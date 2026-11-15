 Skip to content
Sunday, November 15, 2026 4 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Maghrib 17:45
Muqdisho 27°C
Breaking: Rakaab la badbaadiyey kaddib markii markab Maraykan ah ku dhacay Wabiga Mississippi
Breaking News
Rakaab la badbaadiyey kaddib markii markab Maraykan ah ku dhacay Wabiga MississippiAl-Shabaab Captures Strategic Village in Somalia, Advances Toward MatabanRainstorm kills four, including mother and two children, in Somalia’s Lower ShabelleSpaceX completes first-ever catch of a returning spaceshipDoorka guddiga doorashooyinka qarankaTurkey’s Support for Sudan Carries Strategic Costs in Ports, Minerals and Military BasesRakaab la badbaadiyey kaddib markii markab Maraykan ah ku dhacay Wabiga MississippiAl-Shabaab Captures Strategic Village in Somalia, Advances Toward MatabanRainstorm kills four, including mother and two children, in Somalia’s Lower ShabelleSpaceX completes first-ever catch of a returning spaceshipDoorka guddiga doorashooyinka qarankaTurkey’s Support for Sudan Carries Strategic Costs in Ports, Minerals and Military Bases
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom World News English

Rakaab la badbaadiyey kaddib markii markab Maraykan ah ku dhacay Wabiga Mississippi

Follow
By Abdiwahab Ahmed November 15, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 2-minute read
'Miracle on Mississippi' - Passengers rescued after US ship crash

Hawlgal samatabbixin oo qalalaase watay ayaa shalay ka dhacay Wabiga Mississippi ee New Orleans, kaddib markii booyad ay ku dhacday doon dalxiis oo raaxo ah oo ku xirnayd dekedda, taasoo sababtay in markabkii dalxiisku dhinac u rogmo oo uu quuso, iyadoo rakaabku u kala carareen badbaado, tobannaan qofna ay ku dhaceen biyaha.

Shaqaalaha dekedda, dab-damiska iyo dad goob-joogayaal ahaa ayaa si xawli ah uga shaqeeyey in dadka xeebta la keeno, waxaana ugu dambayntii la xaqiijiyey halka ay ku sugan yihiin dhammaan dadkii saarnaa markabka ay dhibaatadu ku dhacday, ayay duqa New Orleans Helena Moreno ka sheegtay shir jaraa’id.

Marwo Moreno oo samatabbixinta ku tilmaantay “ mucjiso ka dhacday Mississippi,” ayaa sheegtay in 32 rakaab ah oo saarnaa doonta dalxiiska ee American Cruise Lines, American Heritage, loo qaaday isbitaal. Wax dhaawacyo “halis ah oo nooc kasta ah” ma soo gaarin, ayay tiri.

Sida ay sheegtay duqdu, waxaa American Heritage saarnaa ku dhawaad 180 ilaa 190 rakaab iyo shaqaale ah markii shilku dhacay.

Doonyar jiidaysa ayaa xasilinaysa doonta dalxiiska kaddib markii ay rogmatay, taasoo ka dambaysay isku dhaca booyadda

Shilku wuxuu dhacay duhurkii kaddib markii booyadda Atlantic Asphalt ay &#8220xakamaynta lumisay oo ay ku dhacday” markabka dalxiiska, kaasoo xilligaas ku xirnaa dekedda, ayay tiri Marwo Moreno.

Rakaabku waxay bilaabeen inay daadgureeyaan markii American Heritage ay biyo qaadday. Markabka ayaa dabadeed &#8220rogmaday oo gaddoomay”, taasoo dadka ku tuurtay wabiga, ayay sheegtay duqdu.

Taliyaha Booliska Dekedda Melanie Montroll ayaa sheegtay in ku dhawaad 87 rakaab ah ay ka baxeen American Heritage ka hor inta uusan rogman, sida uu qoray bogga wararka wadajirka ah ee New Orleans Advocate iyo Times-Picayune.

Marwo Moreno waxay sheegtay in jawaabta degdegga ah ee kooxaha gurmadka degdegga ah ee deegaanka, gobolka iyo federaalka, oo ay weheliyaan dad saarnaa doonyaha u dhow, ay gacan ka geysatay in laga hortago wax dhimasho ah.

Ilaalada Xeebaha Maraykanka ayaa bayaan ay iimayl ku soo direen ku sheegay in isu-socodka maraakiibta webiga la hakiyey meel u dhow goobta shilku ka dhacay.

Kabtan Melanie Burnham oo ka tirsan Ilaalada Xeebaha ayaa u sheegtay New Orleans Advocate in booyaddu u muuqatay inay cilad ka qabtay hagisteeda, inkastoo baarayaashu aysan weli go’aamin waxa sababay shilka.

American Cruise Lines ayaa bayaan ay iimayl ku soo direen ku sheegay inay la shaqaynayaan Ilaalada Xeebaha iyo maamulka deegaanka.

“Rakaabka iyo shaqaalihii waa la daadgureeyey, waxaana aad uga walaacsannahay dhammaan dadka ay arrintani saamaysay,” ayay shirkaddu sheegtay.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Abdiwahab Ahmed Reporter

Abdiwahab Ahmed covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 5,426 published stories
More stories
Keep reading

More from World

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.