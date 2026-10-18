Afar ayaa ku dhintay, daraasiin kalena way ku dhaawacmeen dab ka kacay saldhig militari oo Kanada ku yaalla

Afar askari ayaa dhintay, daraasiin kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo halis ah kadib markii dab xooggan uu qabsaday Saldhigga Ciidamada Kanada ee Wainwright ee Alberta, sida uu sheegay Ra’iisul Wasaare Mark Carney, oo ku tilmaamay mid ka mid ah masiibooyinka militari ee ugu daran ee dalka ka dhacay xilliga nabadda gudaheeda.
Madaxweyne Carney ayaa sheegay in la wargeliyay ehellada dadka dhintay, isaga oo ka digay in xaaladdu ay weli isbeddelayso.
Saraakiil sare oo militari iyo kuwo dowladeed ayaa la filayay inay faahfaahin buuxda ka bixiyaan dhacdada saldhigga ka dhacday goor dambe oo Axadda ah, ayuu yiri ra’iisul wasaaruhu.
“Qaranku wuxuu u barooranayaa xubnahaas geesiyaasha ah ee ciidamadeenna qalabka sida,” ayuu yiri.
Waxaan u baahanahay oggolaanshahaaga si aan u soo rarno muuqaalkan rte-player-ka ahWaxaan u adeegsannaa rte-player maaraynta waxyaabo dheeraad ah oo ku kaydin kara cookies qalabkaaga kana ururin kara xog ku saabsan hawshaada. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si aad u soo rarto waxa ku jira.Maamul Doorashooyinka
Hore, Wasiirka Difaaca David McGuinty ayaa sheegay in dad ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen dabka, kaas oo sababay jawaab degdeg ah oo ballaaran oo ka dhacday saldhigga. Wararku waxay muujinayeen in bukaanno tiro badan loo qaadayay isbitaallada.
Kooxaha dab-demiska ayaa shaqeynayay ilaa habeenkii dambe, iyadoo dabeylo xooggan ay ololka ka gudbiyeen Saldhigga Ciidamada Kanada ee Wainwright una gudbiyeen deegaannada miyiga ee u dhow.
Dhakhtar ka tirsan isbitaal ku yaalla Edmonton, oo qiyaastii 200km waqooyi-galbeed ka xiga saldhigga, ayaa CBC u sheegay in bukaannada loo qaybinayay isbitaallada magaalada oo dhan kadib markii xarumihii Wainwright uga dhawaa ay “gebi ahaanba buux-dhaafeen”.
“Tiradan bukaannada ah waxay ka badin lahayd awoodda magaalada Edmonton,” ayuu yiri Dr Warren Thirsk, oo ah dhakhtar ka tirsan waaxda gargaarka degdegga ah ee Isbitaalka Royal Alexandra.
“Waa bukaanno ka badan inta qof naga mid ahi doonayo inuu hadda tiriyo. Waa masiibo. Waa masiibo dhacda 15 ilaa 25-kii sano mar.”
Calanka Kanada ayaa hoos loo dhigi doonaa dhismayaasha federaalka ee Kanada oo dhan. Dhammaan dadka Kanada waxay garab taagan yihiin askarta ka tirsan CFB Wainwright, qoysaskooda iyo bulshadooda.
— Mark Carney (@MarkJCarney) Oktoobar 18, 2026
Madaxweyne Carney ayaa amar ku bixiyay in calamada Kanada hoos loo dhigo dhismayaasha federaalka ee dalka oo dhan si loo maamuuso dadka ay masiibadani saameysay.
“Dhammaan dadka Kanada waxay garab taagan yihiin askarta ka tirsan CFB Wainwright, qoysaskooda iyo bulshadooda,” ayuu yiri Mr Carney.
Acute Care Alberta ayaa sheegtay in dhowr isbitaal ay dhaqaajiyeen Code Orange, oo ah magaca xaaladda degdegga ah ee loo isticmaalo marka bukaanno badan oo dhaawacyo culus qaba ay u baahan yihiin jawaab caafimaad oo isku-duwan.
Hay’addu waxay ka digtay in awoodda adeegyada caafimaadka degdegga ah ay aad u cadaadisay, taas oo keentay in ambalaasyo aad u yar ay weli ka diyaar yihiin deegaanka Edmonton.
Waxay dadka kula talisay inay ka fogaadaan waaxda gargaarka degdegga ah ee Isbitaalka Jaamacadda Alberta, haddii aysan u baahnayn daryeel degdeg ah.
Duqa magaalada Wainwright Bruce Pugh ayaa sheegay in isbitaalka yar ee magaalada aanu u diyaarsanayn dhacdo ay dad badan ku waxyeelloobaan, balse wuxuu ammaanay jawaabta shaqaalaha caafimaadka ee deegaanka.
Diyaarado qumaatiga u kaca iyo diyaarado kale ayaa loo adeegsanayay in bukaannada loo wareejiyo xarumo kale, ayuu yiri.
Ugu yaraan 10 ambalaas ayaa ku sugnaa gudaha iyo hareeraha xarunta caafimaadka Wainwright habeenkii dambe ee Sabtidii, iyadoo shaqaalaha caafimaadka degdegga ah iyo askartu si degdeg ah ugu kala socdeen goobta. Hal bukaan ayaa la arkay isagoo lagu ridayo ambalaas.
Wainwright, oo ah magaalada saldhigga ugu dhow, waxaa ku nool qiyaastii 7,000 oo qof.
Mr McGuinty ayaa sheegay in Booliiska Federaalka Kanada ee Royal Canadian Mounted Police ay gacan ka geysanayaan baaritaanka, wuxuuna xaaladda ku tilmaamay “mid aad iyo aad u firfircoon oo xasaasi ah”.
Mas’uuliyiintu waxay weli isku dayayeen inay ogaadaan waxa dhacay, wuxuuna sheegay inay soo saari doonaan xog dheeraad ah marka ay suurtagal noqoto.
Booliiska Federaalka Kanada (RCMP) ayaa sheegay in saraakiisha loo yeeray wax yar kadib 4-ta galabnimo waqtiga maxalliga ah, kadib warbixinno laga helay dab ka kacay gudaha aagga tababarka ee saldhigga.
Dab-demiyayaashu waxay wajahayeen xaalado adag oo khatar ah, iyadoo duufaan dabeyleed ay ku dhufatay qaybo badan oo Alberta ah, kuna abuurtay dabeylo xawaarehoodu gaarayo 95km/h. Geedo ayaa dhacay, boodhadh ayaa la afuufay, qasacadaha qashinkuna waxay ku rogmanayeen waddooyinka.
Ilaa 11-ka habeenimo, Degmada Maamulka Wainwright ayaa baraha bulshada ku sheegtay in kooxuhu xakameeyeen dabka isla markaana ay ilaaliyeen hanti iyo kaabayaal muhiim ah. Dadka deggan lama amrin inay ka baxaan guryahooda.
Mr McGuinty ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan xoogagga qalabka sida ay goobta ku sugnaayeen iyagoo ay weheliyaan saraakiisha RCMP.
“Tani waa xaalad firfircoon oo xasaasi ah, waxayna dhowaan noqon doontaa baaritaan firfircoon oo xasaasi ah.”
Ra’iisul Wasaaraha Saskatchewan Scott Moe ayaa sheegay in gobolkiisu uu gargaar u dirayo Alberta, inkastoo uusan sheegin agabka la dirayo.
“Fikirkayagu wuxuu la jiraa dhammaan haweenka iyo ragga geesiyaasha ah ee ay arrintani saameysay,” ayuu Mr Carney ku yiri qoraal hore oo uu ku daabacay baraha bulshada.
Raiisul Wasaaraha Alberta Danielle Smith ayaa dabka ku tilmaantay “mid weyn oo naxdin leh”, waxayna sheegtay inuu saameeyay tiro badan oo ka tirsan shaqaalaha militariga.
CFB Wainwright waa mid ka mid ah xarumaha tababarka militariga ee Kanada ugu mashquulka badan, halkaas oo askarta loogu diyaariyo hawlgallada dagaalka.
Saldhigga waxaa ku yaalla Xarunta Tababarka Dhaqdhaqaaqa Kanada, oo caan ku ah layliyada goobta dagaalka ee xaqiiqada u eg, iyo sidoo kale Xarunta Tababarka Qaybta 3-aad ee Kanada, oo bixisa tababar militari.
Hoggaamiyaha mucaaradka Konserfatifka Kanada Pierre Poilievre ayaa sheegay inuu la hadlay Mr Carney iyo wasiirka difaaca si uu taageero ugu fidiyo dadka ay arrintani saameysay.
“Qof walba, u duceeya Wainwright,” ayuu Mr Poilievre ku qoray qoraal baraha bulshada ah. Wuxuu dadka deggan ugu baaqay inay raacaan tilmaamaha xaaladda degdegga ah isla markaana ay waddooyinka u baneeyaan gurmadka degdegga ah.
Dabku wuxuu sidoo kale carqaladeeyay codeynta hore ee ka horraysa aftida Isniinta ee ku saabsan in Alberta ay bilowdo hannaan ugu dambayn horseedi kara inay ka go’do Kanada.
Hay’adda Doorashooyinka Alberta ayaa sheegtay in goobaha codbixinta ee Lloydminster iyo Vermilion la xiray xilli hore Sabtidii, iyadoo waraaqaha codbixinta si ammaan ah loo raray.