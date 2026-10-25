Dadka reer Brazil ee ku nool Ireland oo isu diyaarinaya inay ka codeeyaan doorashada madaxweynaha ee wareegga labaad

Kumanaan reer Brazil ah oo ku nool Ireland ayaa isu diyaarinaya inay berri codeeyaan, iyadoo Brazil ay u gudbeyso wareegga labaad ee go’aaminta doorashada madaxweynaha.
Wareeggan labaad ayaa yimid kaddib wareeggii koowaad ee si adag loogu loollamay, kaas oo Flavio, oo ah wiilka madaxweynihii hore Jair Bolsonaro, uu ku helay 47% codadka. Waxa uu wax yar kaga horreeyay madaxweynaha hadda Luiz Inácio Lula da Silva, kaas oo helay taageerada 45.2% codbixiyeyaasha.
Sida uu dhigayo nidaamka doorashooyinka Brazil, musharraxa madaxweynaha waa inuu ku guuleystaa ugu yaraan 50% codadka si uu xilka ula wareego.
Natiijada ayaa la filayaa inay ka dhalato mid ka mid ah tartammadii madaxweyne ee ugu adkaa taariikhda dhow ee Brazil.
Bruna Mainart, oo maamusha Toca Tapioca House oo ku taalla Temple Bar, ayaa sheegtay in ka hadalka siyaasadda ay sii adkaanayso in laga fogaado marka ay soo dhowaanayso maalinta codbixinta.
Daawo muuqaalkayaga si aad u maqasho dadka reer Brazil ee ku nool Ireland, xilli ay isu diyaarinayaan inay ka codeeyaan mid ka mid ah doorashooyinka ugu muhiimsan taariikhda dhow ee Brazil