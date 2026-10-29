Dowladda Zimbabwe waxay sheegtay inaysan ku degdegeyn ka tanaasulka doollarka Mareykanka

Zimbabwe kuma degdegeyo inay ka tanaasusho lacagaha qalaad, iyadoo dowladdu ka shaqaynayso hirgelinta nidaam lacag keliya ah, sida uu sheegay Bangiga Dhexe ee Zimbabwe (RBZ). Ballanqaadkan ayaa yimid xilli walaac laga qabo sida iyo goorta isbeddelku u saameyn doono kaydka lacagaha qalaad, qandaraasyada iyo macaamilada maalinlaha ah.
“Wax kasta oo Bangiga Dhexe iyo Wasaaradda Maaliyaddu ay sameeyaan waxaa hagaya suuqa,” ayuu yiri ku-xigeenka guddoomiyaha RBZ, Innocent Matshe, isagoo carrabka ku adkeeyay in shuruudo dhowr ah la buuxiyo ka hor inta uusan dalku isbeddelka samayn.
Zimbabwe waxay nidaamka lacagaha badan soo rogtay 2009-kii, kaddib markii sicir-bararka ba’an uu si weyn u wiiqay kalsoonidii lagu qabay lacagta dalka. Dalka ayaa markii dambe dib u soo celiyay lacag gudaha ah, balse wuxuu sii waday inuu aqoonsado lacagaha qalaad—gaar ahaan doollarka Mareykanka—iyagoo ah lacag sharci ah.