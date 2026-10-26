Kumanaan Qof ah oo Ka Cararaya Iskahorimaadyada Dhimashada Leh ee Itoobiya, iyadoo Rabshaduhu Ku Fidayaan Xuduudda Kenya

Kumanaan Qof ah oo Ka Cararaya Iskahorimaadyada Itoobiya, iyadoo Rabshaduhu Gaareen Xuduudda Kenya
MOYALE, Itoobiya — In ka badan 14,000 oo Itoobiyaan ah ayaa u gudbay Kenya kaddib iskahorimaadyo dhimasho leh oo ka dhacay magaalada xuduudda ku taalla ee Moyale, halkaas oo dagaallo u dhexeeya bulshooyin iska soo horjeeda ay sababeen dhimashada in ka badan toban qof, sida ay Sabtidii sheegeen saraakiisha arrimaha bani’aadannimada.
Rabshadahan ayaa ku lug leh xubno ka tirsan bulshooyinka Soomaalida iyo Oromada, waxayna bilaabmeen kaddib muran ka dhashay bandhigga calanka Dowlad Goboleedka Soomaalida ee Moyale. Magaalada xuduudda ku taalla waxaa si wadajir ah u maamula dowlad-goboleedyada Soomaalida iyo Oromada ee Itoobiya.
In ka badan 12 qof ayaa la dilay, sida ay sheegeen saraakiisha arrimaha bani’aadannimada, kuwaas oo ka digay in tirada dhimashadu kor u kici karto maadaama iskahorimaadyadu ay sii socdaan.
Kenya gudaheeda, Laanqayrta Cas ayaa sheegtay in in ka badan 10,900 oo Itoobiyaan ah oo barakacay ay ku sugnaayeen lix xero oo ku-meel-gaar ah oo ku yaalla magaalada xuduudda. Ku dhowaad 4,000 oo kale ayaa hoy ka helay qaraabadood iyo qoysas martigeliyay.
Tirooyinkan ugu dambeeyay waxay muujinayaan koror weyn marka loo eego Jimcihii, markaas oo Guddoomiyaha Gobolka Marsabit Stanley Kamande uu sheegay in in ka badan 2,000 oo Itoobiyaan ah ay u gudbeen Kenya kaddib markii rabshaduhu qarxeen Arbacadii.
Malik Adan, madaxa Laanqayrta Cas ee Kenya ee gobolka Bariga Sare, ayaa sheegay in dadka barakacay ay si degdeg ah ugu baahan yihiin cunto, biyo nadiif ah iyo agabka fayadhowrka.
“Waxaan si degdeg ah ugu baahan nahay samafalayaal badan oo nagu taageera cunto iyo biyo. Waxa kale oo loo baahan yahay agabka nadaafadda iyo musqulo dheeraad ah si looga hortago cudurrada shubanka,” ayuu Adan u sheegay wariyeyaasha.
Laanqayrta Cas ee Kenya ayaa dadka ka cararaya rabshadaha siisay teendhooyin, bustayaal, gogol lagu seexdo iyo baahiyo kale oo aasaasi ah. Hay’addu waxay sidoo kale taageero nafaqo siinaysaa carruurta iyo hooyooyinka nuujinaya.
Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha arrimaha bani’aadannimada ayaa ka digay in kheyraadka hadda jira uusan la jaanqaadi karin tirada sii kordheysa ee dadka barakacay.
Qulqulka dadka ayaa sii xoojiyay walaaca laga qabo xaaladaha ka jira xeryaha ku-meel-gaarka ah, halkaas oo helitaanka biyo ammaan ah iyo fayadhowr ku filan ay weli yihiin mudnaanta degdegga ah.
Moyale waa marin muhiim ah oo u dhexeeya Itoobiya iyo Kenya, waana waddo muhiim u ah ganacsiga iyo isu-socodka labada dal ee deriska ah.
Iskahorimaadyadu waxay hakad geliyeen ganacsigii xuduudaha isaga gudbi jiray, iyagoo sidoo kale kordhiyay cabsida laga qabo in barakacu sii bato haddii aan rabshadaha la xakameyn.
Waxay sidoo kale iftiiminayaan xiisadaha joogtada ah ee ku saabsan maamulka dhulka iyo xuduudaha dowlad-goboleedyada ee Itoobiya, halkaas oo khilaafaadka u dhexeeya bulshooyinka iyo maamullada gobolladu ay mararka qaarkood isu beddelaan rabshado.
Mas’uuliyiinta Kenya iyo hay’adaha gargaarka ayaa wajahaya cadaadis sii kordhaya oo ku aaddan caawinta tirada sii badanaysa ee dadka xuduudda uga gudbaya raadinta badbaado.
AXADLETM