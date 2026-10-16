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Nigeria’s Hunger Crisis Strains Caregivers as Food Insecurity Worsens

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By Adam Omar October 16, 2026 1 min read
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Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Nigeria's Hunger Crisis Takes Toll on Caregivers #WorldFoodDay

On World Food Day, Nigeria’s worsening food insecurity and child malnutrition crisis is placing an immense emotional burden on caregivers. As they fight to save severely malnourished children, many are also consumed by fears for hungry children and relatives waiting at home, writes allAfrica’s Melody Chironda.

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Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

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