SAN FRANCISCO —Nvidia waxay dib ugu soo celisay aasaasaha shirkadda Jensen Huang xilalkii madaxweynaha iyo agaasimaha guud, iyadoo ka noqotay xil-ka-qaadistiisii wax ka yar laba toddobaad kaddib markii uu iscasilay, taas oo timid kaddib warar laga helay xiriirro guur-darro ah oo la sheegay inuu lahaa, oo uu ku jiray mid uu la lahaa haweeney looga shakisan yahay inay xiriir la leedahay sirdoonka Shiinaha.
Shirkaddu waxay Isniintii sheegtay in guddigeeda agaasimayaashu si aqlabiyad ah ugu codeeyeen in Huang dib loogu soo celiyo xilka, kaddib markii ay la hadleen isaga oo ay la tashadeen saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka. Agaasimayaashu waxay sheegeen in wada-hadalladaasi ay ku qanciyeen daacadnimada Huang iyo awooddiisa hoggaamineed ee shirkadda soo saarta chips-ka sirdoonka macmalka ah.
Tallaabadan ayaa timid kaddib taageero uu si fagaare ah u muujiyay Madaxweyne Donald Trump, kaas oo sheegay inuu si shaqsi ah ugu boorriyay guddiga Nvidia inuu Huang dib u soo celiyo. Wareysi uu siiyay CNBC, Trump wuxuu sheegay in maamulkiisu shirkadda u xaqiijiyay in dib-u-soo-celinta Huang aysan abuuri doonin khatar amni qaran.
Huang, oo Nvidia la aasaasay sannadkii 1993, ayaa sheegay inuu sharaf u arko inuu dib u hoggaamiyo shirkadda. Wuxuu guddiga uga mahadceliyay kalsoonida ay muujiyeen, wuxuuna ballanqaaday inuu mas’uuliyaddaas si dadaal cusub ah u gudan doono. Colette Kress, oo ahayd agaasimaha guud ee ku-meelgaarka ah intii uu Huang maqnaa, waxay sii wadi doontaa xilka madaxa maaliyadda Nvidia.
Huang wuxuu xilka ka degay 12-kii Nofembar kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya inuu xiriirro ka baxsan guurkiisa lahaa, oo uu ku jiray mid uu la lahaa haweeney la sheegay in looga shakisan yahay xiriir ay la leedahay sirdoonka Shiinaha. Nvidia si fagaare ah uma aysan sharxin duruufihii ku xeernaa iscasilaaddiisa.
Guddigu wuxuu sheegay in baaritaan madax-bannaan oo ku saabsan sheegashada ah in Huang uu bartilmaameed u ahaa hawlgal sirdoon oo shisheeye uu sii socon doono inkastoo uu xilka ku soo laabtay. Nvidia waxay sidoo kale sheegtay inay iskaashi la sameyn doonto baaritaannada iyo weydiimaha dowladda ee la xiriira amniga qaranka iyo u hoggaansanaanta xakamaynta dhoofinta.
Saamiyada Nvidia ayaa sare u kacay kaddib markii lagu dhawaaqay warkan, iyagoo Isniintii kordhay qiyaastii 31%, taas oo ku dhow $1 tiriliyan ku kordhisay qiimaha suuqa ee shirkadda, sida ay sheegeen warbixinnada suuqyada.
Si kastaba ha ahaatee, dib-u-soo-celinta ayaa wajahday mucaaradad ka timid xildhibaanno ka kala tirsan labada xisbi, kuwaas oo dalbanaya in si dheeraad ah loo baaro xiriirrada ganacsi ee Nvidia iyo cawaaqib kasta oo suurtagal ah oo ku saabsan amniga qaranka. Huang ayaa sidoo kale la filayaa inuu su’aalo uga jawaabo xildhibaannada Mareykanka bisha Diseembar.
Nvidia waxay ka mid tahay shirkadaha tiknoolajiyadda ee ugu qiimaha badan dunida, waana shirkad hormuud u ah bixinta chips-ka horumarsan ee loo adeegsado dhismaha iyo hawlgelinta nidaamyada sirdoonka macmalka ah.Ilaha:
AXADLETM