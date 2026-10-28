Aljeeriya oo shaacisay qorshe ay ciidamo ugu dirayso Niger si loo ilaaliyo

Aljeeriya ayaa isu diyaarinaysa inay ciidamo u dirto dalka deriska ah ee Niger, kaddib markii ay codsi ka heshay mas’uuliyiinta Niamey, iyadoo hawlgalku diiradda saarayo ilaalinta mashaariicda tamarta ee wadajirka ah iyo danaha dhaqaale ee ballaaran.
Madaxweynaha Aljeeriya Abdelmadjid Tebboune, oo sidoo kale ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo wasiirka gaashaandhigga qaranka, ayaa oggolaaday dirista ciidamadan, sida ay Isniintii sheegtay madaxtooyada Aljeeriya.
Hawlgalkan ayaa loogu talagalay in lagu “dammaanad qaado ilaalinta danaha tamarta iyo dhaqaalaha ee ay wadaagaan Aljeeriya iyo Niger”, sida lagu sheegay bayaanka.
Madaxtooyadu waxay sheegtay in go’aanka uu yimid kaddib codsi rasmi ah oo ka yimid mas’uuliyiinta Niger, isla markaana lagu qaatay si waafaqsan Dastuurka Aljeeriya, oo ay ku jiraan qodobbada 30 iyo 91.
Labada aqal ee baarlamaanka Aljeeriya — Golaha Qaranka iyo Golaha Shacabka ee Qaranka — ayaa si aqlabiyad ah u taageeray dirista ciidamadan, kaddib kulammo guud oo albaabadu u xirnaayeen oo ay Axaddii, Oktoobar 25, yeesheen, sida lagu sheegay bayaanka.
Warsidaha Axadle Times