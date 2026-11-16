Hay’adda Asluubta Soomaaliya oo Xirtay Lix Haween ah oo Lagu Eedeeyay Isku-day Tahriibinta Mukhaadaraad
MUQDISHO, Soomaaliya — Lix haween ah ayaa la xiray kaddib markii lagu eedeeyay inay isku dayeen inay tiro badan oo mukhaadaraad sharci-darro ah geliyaan Xabsiga Dhexe ee Muqdisho, iyagoo kiniinnada mukhaadaraadka ku dhex qarinayay cunto loogu talagalay maxaabiista, sida ay Isniintii sheegtay Hay’adda Asluubta Soomaaliyeed.
Dadka la tuhunsan yahay ayaa la xiray maalin loo asteeyay booqashada qoysaska, xilli ay sida la sheegay isku dayayeen inay maxaabiista gaarsiiyaan cunto ay ku jiraan kiniinno mukhaadaraad ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Hay’adda Asluubta Soomaaliyeed.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen inay muddo ku dhow laba bilood dabagal ku hayeen shabakadda looga shakisan yahay tahriibinta mukhaadaraadka ka hor inta aysan fulin xarigga.
Kooxda waxaa ku jira ehellada maxaabiista, iyo sidoo kale haween lagu eedeeyay inay si been ah isu soo bandhigeen inay yihiin xubno qoyska ka tirsan si ay xabsiga u galaan una geeyaan walxo mamnuuc ah.
“Mukhaadaraadka waxaa laga qabtay shabakad ku lug leh ka ganacsiga mukhaadaraadka, kuwaas oo dhibaato ba’an ku haya dhallinyarada Soomaaliyeed,” ayaa lagu yiri bayaanka. Waxaa lagu daray in la qabtay tiro badan oo kiniinno mukhaadaraad ah.
Xariggu wuxuu yimid kaddib markii mas’uuliyiinta xabsigu dib u eegis ku sameeyeen habraacyada booqashooyinka qoysaska. Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in isbeddelladu gacan ka geysteen in la ogaado xadgudubyo la sheegay in loo adeegsaday fududeynta gelinta mukhaadaraadka xarunta.
Waaxda adeegyada dadweynaha ee xabsiga ayaa la shaqeysay waaxda baarista dembiyada si loo xaqiijiyo aqoonsiga booqdayaasha, loogana sooco ehellada dhabta ah dadka lagu eedeeyay inay adeegsanayeen xiriirro qoys oo been ah si ay marin ugu helaan.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in tallaabooyinka la cusboonaysiiyay ay u suurtageliyeen inay ururiyaan xog ku saabsan shabakadda looga shakisan yahay, isla markaana ay aqoonsadaan dad la rumeysan yahay inay ka qeyb qaateen hawlgalka tahriibinta.
Hay’adda Asluubtu waxay sheegtay in lixda haween ah iyo caddeymaha la ururiyay intii uu howlgalka socday loo gudbiyay Ciidanka Booliska Soomaaliyeed si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo, loogana yaabo in dacwad lagu soo oogo.
Mas’uuliyiintu ma aysan shaacin aqoonsiga dadka la tuhunsan yahay, mana aysan sheegin tirada saxda ah ama noocyada kiniinnada la qabtay.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in baaritaannadu ay sii socdeen, iyadoo hay’adaha ammaanku ay ku howlanaayeen sidii ay u heli lahaayeen shabakado kale oo la tuhunsan yahay inay mukhaadaraad u tahriibiyaan xabsiga.
Xariggu wuxuu muujinayaa walaaca weli laga qabo in mukhaadaraad sharci-darro ah la geliyo xarumaha lagu hayo dadka ee Soomaaliya, halkaas oo mas’uuliyiintu ay ka shaqeynayaan xoojinta ammaanka iyo adkeynta xakameynta gelitaanka maxaabiista.
Hay’adda Asluubta Soomaaliyeed ayaa ku baaqday feejignaan inta uu baaritaanku socdo, waxayna sheegtay in tallaabooyin dheeraad ah laga qaadi doono cid kasta oo lagu helo inay ka qeyb qaadatay shabakadda tahriibinta ee looga shakisan yahay.
AXADLETM