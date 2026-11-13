Burcad-badeed ayaa qabsaday markab xamuul ah oo ka baxsan Soomaaliya, iyadoo cabsi laga qabo burcad-badeednimo oo soo cusboonaatay

Burcad-badeed ayaa qabsaday markab ganacsi oo ku sugnaa meel ka baxsan Soomaaliya, kormeerayaasha arrimaha badda ayaa sheegay Isniintii, taas oo ah calaamaddii ugu dambeysay ee muujinaysa in dhaqdhaqaaqa burcad-badeednimadu uu dib uga soo cusboonaaday agagaarka Geeska Afrika.
Sida lagu sheegay digniino ay soo saareen Howlgallada Ganacsiga Badda ee Boqortooyada Midowday iyo Xarunta Midowga Yurub ee Ammaanka Badda ee Badweynta Hindiya (MSCIO), siddeed qof ayaa fuulay markabka oo la wareegay gacan-ku-hayntiisa meel u dhow Marraye, Soomaaliya. Labada hay’adood midkoodna ma uusan magacaabin markabka.
“Waxaa la soo sheegay in shaqaalihii markabku ay hadda nabad qabaan,” ayay MSCIO sheegtay.
Dhibaatada burcad-badeednimada Soomaaliya waxay heerkeedii ugu sarreeyay gaartay sannadihii 2000-meeyadii, iyadoo ugu sarreysay 2011-kii. Ilaalada badda ee caalamiga ah, oo ay weheliyaan tallaabooyin amni oo adag oo ay qaateen maraakiibta ganacsiga, ayaa markii dambe si weyn hoos ugu dhigay weerarrada.
Dhaqdhaqaaqa burcad-badeednimadu mar kale ayuu kordhay sannadkan.
Saddex markab oo shidaal iyo bacrimin siday ayaa la qabsaday bilihii Abriil iyo May, waxayna weli ku haystaan meel ka baxsan xeebaha Soomaaliya. Bishii Luulyo, burcad-badeeddu waxay qabsadeen markab kiimikooyin siday oo ku sugnaa biyaha Yemen, waxayna geeyeen xeebaha Soomaaliya.
Weeraradii ugu dambeeyay waxay khatar kale ku soo kordhinayaan maraakiibta isticmaasha Badda Cas, oo ah marin maraakiib ah oo sii kordhaya muhiimaddiisu tan iyo markii Iran ay xannibtay marinka Baab al-Mandab ee dhinaca kale ee Jasiiradda Carabta.