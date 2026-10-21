Putin ayaa wada-hadallada Ukraine la bilaabay ergayga Mareykanka Steve Witkoff

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wada-hadallo la bilaabay ergayga gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff, kuwaas oo looga hadlayo tallaabooyinka suurtagalka ah ee lagu soo afjari karo dagaalka Ukraine, maalin kaddib markii ergayga Mareykanku uu wada-hadallo la yeeshay Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky.
Warbaahinta dowladda Ruushka ayaa sheegtay in kulanku ka furmay Qasriga Konstantinovsky ee magaalada Saint Petersburg.
Wakaaladaha wararka ayaa sheegay in Mr Putin uu uga mahadceliyay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dadaalladiisa uu ku doonayo in lagu xalliyo colaadda, isagoo sheegay in Moscow ay danaynayso dib-u-dhiska xiriirka dhaqaale ee ay la leedahay Washington.
Sida ay weriyeen Interfax iyo TASS, Mr Witkoff wuxuu sheegay in shuruudihii xabbad-joojintu ay jiraan, wuxuuna muujiyay rajada ah in Mr Putin uu tixgelin doono dib u bilaabista wada-hadallo saddex-geesood ah oo ay ka qaybgalayaan Ruushka, Mareykanka iyo Ukraine.
Mr Hubbard, oo ahaa macallin dugsi oo hawlgab ah, ayaa lagu xukumay kaddib markii lagu helay inuu ka tirsanaa cutub ka tirsan difaaca dhuleed ee Ukraine oo ka soo horjeeday ciidamada Ruushka. Xeer-ilaaliyayaashu waxay sheegeen in loo xilsaaray ilaalinta bar-koontarool.
Wuxuu diiday eeddaas.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Truth Social ku sheegay in Mr Hubbard laga sii daayay xabsiga.
Mr Trump wuxuu intaas ku daray in Mareykanka aan laga doonin inuu wax bixiyo si loo sii daayo.
Mr Witkoff wuxuu Ruushka uga yimid Norway, halkaas oo uu kula kulmay Mr Zelensky iyo saraakiil kale oo reer Ukraine ah.
Vladimir Putin, la-taliyaha Kremlin-ka ee siyaasadda arrimaha dibadda Yuri Ushakov (bidixda 3-aad) iyo ergayga madaxweynaha Ruushka Kirill Dmitriev (midig) ayaa ka qaybgalaya kulan ay la leeyihiin ergayga gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff (midigta 2-aad)
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa wada-hadalladii Oslo ku tilmaamay kuwo “wanaagsan”.
“Waxay ahaayeen kuwo wanaagsan, wax lama filaan ah ama yaab lehna ma jirin, wuxuuna [Witkoff] hadda, isagoo fikradahaas wata, awoodi doonaa inuu tago St Petersburg oo uu la wadaago dhinaca Ruushka – aan aragno haddii aan horumar samayn karno,” ayuu Mr Rubio yiri isagoo ku sugnaa Hindiya.
Mr Rubio wuxuu sidoo kale sheegay in Washington aan horay loogu wargelin gaabis ku yimid shabakadda isgaarsiinta dayax-gacmeedka ee SpaceX, taas oo Ukraine u isticmaasho inay ku taageerto howlgallada goobta dagaalka.
“Madaxweynuhu wax shaqo ah kuma laha go’aannada ay qaataan Starlink iyo Starshield iyo Mr Musk,” ayuu Mr Rubio ku sheegay Mumbai.
“Waa shirkad gaar loo leeyahay; madaxweynuhu ma maamulo shirkaddaas mana amri karo inay wax samayso… Waxaan idiin sheegayaa, wax horudhac ah oo arrintan laga ogaa ma jirin.”
Laba qof ayaa dhintay kaddib markii diyaarad aan duuliye lahayn oo Ruushku leeyahay ay ku dhufatay dhisme dabaqyo badan ah oo ku yaalla Kyiv
Dhanka kale, afar qof ayaa lagu dilay weerarro Ruushku ka fuliyay meelo kala duwan oo Ukraine ah.
Ra’iisul Wasaaraha Ukraine Sergiy Koretsky ayaa sheegay in weerar diyaarad aan duuliye lahayn lagu qaaday dhisme 24 dabaq ah oo ku yaalla Kyiv uu dilay laba qof, halka laba qof oo kale ay ku dhinteen gobolka Kharkiv ee waqooyi-bari.
Oleg Synegubov, madaxa maamulka gobolka Kharkiv, ayaa sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen nin 81 jir ah iyo haweeney 83 jir ah. Shaqaalaha gurmadka ayaa maydadkooda ka soo saaray burburka kaddib markii gurigoodii la dumiyay.
Weerarro kale ayaa lagu qaaday dhisme jaamacadeed oo ku yaalla magaalada Kremenchuk ee bartamaha dalka, iyo sidoo kale kaabayaasha tamarta ee Kyiv, Waqooyi Galbeed iyo Odesa iyo Mykolaiv oo ku yaalla koonfurta.
Mr Koretsky wuxuu sidoo kale sheegay in diyaarad aan duuliye lahayn ay beegsatay markab ganacsi oo ku sugnaa Badda Madow.
Shirkadda korontada ee DTEK ayaa sheegtay in koronto-damisyo degdeg ah laga hirgeliyay saddex aag oo ka tirsan Kyiv, halka koronto-damisyo jadwalaysan ay weli ka socdeen qaybo kale oo ka mid ah caasimadda.