WASHINGTON – Soomaaliya ayaa ka mid ahayd qodobadii looga hadlay wada-hadallada Maraykanka iyo Qatar intii uu socday kulankoodii siddeedaad ee istaraatiijiga ahaa ee Washington 23-kii Nofeembar 2026, iyadoo cadaadisyada amni iyo siyaasadeed ay ka sii jiraan guud ahaan Geeska Afrika.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka Marco Rubio iyo Ra’iisul Wasaaraha ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar Sheekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa si wadajir ah u guddoomiyay kulanka, waxaana ka qayb galay saraakiil sare oo ka kala socday labada dowladood.
War-murtiyeed wadajir ah oo la soo saaray kaddib kulanka ayaa Soomaaliya ku daray arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ay labada dhinac ka wada hadleen. War-murtiyeedku faahfaahin dheeraad ah kama bixin doodihii Soomaaliya, mana shaacin tallaabooyin gaar ah oo Washington ama Doha ay damacsanaayeen inay qaadaan.
<p ajandaha waxaa sidoo kale ku jiray Gaza, Iiraan, Suuriya, Lubnaan, Afgaanistaan, gobolka Saaxil iyo Rwanda, iyo sidoo kale dalal iyo deegaanno kale. Labada dowladood ayaa carrabka ku adkeeyay doorka isku-duwidda diblomaasiyadeed ee wax looga qabanayo caqabadaha amni iyo siyaasadeed ee gobolka.
Maadaama aan faahfaahin la shaacin, weli ma cadda in wada-hadalladu ay taabteen xiisadaha siyaasadeed ee Soomaaliya, howlgallada milatari ee socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab ama qorshayaal amni oo ka ballaaran oo gobolka ah.
Wada-hadalladu waxay qayb ka yihiin dadaal ballaaran oo Washington iyo Doha ay ku doonayaan inay ku xoojiyaan iskaashigooda istaraatiijiga ah, oo ay ku jiraan iskaashiga dhinacyada difaaca, amniga, la-dagaallanka argagixisada iyo arrimaha gobolka.
Maraykanku waa saaxiib amni oo caalami ah oo muhiim u ah Soomaaliya, isagoo siiya kaalmo milatari iyo taageero ciidamada Soomaaliya ee la dagaallamaya Al-Shabaab. Qatar, dhinaceeda, waxay sii wadday xiriirrada diblomaasiyadeed iyo kuwa horumarineed ee ay la leedahay Muqdisho.
Kulanku wuxuu mar kale xaqiijiyay muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay ajandaha gobolka ee ay wadaagaan labada dowladood, hase yeeshee war-murtiyeedka wadajirka ah ma uusan tilmaamin hindise cusub oo laba geesood ah ama heshiis siyaasadeed oo si gaar ah diiradda u saaraya dalka.
AXADLETM