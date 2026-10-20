Mahama oo Ghana uga Sharaxay Go’aanka ay ku Doonayso Iskaashi la leh BRICS

Ghana waxay doonaysaa inay xiriir dhow la yeelato BRICS, iyadoo Madaxweyne John Mahama uu ku howlan yahay ballaarinta iskaashiyada horumarineed ee dalka iyo xoojinta iskaashiga Koonfurta iyo Koonfurta. Mahama ayaa sheegay in hindisahan uu abuuri doono fursado ballaaran oo ganacsi iyo maalgashi, iyadoo la ilaalinayo “xiriirrada muddada dheer jiray iyo xiriirrada shaqo ee aan la leenahay saaxiibbadeenna dhaqameed”.
Waxa uu sheegay in dadaalkan uu imanayo xilli muuqaalka caalamka uu marayo isbeddel degdeg ah, iyadoo isbahaysiyadu is rogrogayaan, tartankuna uu ku sii xoogeysanayo tignoolajiyada iyo khayraadka dabiiciga ah. Hase yeeshee, tallaabadan ayaa dhaleeceyn kala kulantay qaar ka mid ah dadka oo sheegay in Mahama ay ahayd inuu ansixinta baarlamaanka helo ka hor inta uusan Ghana ku xirin isbeddel weyn oo noocan ah oo ku yimaadda mowqifkeeda juqraafi-siyaasadeed.