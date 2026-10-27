Tinubu oo bilaabay ololaha dib-u-doorashada xilli Nigeria ay wajahdo dhibaato dhaqaale

Madaxweynaha Bola Tinubu ayaa si rasmi ah u bilaabay ololihiisa doorashada xilli uu doonayo muddo-xileed labaad, ka hor doorashada guud ee Nigeria oo la qabanayo Janaayo 2027, isagoo raadinaya in dib loo doorto xilli malaayiin reer Nigeria ah ay weli wajahayaan dhibaato nololeed oo sii qoto-dheeraanaysa.
Ololaha ayaa la filayaa inuu diiradda saaro soo kabashada dhaqaalaha iyo dhibaatooyinka amni ee joogtada ah ee dalka. Tan iyo markii uu xilka qabtay 2023, Tinubu waxa uu la kulmay dhaleeceyn baahsan kaddib markii uu soo afjaray kabkii shidaalka ee tobannaan sano jiray, go’aankaas oo gacan ka geystay koror xooggan oo ku yimid sicir-bararka dalka oo dhan.
Ragga ugu cadcad ee ka hor imanaya Tinubu waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Atiku Abubakar iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Peter Obi. Doorashadii madaxtinimada ee 2023, Tinubu waxa uu helay wax yar oo ka hooseeya 36.6% codadkii ansaxay, halka Abubakar uu helay 29%, Obi-na uu ku guuleystay 25.4%.