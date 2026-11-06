Hoggaamiyaha koox diimeedka gaajada ee Kenya oo wajahaya xukun dil ah haddii lagu helo dambiga

Maxkamad ku taalla Kenya ayaa Jimcaha xukuni karta wadaadka isku magacaabay Paul Mackenzie dil, kaddib markii lagu helay inuu mas’uul ka ahaa koox diimeed dadka u gaajaysiisay, taas oo dishay 190 carruur ah iyo hal qof oo weyn. Qoysaska eheladooda ku waayay kaynta Shakahola, si kastaba ha ahaatee, ma jiro xukun dib u hagaajin kara khasaaraha soo gaaray—qaarkoodna waxay ka cabsi qabaan in waxbaristii Mackenzie ay sii jiri karto haddii uu xabsiga ku sii nagaado.
Stephen Mwiti wuxuu waayay dhammaan lixdiisa carruur ah kaddib markii hooyadood ay geysay kaynta sannadkii 2022. Xitaa haddii la dilo, ma soo celinayso wixii uu waayay, ayuu yiri aabbaha 48-jirka ah toddobaadkan, isagoo booqday qabriga wiilkiisa Samuel oo ku yaalla Malindi, xeebaha Kenya.
“Xitaa haddii la daldalo, carruurtayda mar dambe ma arki doono,” ayuu Mwiti u sheegay Reuters.
Samuel wuxuu jiray qiyaastii 7 sano markii uu galay kaynta. Wuxuu ahaa kan keliya ee ka mid ah lixda carruur ah ee Mwiti oo baarayaashu awood u yeesheen inay aqoonsadaan haraadigiisa.
Qulqulka daran ee meydadka ayaa caqabad ku noqday hannaanka aqoonsiga. Mas’uuliyiintu waxay xaqiijiyeen aqoonsiga 26 keliya oo ka mid ah in ka badan 400 meyd ah oo laga soo saaray aagga.
Mwiti wuxuu sidoo kale ka cabsi qabaa in Mackenzie iyo taageerayaashiisu ay xabsiga dhexdiisa ka sii wadi karaan inay dadka kale saameeyaan.
Stephen Mwiti, oo lix carruur ah ku waayay kooxdii diimeed ee dadka u gaajaysiisay ee Shakahola, ayaa ka falcelinaya qabriga wiilkiisa Samuel, oo ahaa kan keliya ee meydkiisa la aqoonsaday, ka hor xukunka hoggaamiyaha kooxda diimeed Paul Mackenzie, oo lagu helay dilka 190 carruur ah iyo hal qof oo weyn oo lala xiriiriyay kooxda diimeed ee dadka u gaajaysiisay ee Shakahola, qabuuraha Malindi, Gobolka Kilifi, Kenya, Noofambar 3, 2026. (Sawirka Reuters)
Wuxuu doonayaa in Mackenzie, xaaskiisa iyo eedeysanayaasha kale lagu hayo xabsi gooni ah si aysan u qoran karin maxaabiis kale ama u faafin karin caqiidada dhaqdhaqaaqa.
Kiiskan oo loo yaqaanno Xasuuqii Kaynta Shakahola, wuxuu ka mid yahay masiibooyinkii ugu dhimashada badnaa ee kooxaha diimeed la xiriira waayadan dambe. Xeer-ilaalintu waxay sheegtay in Mackenzie uu taageerayaashiisa faray inay naftooda iyo carruurtooda gaajaysiiyaan si ay jannada u gaaraan oo ay ula kulmaan Ciise ka hor dhammaadka dunida.
Mackenzie iyo 28 eedeysane oo la socday ayaa bishii hore lagu helay dilka 190 carruur ah iyo qof weyn intii u dhaxaysay Janaayo 2021 iyo Sebtembar 2023. Qareenkiisa ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu racfaan qaato.
Darawalkii hore ee tagaasida ayaa diiday inuu cid ku khasbay inay gaajootaan. Inta badan eedeysanayaasha kale, oo ay ku jirto xaaska Mwiti, ayaa sidoo kale beeniyay eedeymaha.
Mwiti ayaa difaacaas meesha ka saaray, isagoo isweydiiyay sida carruurtu u dooran kareen inay ka qayb qaataan soonka. Wuxuu sidoo kale tilmaamay caddeymo muujinaya in qaar ka mid ah dhibbanayaashu la kulmeen rabshado jireed.
Wadaadka isku magacaabay Paul Mackenzie (midigta labaad) ayaa la taagan qaar ka mid ah eedeysanayaasha kale xilli garsooruhu imaanayo si uu xukunka uga dhawaaqo Maxkamadaha Sharciga Mombasa, Mombasa, Kenya, Noofambar 6, 2026. (Sawirka AFP)
“Haddii dadka waaweyn ee uu qanciyay ay ku heshiiyeen inay soomaan iyada oo aan la khasbin, carruurtana maxaa laga yeelayaa?” ayuu yiri. “Baaritaanka meydka wuxuu xitaa muujiyay in … Samuel uu dhintay kaddib markii la ceejiyay. Taasi iyaduna ma ahayd rabitaankiisa?”
Xeer-ilaalintu waxay dalbanaysaa xukun dil ah
Xafiiska Agaasimaha Xeer-ilaalinta Dadweynaha Kenya ayaa maxkamadda ka codsaday inay Mackenzie ku xukunto dil, iyagoo tilmaamay tirada aan caadiga ahayn ee dhimashada iyo khatarta ka dhalatay falalkiisa.
Ku-xigeenka Agaasimaha Xeer-ilaalinta Dadweynaha, Jami Yamina, ayaa sheegay in xeer-ilaalintu taageersan tahay ciqaabta dilka, iyadoo qirtay in maxkamaddu ay tahay inay tixgeliso qodobada Mackenzie lagu naxariisan karo, qoomamadiisa, murugadiisa iyo rajada laga qabo inuu dib ugu soo laabto bulshada.
Ciqaabta dilka weli waa sharci ka ah Kenya, balse waddanku ma fulin xukun dil ah tan iyo 1987.
Xeer-ilaalintu waxay dalbanaysaa in eedeysanayaasha kale ee Mackenzie lagu xukumo xabsi daa’im. Waxay sheegayaan in eedeysanayaashu si weyn maskaxdooda loo saameeyay, isla markaana ay khatar u keeni karaan inay galaan dambiyo kale.
Garsoore Diana Kavedza Mochache ayaa imaanaysa xukunka Paul Mackenzie, oo ah hoggaamiye koox diimeed Kenyan ah oo lagu eedeeyay inuu amray taageerayaashiisa, kuwaas oo xubno ka ahaa Kaniisadda Good News International, inay isku gaajaysiiyaan ilaa ay ku dhintaan kaynta Shakahola, Maxkamadda Sare ee Mombasa, Mombasa, Kenya, Noofambar 6, 2026. (Sawirka Reuters)
Qiyaastii 120 markhaati oo xeer-ilaalintu keentay ayaa marqaati furay intii ay socotay dacwaddu. Hadalladoodu waxay sawireen dhaqdhaqaaq diimeed diiday waxbarashada rasmiga ah oo ku tilmaamay mid shaydaanimo, daawooyinka casriga ah iyo isbitaalladana ku tilmaamay aalado uu leeyahay shaydaanku, isla markaana ku boorriyay taageerayaasha inay ka go’aan dunida dibaddeeda.
Mas’uuliyiintu waxay Mackenzie xireen Abriil 2023 kaddib markii hay’ad xuquuqda aadanaha u dooda ay uga digtay xaaladda. Digniintaasi waxay horseeday in dhowr taageere laga samatabbixiyo beertiisa oo cabbirkeedu yahay 325 hektar (800 acre) oo ku taalla kaynta Shakahola.
Baarayaashu waxay markii dambe heleen boqollaal qabri iyo meydad ah. Guddiga Qaranka Kenya ee Xuquuqda Aadanaha ayaa tirada dhimashada ku sheegay 429 sannadkii 2024, inkastoo qaar ka mid ah dhibbanayaasha aan weli la aqoonsan.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in taageerayaasha Mackenzie ay sii wadeen faafinta waxbaristiisa kaddib markii la xiray. Sannadkii hore, baarayaashu waxay tuulo u dhow ka heleen tobannaan meydad oo dheeraad ah, waxayna ku xireen kooxda diimeed.
Helitaannadaasi waxay sii xoojiyeen walaaca laga qabo saameynta weli uu leeyahay dhaqdhaqaaqu, waxayna dhaliyeen su’aalo ku saabsan sida uu muddadaas dheer ugu shaqeynayay isaga oo aan faragelin wax ku ool ah lala samayn.
Mackenzie horay ayaa loo xiray laba jeer dabadeedna waa la sii daayay. Taariikhdiisa ayaa dhalisay baaqyo ku aaddan in si adag loo kormeero ururrada diimeed iyo in si dhow loo baaro hoggaamiyeyaasha diimeed ee iskood isu magacaaba.
Aabbe ku haray xusuuso
Mwiti, dacwadda maxkamaddu waxay u keentaa nafis yar isaga oo la tacaalaya waayitaanka dhammaan lixdiisa carruur ah.
Afartii sano ee ka dambeysay markii ugu dambeysay ee uu arkay, kulamada caadiga ah ayaa mararka qaar dib u soo nooleeya murugadiisa. Carruurta uu ku arko jidka isagoo shaqada ka soo laabanaya ayaa mararka qaar xusuusiya wiilashiisa iyo gabdhihiisa uu waayay, gaar ahaan marka ay u egyihiin.
“Markaan shaqada ka soo baxo oo aan carruur la kulmo, waan naxaa,” ayuu yiri. “Mararka qaar ilmo ayaa si aad ah ugu eg mid ka mid ah carruurtayda, taasina way i gilgishaa.”
Qabriga Samuel, oo lagu calaamadeeyay iskutallaab alwaax ah, Mwiti wuxuu ku hayay sawirrada carruurtiisa iyo dhowr ka mid ah dharkoodii hore ee dugsiga. Wuxuu rajeynayay inuu alaabahaas la aaso, balse waxay noqdeen qaar ka mid ah xusuusihii la taaban karay ee yaraa ee u haray.
“Kuwani waa dhammaan xusuusihii ii haray,” ayuu yiri.
Qaraabada kale waxay la wadaagaan murugadiisa iyo xanaaqiisa. Francis Wanje, oo ah macallin 62 jir ah oo waayay laba carruur ah oo ay awoow u ahaayeen, ayaa AFP u sheegay inuu rajeynayo in Mackenzie lagu xukumo dil si looga hortago musiibo kale.
“Waxba xanuunka ma dejin karaan,” ayuu yiri Wanje, isagoo mas’uuliyiinta ku eedeeyay inay ku guuldarreysteen inay goor hore tallaabo qaadaan.
“Runtii aad ayaan ugu xanaaqsanahay mas’uuliyiinta. Haddii ay tallaabo qaadi lahaayeen, maanta halkan ma joogi lahayn,” ayuu raaciyay.
Mackenzie wuxuu sidoo kale wajahaya eedeymo gaar ah oo la xiriira dil aan ula kac ahayn iyo argagixisanimo, kuwaas oo uu beeninayo.´ǻåöp0+§