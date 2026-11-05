 Skip to content
Thursday, November 5, 2026 24 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:44
Muqdisho 28°C
Breaking: Somalia Supreme Court Declares President and Parliament Terms Expired, Orders Elections Within 90 Days
Breaking News
Somalia Supreme Court Declares President and Parliament Terms Expired, Orders Elections Within 90 DaysMaxkamadda Sare ee Soomaaliya oo waxba kama jiraan ku dhawaaqday xil-ka-qaadistii guddoomiyaha maxkamadda sareMadaxweynaha Nigeria oo Golaha Senate-ka ka codsaday ansixinta amaah dhan $7.7 bilyanDR Congo Rebels Threaten Radio Station, Demand Approval to BroadcastSouth Africa Awaits Official Results From Its ElectionUkraine’s Zelenskyy Says He Spoke With U.S. Envoys Ahead of Russia TalksSomalia Supreme Court Declares President and Parliament Terms Expired, Orders Elections Within 90 DaysMaxkamadda Sare ee Soomaaliya oo waxba kama jiraan ku dhawaaqday xil-ka-qaadistii guddoomiyaha maxkamadda sareMadaxweynaha Nigeria oo Golaha Senate-ka ka codsaday ansixinta amaah dhan $7.7 bilyanDR Congo Rebels Threaten Radio Station, Demand Approval to BroadcastSouth Africa Awaits Official Results From Its ElectionUkraine’s Zelenskyy Says He Spoke With U.S. Envoys Ahead of Russia Talks
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Madaxweynaha Nigeria oo Golaha Senate-ka ka codsaday ansixinta amaah dhan $7.7 bilyan

Follow
By Adam Omar November 5, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Nigerian President Seeks Senate Approval for $7.7 Billion Loan
Nigerian President Asks Senate to Approve $7.7 Billion Loan

Madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa Golaha Senate-ka ka codsaday in uu ansixiyo amaah dibadeed oo dhan $7.7 bilyan, taas oo lagu kaabayo khasaaraha miisaaniyadda dowladda federaalka ee 2026. Guddoomiyaha Golaha Senate-ka, Godswill Akpabio, ayaa sheegay in soo jeedintani ay beddelayso codsi hore oo ku saabsanaa amaah dibadeed oo dhan $20.3 bilyan.

Tinubu ayaa sheegay in dhaqaalahan laga heli doono isku-dar amaahyo dhinacyo badan leh iyo kuwo laba geesood ah, hay’ado maaliyadeed oo caalami ah iyo soo saarista Eurobond. Waxa uu intaas ku daray in amaahdu ay gacan ka geysan doonto xoojinta kaydka lacagaha qalaad ee Nigeria iyo taageeridda nairaha.

- Advertisement -

Madaxweynuhu waxa uu sheegay in Bangiga Dhexe ee Nigeria uu dhaqaalaha ku heli doono magaca dowladda federaalka, taas oo horseedi doonta korodh ku yimaadda kaydka lacagaha qalaad ee dalka. Codsiga ayaa loo gudbiyay Guddiga Golaha Senate-ka u qaabilsan Deymaha Gudaha iyo Dibadda si uu uga fiirsado.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 663 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.