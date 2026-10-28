 Skip to content
Thursday, October 29, 2026 17 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 23°C
Breaking: Ebola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000
Breaking News
Ebola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000Tit-for-Tat Drone Strikes in Sudan Kill 21 PeopleAljeeriya oo shaacisay qorshe ay ciidamo ugu dirayso Niger si loo ilaaliyoEthiopia Says It Acquired 12 Russian Fighter Jets as Eritrea Tensions RiseUgu yaraan saddex qof oo rayid ah oo ku dhintay, toddobo kalena ku dhaawacmay duqeyn hoobiye oo al-Shabab ka geysatay PuntlandMali Army and Russian Fighters Accused of Killing CiviliansEbola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000Tit-for-Tat Drone Strikes in Sudan Kill 21 PeopleAljeeriya oo shaacisay qorshe ay ciidamo ugu dirayso Niger si loo ilaaliyoEthiopia Says It Acquired 12 Russian Fighter Jets as Eritrea Tensions RiseUgu yaraan saddex qof oo rayid ah oo ku dhintay, toddobo kalena ku dhaawacmay duqeyn hoobiye oo al-Shabab ka geysatay PuntlandMali Army and Russian Fighters Accused of Killing Civilians
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom North-Africa News English

Aljeeriya oo shaacisay qorshe ay ciidamo ugu dirayso Niger si loo ilaaliyo

Follow
By Balaleti October 28, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 9 hours ago 1-minute read
Algeria to deploy troops to Niger to protect
Algeria Announces Plan to Deploy Troops to Niger for Protection

Aljeeriya ayaa isu diyaarinaysa inay ciidamo u dirto dalka deriska ah ee Niger, kaddib markii ay codsi ka heshay mas’uuliyiinta Niamey, iyadoo hawlgalku diiradda saarayo ilaalinta mashaariicda tamarta ee wadajirka ah iyo danaha dhaqaale ee ballaaran.

Madaxweynaha Aljeeriya Abdelmadjid Tebboune, oo sidoo kale ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo wasiirka gaashaandhigga qaranka, ayaa oggolaaday dirista ciidamadan, sida ay Isniintii sheegtay madaxtooyada Aljeeriya.

- Advertisement -

Hawlgalkan ayaa loogu talagalay in lagu “dammaanad qaado ilaalinta danaha tamarta iyo dhaqaalaha ee ay wadaagaan Aljeeriya iyo Niger”, sida lagu sheegay bayaanka.

Madaxtooyadu waxay sheegtay in go’aanka uu yimid kaddib codsi rasmi ah oo ka yimid mas’uuliyiinta Niger, isla markaana lagu qaatay si waafaqsan Dastuurka Aljeeriya, oo ay ku jiraan qodobbada 30 iyo 91.

Labada aqal ee baarlamaanka Aljeeriya — Golaha Qaranka iyo Golaha Shacabka ee Qaranka — ayaa si aqlabiyad ah u taageeray dirista ciidamadan, kaddib kulammo guud oo albaabadu u xirnaayeen oo ay Axaddii, Oktoobar 25, yeesheen, sida lagu sheegay bayaanka.

Warsidaha Axadle Times

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Balaleti Reporter

Balaleti covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 804 published stories
More stories
Keep reading

More from North-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.