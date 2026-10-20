 Skip to content
Tuesday, October 20, 2026 8 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:45
Muqdisho 28°C
Breaking: Somali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political Action
Breaking News
Somali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana oo ku Wajahan inay Itoobiya ka Gudubto iyadoo Noqonaysa Dhaqaalaha Sideedaad ee Afrika ugu WeynCritic from Rwanda Found Beheaded in UgandaKenyan starvation cult leader found guilty of terrorism chargesWarsaw Security Forum Delivers Message of Confidence Rather Than PanicSomali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana oo ku Wajahan inay Itoobiya ka Gudubto iyadoo Noqonaysa Dhaqaalaha Sideedaad ee Afrika ugu WeynCritic from Rwanda Found Beheaded in UgandaKenyan starvation cult leader found guilty of terrorism chargesWarsaw Security Forum Delivers Message of Confidence Rather Than Panic
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Ghana oo ku Wajahan inay Itoobiya ka Gudubto iyadoo Noqonaysa Dhaqaalaha Sideedaad ee Afrika ugu Weyn

Follow
By Adam Omar October 20, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 4 hours ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Ghana Set to Overtake Ethiopia As Africa's Eighth-Largest Economy
Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest Economy

Ghana ayaa lagu wadaa inay gasho kaalinta siddeedaad ee dhaqaalaha Afrika ugu weyn, sida ay sheegayaan qiyaasihii ugu dambeeyay ee Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF), iyadoo ka hormaraysa Itoobiya oo ku jirta kaalinta sagaalaad. Isbeddelkan la saadaaliyay ayaa daba socda koritaanka Kenya oo ka gudubtay Itoobiya, kana noqotay dhaqaalaha ugu weyn Bariga Afrika marka lagu cabbiro dollarka Maraykanka ee qiimaha magac-u-yaalka ah, taas oo muujinaysa sida kala sarreynta dhaqaale ee qaaraddu isu beddeli karto “iyadoo inta badan ay horseedaan isbeddellada sarifka lacagaha halkii ay ka ahaan lahaayeen kala duwanaanshaha koboca dhaqaale ee dhabta ah”, sida uu weriyay Addis Standard.

Saadaashan ayaa imanaysa xilli Ghana ay ka shaqaynayso inay kasoo kabato qalalaase maaliyadeed oo daran, kaas oo sababay hoos-u-dhac xooggan oo ku yimid qiimaha lacagteeda, sicir-barar sare, korodhka daynta dadweynaha, iyo cadaadis sii kordhaya oo saaran dhaqaalaha dowladda.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 639 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.