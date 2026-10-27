 Skip to content
Tuesday, October 27, 2026 15 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:03
Muqdisho 28°C
Breaking: Central African Republic War Crimes Court Faces Collapse
Breaking News
Central African Republic War Crimes Court Faces CollapseSidee ayey u Shaqeysa Nidaamka doorashadda SoomaaliyaNorth Korea Sends UN Letter Criticizing Seoul Over Landmine BlastMuseveni Says Somalia’s Core Challenge Is Disunity in Fight Against Al-ShabaabLibya Says International Aviation Restrictions Have Been RemovedCiidanka Soomaaliya oo sheegay in 75 dagaalame oo al-Shabab ah lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay agagaarka degmada BuurhakabaCentral African Republic War Crimes Court Faces CollapseSidee ayey u Shaqeysa Nidaamka doorashadda SoomaaliyaNorth Korea Sends UN Letter Criticizing Seoul Over Landmine BlastMuseveni Says Somalia’s Core Challenge Is Disunity in Fight Against Al-ShabaabLibya Says International Aviation Restrictions Have Been RemovedCiidanka Soomaaliya oo sheegay in 75 dagaalame oo al-Shabab ah lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay agagaarka degmada Buurhakaba
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Tinubu oo bilaabay ololaha dib-u-doorashada xilli Nigeria ay wajahdo dhibaato dhaqaale

Follow
By Adam Omar October 27, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 7 hours ago 1-minute read
Tinubu Launches Re-Election Bid as Nigeria Faces Economic Woes
Tinubu Launches Re-Election Bid as Nigeria Faces Economic Hardship

Madaxweynaha Bola Tinubu ayaa si rasmi ah u bilaabay ololihiisa doorashada xilli uu doonayo muddo-xileed labaad, ka hor doorashada guud ee Nigeria oo la qabanayo Janaayo 2027, isagoo raadinaya in dib loo doorto xilli malaayiin reer Nigeria ah ay weli wajahayaan dhibaato nololeed oo sii qoto-dheeraanaysa.

Ololaha ayaa la filayaa inuu diiradda saaro soo kabashada dhaqaalaha iyo dhibaatooyinka amni ee joogtada ah ee dalka. Tan iyo markii uu xilka qabtay 2023, Tinubu waxa uu la kulmay dhaleeceyn baahsan kaddib markii uu soo afjaray kabkii shidaalka ee tobannaan sano jiray, go’aankaas oo gacan ka geystay koror xooggan oo ku yimid sicir-bararka dalka oo dhan.

- Advertisement -

Ragga ugu cadcad ee ka hor imanaya Tinubu waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Atiku Abubakar iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Peter Obi. Doorashadii madaxtinimada ee 2023, Tinubu waxa uu helay wax yar oo ka hooseeya 36.6% codadkii ansaxay, halka Abubakar uu helay 29%, Obi-na uu ku guuleystay 25.4%.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 649 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.