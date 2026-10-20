 Skip to content
Tuesday, October 20, 2026 8 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:45
Muqdisho 28°C
Breaking: Somali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political Action
Breaking News
Somali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest EconomyCritic from Rwanda Found Beheaded in UgandaKenyan starvation cult leader found guilty of terrorism chargesWarsaw Security Forum Delivers Message of Confidence Rather Than PanicSomali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest EconomyCritic from Rwanda Found Beheaded in UgandaKenyan starvation cult leader found guilty of terrorism chargesWarsaw Security Forum Delivers Message of Confidence Rather Than Panic
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Mahama oo Ghana uga Sharaxay Go’aanka ay ku Doonayso Iskaashi la leh BRICS

Follow
By Adam Omar October 20, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 15 hours ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Mahama Explains Ghana’s Decision to Seek BRICS Partnership
Ghana’s Mahama Explains Decision to Seek BRICS Partnership

Ghana waxay doonaysaa inay xiriir dhow la yeelato BRICS, iyadoo Madaxweyne John Mahama uu ku howlan yahay ballaarinta iskaashiyada horumarineed ee dalka iyo xoojinta iskaashiga Koonfurta iyo Koonfurta. Mahama ayaa sheegay in hindisahan uu abuuri doono fursado ballaaran oo ganacsi iyo maalgashi, iyadoo la ilaalinayo “xiriirrada muddada dheer jiray iyo xiriirrada shaqo ee aan la leenahay saaxiibbadeenna dhaqameed”.

Waxa uu sheegay in dadaalkan uu imanayo xilli muuqaalka caalamka uu marayo isbeddel degdeg ah, iyadoo isbahaysiyadu is rogrogayaan, tartankuna uu ku sii xoogeysanayo tignoolajiyada iyo khayraadka dabiiciga ah. Hase yeeshee, tallaabadan ayaa dhaleeceyn kala kulantay qaar ka mid ah dadka oo sheegay in Mahama ay ahayd inuu ansixinta baarlamaanka helo ka hor inta uusan Ghana ku xirin isbeddel weyn oo noocan ah oo ku yimaadda mowqifkeeda juqraafi-siyaasadeed.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 639 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.