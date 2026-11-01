FBI ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay ka dambeysay xatooyada lacagaha loo yaqaan cryptocurrency ee Binance oo gaareysa $6 bilyan

Binance ayaa dib u furtay lacag-bixinnada kadib markii burcad-baraha internetka ay ka xadeen wax ka badan $6 bilyan oo hanti dijitaal ah sarrifka lacagaha loo yaqaan cryptocurrency, weerarkaasi oo FBI-du ku eedeysay Kuuriyada Waqooyi.
Hay’adda fulinta sharciga ee Mareykanka ayaa qiimeynteeda soo saartay xilli Binance ay isku dayaysay inay macaamiisheeda u xaqiijiso in ay qaadi doonto khasaaraha. Shirkaddu waxay sheegtay inay isticmaashay lacagteeda si ay u iibsato tokenno beddel u ah kuwii la xaday, iyadoo dib u soo ceshatay ku dhowaad 90% hantidii la xaday.
Binance waa sarrifka ugu weyn adduunka ee lacagaha loo yaqaan cryptocurrency marka loo eego mugga ganacsiga maalinlaha ah. Warka ku saabsan jabinta amniga ayaa Jimcihii sababay in inta badan lacagaha waaweyn ee dijitaalka ahi si weyn hoos ugu dhacaan.
Gunaanadka FBI-du wuxuu xaqiijiyay natiijooyin ay hore u soo saareen baarayaal iyo falanqeeyayaal gaar loo leeyahay, kuwaas oo weerarka ku xiray TraderTraitor, oo ah koox burcad-badeed internet oo xiriir la leh Kuuriyada Waqooyi.
“Hay’adda Federaalka ee Baarista (FBI) waxay soo saaraysaa xog tilmaamaysa in Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kuuriya (Kuuriyada Waqooyi) ay mas’uul ka ahayd xatooyada wax ka badan $6 bilyan oo doolar oo hanti dijitaal ah lagala baxay sarrifka lacagaha loo yaqaan cryptocurrency ee Binance, taariikhdu markay ahayd ama ku dhoweyd 29-ka Oktoobar, 2026,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Hay’addu waxay sheegtay inay aragtay “shaqsiyaad ka tirsan TraderTraitor” oo hantidii la xaday u beddelay Ethereum. Waxay ka digtay in lacagahaasi ay u badan tahay in loo maro goobo maaliyadeed oo aan xarun dhexe lahayn iyo adeegyo is-weydaarsi degdeg ah, iyadoo burcaddu isku dayayso inay dhaqdo.
FBI-du waxay shirkadaha gaarka loo leeyahay ku boorrisay “inay xannibaan macaamilada lala sameynayo ama ka soo farcamaya cinwaannada ay shaqsiyaadka TraderTraitor u adeegsanayaan dhaqidda hantidan la xaday”.
‘Binance waxay ballanqaadday inay dabooli doonto khasaaraha maaliyadeed’
Binance waxay sheegtay inay keydsatay in ka badan $6.34 bilyan oo ka mid ah lacagaha shirkadda si ay u magdhawdo khasaaraha ka dhashay jabinta amniga.
“Ballanqaadkeennu sidiisii ayuu yahay: Binance waxay si buuxda u dabooli doontaa saameynta maaliyadeed ee lacagihii lagu xaday dhacdadan,” ayay shirkaddu ku sheegtay X.
Sarrifku wuxuu sheegay inuu isticmaalay lacagaha shirkadda si uu u iibsado tokenno beddelaya 90% hantidii la xaday. 10%-ka soo haray, ayuu sheegay, wuxuu ka kooban yahay tokenno “aan si fudud loo iibsan karin, taas oo ka dhigan inay waqti dheer qaadan karto in lagu helo qaddarrada loo baahan yahay”.
Weerarka Binance wuxuu dhacay xilli ay sii kordhayaan walaacyada laga qabo in awoodaha si degdeg ah u horumaraya ee sirdoonka macmalka ahi ay mustaqbalka khatar ku noqon karaan nidaamyada sirgaxinta iyo hab-maamuusyada amniga IT-ga ee ballaaran.
Baaxadda jabsigu waxay iftiimisay awoodda Kuuriyada Waqooyi
Bitcoin ayaa hoos u dhacay ku dhowaad 5% kadib markii uu soo baxay warka weerarka, halka Ethereum uu lumiyay ku dhowaad 6%. BNB, oo ah tokenka ay leedahay Binance, ayaa hoos u dhacay ku dhowaad 10%.
Binance waxay Jimcihii sheegtay inay ka shaqaynaysay xakameynta waxa ay ku tilmaantay “weerar adag” oo ku lug lahaa dhowr “meelood oo laga galay nidaamka”.
Baaxadda aan caadiga ahayn ee xatooyadu waxay dib u soo cusboonaysiisay dareenka lagu hayo awoodda Kuuriyada Waqooyi ay dakhli uga dhaliso hawlo sharci-darro ah, iyadoo dalkaasi weli wajahayo cunaqabateyn caalami ah oo ballaaran sababo la xiriira barnaamijyadiisa nukliyeerka iyo gantaallada.
Waxaa si weyn loo rumeysan yahay in TraderTraitor ay xiriir la leedahay Kooxda Lazarus, taas oo indhaha caalamka soo jiidatay 2014-kii kadib markii lagu eedeeyay inay jabsatay Sony Pictures, iyadoo ka aargoosanaysa “The Interview”, oo ah filim ku jeesjeesay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.