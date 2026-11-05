 Skip to content
Thursday, November 5, 2026 24 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:44
Muqdisho 28°C
Breaking: Somalia Supreme Court Declares President and Parliament Terms Expired, Orders Elections Within 90 Days
Breaking News
Somalia Supreme Court Declares President and Parliament Terms Expired, Orders Elections Within 90 DaysMaxkamadda Sare ee Soomaaliya oo waxba kama jiraan ku dhawaaqday xil-ka-qaadistii guddoomiyaha maxkamadda sareNigerian President Asks Senate to Approve $7.7 Billion LoanJabhado ka tirsan Kongo DRC oo u hanjabay idaacad, dalbadayna oggolaansho ay ku baahiso wararkaSouth Africa Awaits Official Results From Its ElectionUkraine’s Zelenskyy Says He Spoke With U.S. Envoys Ahead of Russia TalksSomalia Supreme Court Declares President and Parliament Terms Expired, Orders Elections Within 90 DaysMaxkamadda Sare ee Soomaaliya oo waxba kama jiraan ku dhawaaqday xil-ka-qaadistii guddoomiyaha maxkamadda sareNigerian President Asks Senate to Approve $7.7 Billion LoanJabhado ka tirsan Kongo DRC oo u hanjabay idaacad, dalbadayna oggolaansho ay ku baahiso wararkaSouth Africa Awaits Official Results From Its ElectionUkraine’s Zelenskyy Says He Spoke With U.S. Envoys Ahead of Russia Talks
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

Jabhado ka tirsan Kongo DRC oo u hanjabay idaacad, dalbadayna oggolaansho ay ku baahiso wararka

Follow
By Newsroom November 5, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Former DR Congo President Joseph Kabila Leads New Rebel Coalition
Former DR Congo President Joseph Kabila Leads Newly Formed Rebel Coalition

Suxufi Guillaume Munguakonkwa ayaa qasab ku galay inuu dhuunto kaddib markii xubno maleeshiyaad ah oo ka tirsan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ay sida la sheegay bartilmaameedsadeen sababo la xiriira warar uu ka baahiyay hawlahooda, sida ay sheegtay Guddiga Ilaalinta Suxufiyiinta (CPJ).

Munguakonkwa wuxuu shan maalmood ka maqnaa indhaha bulshada, xilli xubno hubaysan oo ka tirsan Jabhadda Dib-u-aasaaska Qaranka ay sida la sheegay raadinayeen. Agaasimaha idaacadda bulshada ee Kamole FM ayaa sidoo kale loo yeeray, waxaana lagu amray inuu war kasta u gudbiyo si loo ansixiyo ka hor inta aan la baahin, iyadoo loogu hanjabay xabsi haddii uu diido.

- Advertisement -

CPJ waxay sheegtay in caga-juglayntu muujinayso khataraha sii kordhaya ee horyaalla suxufiyiinta ka warramaya colaadda ka jirta bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo. Hay’addu waxay hoggaamiyeyaasha maleeshiyaadka ugu baaqday inay joojiyaan hanjabaadaha ka dhanka ah Munguakonkwa, faragelinta ay ku hayaan hawlaha Kamole FM iyo inay ixtiraamaan xorriyadda saxaafadda iyagoo oggolaanaya suxufinimo madaxbannaan.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,201 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.