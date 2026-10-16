On World Food Day, Nigeria’s worsening food insecurity and child malnutrition crisis is placing an immense emotional burden on caregivers. As they fight to save severely malnourished children, many are also consumed by fears for hungry children and relatives waiting at home, writes allAfrica’s Melody Chironda.
Axadle Newsroom West-Africa News English
Nigeria’s Hunger Crisis Strains Caregivers as Food Insecurity Worsens
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Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
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