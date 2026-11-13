 Skip to content
Friday, November 13, 2026 2 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Isha 18:55
Muqdisho 27°C
Breaking: Somalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the Test
Breaking News
Somalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the TestUN experts urge Somali government to respect judicial independence, rule of lawHoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaadoNigeria’s Electoral Body Faces Allegations of Bias Ahead of PollsMSF Says Ebola Funds Are Not Reaching Frontline Workers in DR CongoTürkiye oo beenisay inay 15,000 oo askari u dirayso Soomaaliya xilli lagu jiro kala-guurka amnigaSomalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the TestUN experts urge Somali government to respect judicial independence, rule of lawHoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaadoNigeria’s Electoral Body Faces Allegations of Bias Ahead of PollsMSF Says Ebola Funds Are Not Reaching Frontline Workers in DR CongoTürkiye oo beenisay inay 15,000 oo askari u dirayso Soomaaliya xilli lagu jiro kala-guurka amniga
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News English

Burcad-badeed ayaa qabsaday markab xamuul ah oo ka baxsan Soomaaliya, iyadoo cabsi laga qabo burcad-badeednimo oo soo cusboonaatay

Follow
By Balaleti November 13, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 4 hours ago 1-minute read
Pirates seize cargo ship off Somalia amid renewed
Pirates Seize Cargo Ship Off Somalia Amid Renewed Piracy Fears

Burcad-badeed ayaa qabsaday markab ganacsi oo ku sugnaa meel ka baxsan Soomaaliya, kormeerayaasha arrimaha badda ayaa sheegay Isniintii, taas oo ah calaamaddii ugu dambeysay ee muujinaysa in dhaqdhaqaaqa burcad-badeednimadu uu dib uga soo cusboonaaday agagaarka Geeska Afrika.

Sida lagu sheegay digniino ay soo saareen Howlgallada Ganacsiga Badda ee Boqortooyada Midowday iyo Xarunta Midowga Yurub ee Ammaanka Badda ee Badweynta Hindiya (MSCIO), siddeed qof ayaa fuulay markabka oo la wareegay gacan-ku-hayntiisa meel u dhow Marraye, Soomaaliya. Labada hay’adood midkoodna ma uusan magacaabin markabka.

“Waxaa la soo sheegay in shaqaalihii markabku ay hadda nabad qabaan,” ayay MSCIO sheegtay.

Dhibaatada burcad-badeednimada Soomaaliya waxay heerkeedii ugu sarreeyay gaartay sannadihii 2000-meeyadii, iyadoo ugu sarreysay 2011-kii. Ilaalada badda ee caalamiga ah, oo ay weheliyaan tallaabooyin amni oo adag oo ay qaateen maraakiibta ganacsiga, ayaa markii dambe si weyn hoos ugu dhigay weerarrada.

Dhaqdhaqaaqa burcad-badeednimadu mar kale ayuu kordhay sannadkan.

Saddex markab oo shidaal iyo bacrimin siday ayaa la qabsaday bilihii Abriil iyo May, waxayna weli ku haystaan meel ka baxsan xeebaha Soomaaliya. Bishii Luulyo, burcad-badeeddu waxay qabsadeen markab kiimikooyin siday oo ku sugnaa biyaha Yemen, waxayna geeyeen xeebaha Soomaaliya.

Weeraradii ugu dambeeyay waxay khatar kale ku soo kordhinayaan maraakiibta isticmaasha Badda Cas, oo ah marin maraakiib ah oo sii kordhaya muhiimaddiisu tan iyo markii Iran ay xannibtay marinka Baab al-Mandab ee dhinaca kale ee Jasiiradda Carabta.

 

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Balaleti Reporter

Balaleti covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 813 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.