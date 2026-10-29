 Skip to content
Friday, October 30, 2026 18 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 25°C
Breaking: Mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya oo khatar ku jira – Hiiraan Online
Breaking News
Mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya oo khatar ku jira – Hiiraan OnlineUkraine Allegedly Provides Support to Militia Group in MaliDowladda Zimbabwe waxay sheegtay inaysan ku degdegeyn ka tanaasulka doollarka MareykankaTexas Republican Stronghold May Be Shifting Toward DemocratsFrom Reunification to Mediterranean Deal: The Changing Türkiye-Libya RelationshipUN Mission Ends in Somalia Without Agreed Replacement for Election DisputeMustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya oo khatar ku jira – Hiiraan OnlineUkraine Allegedly Provides Support to Militia Group in MaliDowladda Zimbabwe waxay sheegtay inaysan ku degdegeyn ka tanaasulka doollarka MareykankaTexas Republican Stronghold May Be Shifting Toward DemocratsFrom Reunification to Mediterranean Deal: The Changing Türkiye-Libya RelationshipUN Mission Ends in Somalia Without Agreed Replacement for Election Dispute
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Dowladda Zimbabwe waxay sheegtay inaysan ku degdegeyn ka tanaasulka doollarka Mareykanka

Follow
By Newsroom October 29, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 5 hours ago 1-minute read
Zimbabwe Not Rushing to Drop U.S. Dollar, Govt Says
Zimbabwe Government Says Country Is Not Rushing to Abandon U.S. Dollar

Zimbabwe kuma degdegeyo inay ka tanaasusho lacagaha qalaad, iyadoo dowladdu ka shaqaynayso hirgelinta nidaam lacag keliya ah, sida uu sheegay Bangiga Dhexe ee Zimbabwe (RBZ). Ballanqaadkan ayaa yimid xilli walaac laga qabo sida iyo goorta isbeddelku u saameyn doono kaydka lacagaha qalaad, qandaraasyada iyo macaamilada maalinlaha ah.

“Wax kasta oo Bangiga Dhexe iyo Wasaaradda Maaliyaddu ay sameeyaan waxaa hagaya suuqa,” ayuu yiri ku-xigeenka guddoomiyaha RBZ, Innocent Matshe, isagoo carrabka ku adkeeyay in shuruudo dhowr ah la buuxiyo ka hor inta uusan dalku isbeddelka samayn.

- Advertisement -

Zimbabwe waxay nidaamka lacagaha badan soo rogtay 2009-kii, kaddib markii sicir-bararka ba’an uu si weyn u wiiqay kalsoonidii lagu qabay lacagta dalka. Dalka ayaa markii dambe dib u soo celiyay lacag gudaha ah, balse wuxuu sii waday inuu aqoonsado lacagaha qalaad—gaar ahaan doollarka Mareykanka—iyagoo ah lacag sharci ah.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,189 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.