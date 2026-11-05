Madaxweynaha Nigeria oo Golaha Senate-ka ka codsaday ansixinta amaah dhan $7.7 bilyan

Madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa Golaha Senate-ka ka codsaday in uu ansixiyo amaah dibadeed oo dhan $7.7 bilyan, taas oo lagu kaabayo khasaaraha miisaaniyadda dowladda federaalka ee 2026. Guddoomiyaha Golaha Senate-ka, Godswill Akpabio, ayaa sheegay in soo jeedintani ay beddelayso codsi hore oo ku saabsanaa amaah dibadeed oo dhan $20.3 bilyan.
Tinubu ayaa sheegay in dhaqaalahan laga heli doono isku-dar amaahyo dhinacyo badan leh iyo kuwo laba geesood ah, hay’ado maaliyadeed oo caalami ah iyo soo saarista Eurobond. Waxa uu intaas ku daray in amaahdu ay gacan ka geysan doonto xoojinta kaydka lacagaha qalaad ee Nigeria iyo taageeridda nairaha.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in Bangiga Dhexe ee Nigeria uu dhaqaalaha ku heli doono magaca dowladda federaalka, taas oo horseedi doonta korodh ku yimaadda kaydka lacagaha qalaad ee dalka. Codsiga ayaa loo gudbiyay Guddiga Golaha Senate-ka u qaabilsan Deymaha Gudaha iyo Dibadda si uu uga fiirsado.