Itoobiya oo sheegtay inay heshay 12 diyaaradood oo dagaal oo Ruushku sameeyay, iyadoo xiisadda Eritrea ay sii kordhayso

Itoobiya waxay sheegtay inay heshay 12 diyaaradood oo dagaal oo nooca Su-35 ah oo Ruushku sameeyay, iyadoo xiisadda kala dhexaysa Eritrea ay sii xoogaysanayso
MOOSKO, Ruushka — Itoobiya waxay heshay 12 diyaaradood oo dagaal oo nooca Su-35 ah oo Ruushku sameeyay, waxaana la filayaa inay Muqdisho kala wareegto afar nidaam oo difaaca cirka ah oo nooca S-400 ah, sida uu sheegay Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed Arbacadii, xilli xiriirka ay la leedahay Eritrea ee deriska ah uu sii xumaanayo.
Abiy wuxuu sheegay in diyaaradaha la keenay sannad ka hor waqtigii loo qorsheeyay, isagoo dedejinta keenista ku sababeeyay caawimaad uu ka helay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Wuxuu heshiisyada hubka ku tilmaamay tallaabo weyn oo lagu xoojinayo amniga qaranka Itoobiya laguna joojinayo gardarro suurtagal ah.
Ku dhawaaqistan ayaa timid iyadoo Itoobiya iyo Eritrea ay is-weydaarsanayaan eedeymo ku saabsan hawlgallo milatari oo ka socda xuduudda labada dal iyo taageerada la sheegay inay siiyaan kooxo hubaysan oo ku sugan gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya.
Labada dal ee deriska ah ayaa xiriirkooda diblomaasiyadeed jaray horraantii Oktoobar, taasoo sare u qaaday cabsi laga qabo in colaado ka soo cusboonaada waqooyiga Itoobiya ay ku fidi karaan xuduudda. Xiriirkoodu wuxuu sii xumaaday sannadihii u dambeeyay, inkastoo heshiis nabadeed oo la gaaray sannadkii 2018 uu soo afjaray tobannaan sano oo colaado ah.
Itoobiya waxay sidoo kale dalbatay inay si madaxbannaan u isticmaasho Badda Cas, mowqifkaas oo sii kordhiyay xiisadda kala dhexaysa Eritrea, oo maamusha qayb istaraatiiji ahaan muhiim u ah xeebta.
Su-35 waa diyaarad dagaal oo Ruushku sameeyay, taasoo loogu talagalay dagaalka cirka iyo hawlgallada weerarka dhulka. Marka ay joog sare ku duulayso, diyaaraddan waxay gaari kartaa xawaare dhan ku dhowaad 2,400 kiiloomitir saacaddii, waxaana loogu talagalay hawlgallo masaafo dheer ah.
S-400-ka Ruushka waa nidaam difaaca cirka ah oo masaafo dheer, kaasoo awood u leh inuu ogaado oo uu ka hortago diyaaradaha iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo gantaallo ah. Abiy ma uusan sheegin jadwalka keenista, mana uusan shaacin halka la dhigi doono diyaaradaha dagaalka iyo nidaamyada difaaca cirka.
Sidoo kale ma uusan shaacin qiimaha lacageed ee heshiiska.
Itoobiya waxay wajahaysaa dhowr khatarood oo dhinaca amniga ah, oo ay ku jirto rabshadaha ka soo cusboonaaday Tigray. Dagaallada u dhexeeya ciidamada federaalka iyo kooxaha hubaysan ayaa cadaadis saaray heshiiskii sannadkii 2022, kaasoo soo afjaray dagaal laba sano socday oo gobolka si weyn u baabi’iyay.
Milatariga Itoobiya wuxuu adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hub kale oo dibadda laga keenay intii lagu jiray colaadaha dhowaan dhacay. Diyaaradaha Ruushka iyo nidaamyada difaaca cirka ayaa ballaarin kara awoodda milatari ee dalka, inkastoo saamayntooda ku aaddan amniga gobolka ay ku xirnaan doonto sida loo hawlgeliyo iyo sida degdegga ah ee ay u shaqo bilaabaan.
AXADLETM