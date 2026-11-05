Jabhado ka tirsan Kongo DRC oo u hanjabay idaacad, dalbadayna oggolaansho ay ku baahiso wararka

Suxufi Guillaume Munguakonkwa ayaa qasab ku galay inuu dhuunto kaddib markii xubno maleeshiyaad ah oo ka tirsan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ay sida la sheegay bartilmaameedsadeen sababo la xiriira warar uu ka baahiyay hawlahooda, sida ay sheegtay Guddiga Ilaalinta Suxufiyiinta (CPJ).
Munguakonkwa wuxuu shan maalmood ka maqnaa indhaha bulshada, xilli xubno hubaysan oo ka tirsan Jabhadda Dib-u-aasaaska Qaranka ay sida la sheegay raadinayeen. Agaasimaha idaacadda bulshada ee Kamole FM ayaa sidoo kale loo yeeray, waxaana lagu amray inuu war kasta u gudbiyo si loo ansixiyo ka hor inta aan la baahin, iyadoo loogu hanjabay xabsi haddii uu diido.
CPJ waxay sheegtay in caga-juglayntu muujinayso khataraha sii kordhaya ee horyaalla suxufiyiinta ka warramaya colaadda ka jirta bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo. Hay’addu waxay hoggaamiyeyaasha maleeshiyaadka ugu baaqday inay joojiyaan hanjabaadaha ka dhanka ah Munguakonkwa, faragelinta ay ku hayaan hawlaha Kamole FM iyo inay ixtiraamaan xorriyadda saxaafadda iyagoo oggolaanaya suxufinimo madaxbannaan.