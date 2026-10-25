 Skip to content
Monday, October 26, 2026 14 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:02
Muqdisho 29°C
Breaking: Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayay
Breaking News
Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nineSoomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nine
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom World News English

Dadka reer Brazil ee ku nool Ireland oo isu diyaarinaya inay ka codeeyaan doorashada madaxweynaha ee wareegga labaad

Follow
By Abdiwahab Ahmed October 25, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 days ago 1-minute read
Brazilians in Ireland prepare to vote in presidential run-off

Kumanaan reer Brazil ah oo ku nool Ireland ayaa isu diyaarinaya inay berri codeeyaan, iyadoo Brazil ay u gudbeyso wareegga labaad ee go’aaminta doorashada madaxweynaha.

Wareeggan labaad ayaa yimid kaddib wareeggii koowaad ee si adag loogu loollamay, kaas oo Flavio, oo ah wiilka madaxweynihii hore Jair Bolsonaro, uu ku helay 47% codadka. Waxa uu wax yar kaga horreeyay madaxweynaha hadda Luiz Inácio Lula da Silva, kaas oo helay taageerada 45.2% codbixiyeyaasha.

- Advertisement -

Sida uu dhigayo nidaamka doorashooyinka Brazil, musharraxa madaxweynaha waa inuu ku guuleystaa ugu yaraan 50% codadka si uu xilka ula wareego.

Natiijada ayaa la filayaa inay ka dhalato mid ka mid ah tartammadii madaxweyne ee ugu adkaa taariikhda dhow ee Brazil.

Bruna Mainart, oo maamusha Toca Tapioca House oo ku taalla Temple Bar, ayaa sheegtay in ka hadalka siyaasadda ay sii adkaanayso in laga fogaado marka ay soo dhowaanayso maalinta codbixinta.

Daawo muuqaalkayaga si aad u maqasho dadka reer Brazil ee ku nool Ireland, xilli ay isu diyaarinayaan inay ka codeeyaan mid ka mid ah doorashooyinka ugu muhiimsan taariikhda dhow ee Brazil

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Abdiwahab Ahmed Reporter

Abdiwahab Ahmed covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 5,355 published stories
More stories
Keep reading

More from World

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.