku lug lahaanshaha la tuhunsan yahay uu waafaqsan yahay dadaalka ballaaran ee Kyiv ay ku doonayso inay dibadda kaga hortagto saameynta Ruushka, gaar ahaan dalalka Moscow ay dowladaha qaran ku taageerto kaalmo militari.
Maamulka milatariga ee Mali ayaa si isa soo taraysa ugu tiirsanaa Ruushka si uu uga helo taageero amni tan iyo markii uu xukunka kula wareegay afgambiyo dhacay 2020 iyo 2021. Sannadkii 2025, Ciidanka Afrika ee Ruushka ayaa la wareegay doorkii hore loogu yiqiin Kooxda Wagner.