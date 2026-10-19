Weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa dab qabadsiiyay warshad sifaysa shidaalka oo ku taal Saint Petersburg

Saint Petersburg ayaa waxaa gilgilay weerar weyn oo ay Ukraine ku qaaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kaas oo dab ka kacay warshad sifaysa shidaalka iyo bakhaar shidaal, sida ay sheegtay Moscow, iyadoo xiisadda ku saabsan “xabbad-joojin tamareed” oo Maraykanku taageerayo ay sii kala daadanaysay.
Weeraradan ayaa yimid kaddib markii Kyiv ay Ruushka ku eedaysay inuu daraasiin jeer jebiyay heshiiska isla markaana uu tobannaan kun oo qof ka dhigay kuwo aan koronto haysan.
Toddobaadkii hore, Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay “xabbad-joojin tamareed” oo aan dhinacna si fagaare ah horay ugu heshiin. Isfahankaas ayaa si degdeg ah u burburay: Moscow waxay sii wadday weerarrada ay ku hayso shabakadda korontada Ukraine, halka Kyiv ay ugu dambayn dib u billowday weerarrada ka dhanka ah warshadaha sifaynta shidaalka ee Ruushka.
Mr Trump ayaa dhaliilay weerarrada Ukraine ay ku hayso warshadaha sifaynta shidaalka ee Ruushka, isaga oo ku dooday inay gacan ka geysanayaan kor u qaadista qiimaha shidaalka adduunka oo dhan.
Kyiv waxay ku adkaysanaysaa in ololaheeda aargoosiga ahi uu xaq yahay, kaddib sannado duullaan Ruushku ku hayay iyo burburka joogtada ah ee kaabayaasha tamarta Ukraine.
Daawo: Muuqaallo ay duubeen dad goob-joogayaal ah ayaa muujinaya dab ka kacay meel u dhow terminaalka shidaalka ee Saint Petersburg
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushku ay 76 jeer weerareen xarumaha tamarta, shidaalka iyo gaaska ee Ukraine tan iyo markii Mr Trump ku dhawaaqay xabbad-joojinta.
Saint Petersburg, oo ah magaalada uu ka soo jeedo Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, hal qof ayaa ku dhintay shan kalena isbitaal ayaa loo qaaday intii lagu jiray weerarradii xalay, sida uu sheegay Badhasaabka Alexander Beglov.
Kooxaha dab-damiska ayaa la tacaalayay dabab ka kacay terminaalka shidaalka ee Saint Petersburg, kaydka shidaalka ee Ruchyi iyo dhowr bakhaar warshadeed, ayuu yiri.
Xayiraado ayaa lagu soo rogay duullimaadyada garoonka diyaaradaha ee Pulkovo ee magaalada, halka 12 dhisme oo la deggan yahay ay waxyeello soo gaartay, ayuu Mr Beglov intaas ku daray.
Shabakadda bulshada ee VKontakte ee Ruushka ayaa sheegtay in xarunteeda xogta la weeraray, halka Ozon, oo ah tafaariiqleyda labaad ee ugu weyn dalka, ay sheegtay in waxyeello gaartay xarunteeda saadka.
Alexander Drozdenko, oo ah badhasaabka gobolka ballaaran ee Leningrad, ayaa sheegay in difaacyada cirka ay burburiyeen 144 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo Ukraine leedahay. Warbaahinta dawladda ayaa weerarka ku tilmaantay kii ugu weynaa ee lagu qaado Saint Petersburg tan iyo markii uu dagaalku billowday 2022.
Ukraine waxay si isdaba joog ah u bartilmaameedsatay Moscow iyo Saint Petersburg intii uu socday gulufka dheer ee Kremlin-ka, inkasta oo weerarro heerkan ah oo lagu qaado labada magaalo ee ugu waaweyn Ruushka ay yihiin kuwo aan caadi ahayn.
Dadaallada nabadeed ee uu Maraykanku hormuudka ka yahay weli ma keenin horumar, iyadoo dagaalku gelayo sannadkiisii shanaadna ay jiraan calaamado yar oo muujinaya waddo cad oo lagu soo afjari karo.
Mr Drozdenko ayaa sheegay in ku dhowaad 20,000 oo qof ay koronto la’aan ku noqdeen Yanino kaddib markii xarun koronto la garaacay.
Waxa kale oo uu sheegay in haweeney iyo saddex carruur ah la dhigay isbitaal gobolka kaddib markii burburka diyaarad aan duuliye lahayn uu ku dhacay guri, taas oo dhalisay dab isla markaana uga tagtay “calaamado sumowga kaarboon monoksaydh”.
Qiiq ayaa la arkayay isaga oo ka kacaya goobaha maraakiibta lagu dhiso ee Saint Petersburg, waxaana laga arki karay bartamaha taariikhiga ah ee magaalada ee ku teedsan webiga Neva.
Akhri wax badan: Trump ayaa hakiyay cunaqabataynta Ruushka si uu u ‘falanqeeyo’ saameynta – Rubio
Maalin ka hor, Mr Putin ayaa ku muuqday darees ciidan, isaga oo sheegay in Moscow ay qorshaynayso inay xoog ku qabsato qaybaha haray ee bariga Ukraine.
Weerarkii ugu dambeeyay ayaa daba socday codsi uu Mr Zelensky u jeediyay xulafada caalamiga ah si ay cadaadiska ugu sii hayaan Moscow, isaga oo sidoo kale cambaareeyay go’aanka Mr Trump ee lagu joojinayo cunaqabatayn cusub oo ka dhan ah Ruushka.
Mr Zelensky ayaa maanta sheegay in weerarrada Ruushku ay ku dhufteen xarumo koronto oo ku yaalla afar gobol oo Ukraine ah, taas oo korontada ka jartay “tobannaan kun oo qoys”.
Wuxuu ka digay in Moscow ay doonayso inay Ukrainiyiinta ka hor istaagto kuleylka iyo korontada ka hor xilliga qaboobaha.
Weerarrada Ruushka ayaa sidoo kale maanta laba qof ku dilay “shirkad beeraha ah” oo ku taalla gobolka galbeed ee Volyn, kaas oo xuduud la leh Poland oo xubin ka ah Nato, sida uu sheegay Mr Zelensky.
“Maraykanku waa inuu arkaa in Ruushku aanu qaadayn wax tallaabooyin isu-dheellitir ah oo uu kaga jawaabayo fududeynta cunaqabataynta ama heshiisyada.
“Taas beddelkeeda, waxay calaamad kasta oo fursad ay lacag ku heli karaan u qaataan caddeyn muujinaysa in sharadkooda dagaalka uu miro dhalayo ayna sii wadi karaan dagaalka,” ayuu yiri Mr Zelensky.
Toddobaadkan, Mr Trump ayaa hor istaagay xirmo cunaqabatayn ah oo la soo jeediyay, taas oo lagu beegsanayay Mr Putin iyo warshadaha tamarta iyo difaaca Ruushka.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa sidoo kale bishan heshiis la saxiixday Moscow si loo iibsado naafto, tallaabo loo arko isku day lagu dhimayo kharashaadka shidaalka ee macaamiisha Maraykanka ka hor doorashooyinka.
Kyiv iyo xulafadeeda Yurub ayaa ka cabsi qaba in Aqalka Cad uu u janjeerayo dhinaca Ruushka ee colaadda ugu halista badan Yurub tan iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
“Ruushka ayaa ah kan ay tahay inuu wajaho cadaadis si nabaddu fursad u hesho,” ayuu yiri Mr Zelensky.