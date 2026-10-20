Ghana oo ku Wajahan inay Itoobiya ka Gudubto iyadoo Noqonaysa Dhaqaalaha Sideedaad ee Afrika ugu Weyn

Ghana ayaa lagu wadaa inay gasho kaalinta siddeedaad ee dhaqaalaha Afrika ugu weyn, sida ay sheegayaan qiyaasihii ugu dambeeyay ee Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF), iyadoo ka hormaraysa Itoobiya oo ku jirta kaalinta sagaalaad. Isbeddelkan la saadaaliyay ayaa daba socda koritaanka Kenya oo ka gudubtay Itoobiya, kana noqotay dhaqaalaha ugu weyn Bariga Afrika marka lagu cabbiro dollarka Maraykanka ee qiimaha magac-u-yaalka ah, taas oo muujinaysa sida kala sarreynta dhaqaale ee qaaraddu isu beddeli karto “iyadoo inta badan ay horseedaan isbeddellada sarifka lacagaha halkii ay ka ahaan lahaayeen kala duwanaanshaha koboca dhaqaale ee dhabta ah”, sida uu weriyay Addis Standard.
Saadaashan ayaa imanaysa xilli Ghana ay ka shaqaynayso inay kasoo kabato qalalaase maaliyadeed oo daran, kaas oo sababay hoos-u-dhac xooggan oo ku yimid qiimaha lacagteeda, sicir-barar sare, korodhka daynta dadweynaha, iyo cadaadis sii kordhaya oo saaran dhaqaalaha dowladda.