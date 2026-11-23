Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy ayaa Isniintii sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee badda ee Ukraine ay dejiyeen doonni dagaal oo Ruushku leeyahay, isla markaana ay ku dhufteen markab xamuul ah meel u dhow Liibiya, xilli Qaramada Midoobay ay dalbatay baaritaan madax-bannaan oo lagu sameeyo weerarro ka dhacay xeebaha dalkaas Waqooyiga Afrika.
Sida uu sheegay Zelenskyy, toddoba diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo badeed oo Ukraine samaysay ayaa burburiyay markabka dagaalka ee Merkury, oo ka mid ah maraakiibta dagaalka ee ugu cusub Ruushka, kaas oo adeegga galay sannadkii 2023. Waxa kale oo uu sheegay in la burburiyay helikobtar dagaal oo noociisu yahay Ka-27 oo Ruushku leeyahay.
Markabkii kale ee la beegsaday wuxuu ahaa markabka xamuulka qalalan ee MV Angara, kaas oo Zelenskyy ku eedeeyay in Ruushku u adeegsanayay daabulidda hubka.
“Waxaan sii wadeynaa hawlgallada biyaha loo asteeyay,” ayuu ku qoray Telegram.
Hadalkan ayaa yimid maalin kaddib markii la soo sheegay weerarro ka dhacay meel ka baxsan Benghazi, oo ku taalla bariga Liibiya. Mas’uuliyiin maxalli ah ayaa sheegay in diyaarado aan duuliye lahayn ay ku dhufteen markab Ruushku leeyahay iyo markab kale. Dhammaan shaqaalihii markabka waa la badbaadiyay, waxaana loo daweeyay dhaawacyo fudud.
Howlgalka Taageerada Qaramada Midoobay ee Liibiya ayaa muujiyay “walaac weyn” wuxuuna ku baaqay “baaritaan degdeg ah, madax-bannaan oo hufan.”
“Liibiya ma awooddo, mana aha inay noqoto goob dagaal oo ay isku haystaan colaado shisheeye,” ayuu howlgalka ku sheegay X.
Warbixinnadii hore ee mas’uuliyiinta Liibiya ayaa ku kala duwanaa goobta iyo nooca qaraxyada. Warbixinnadii ugu horreeyay waxay sheegeen in dab uu ka kacay bakhaar rasaas oo ku yaalla saldhig ciidan oo badeed. Maamulka bariga ayaa markii dambe sheegay in qarax uu ka dhacay markab Ruushku leeyahay oo ku xirtay dekedda.
“Waxaa la tuhunsan yahay in markabka ay weerareen diyaarado aan duuliye lahayn,” ayaa lagu yiri bayaan rasmi ah. “Markabku wuxuu ku sii jeeday inuu ku laabto Ruushka, joogsigiisuna wuxuu ahaa mid shidaal iyo sahay lagu siinayay.”
Markab ganacsi oo la beegsaday
Mas’uuliyiin ayaa si gooni ah u sheegay in diyaarado aan duuliye lahayn oo badeed, laguna raray walxaha qarxa, ay beegsadeen markab ganacsi oo ka baxsan Benghazi. Warbixinnadu waxay sheegeen in markabka labaad uu ku safrayay calanka Malta.
Telefishanka Libya Alhadath ayaa sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada badda iyo cirka ay meel u dhow magaalada ku qabteen in ka badan 12 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo badeed, kuwaas oo xambaarsanaa walxaha qarxa. Markii dambe wuxuu sheegay in dabkii la bakhtiiyay. Telefishanka Al-Masar ayaa hore u sheegay in kooxaha difaaca madaniga ah loo diray goob ciidan si ay u xakameeyaan dabka.
Maamulka bariga Liibiya ayaa sheegay inuu Ruushka la furi doono baaritaan wadajir ah, wuxuuna carrabka ku adkeeyay in dalkaasi “uusan qayb ka ahayn dagaalka Ruushka iyo Ukraine.”
Dhanka kale, dowladda caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Tripoli ayaa ka digtay in dekedaha iyo xarumaha rayidka lagu dhex jiido colaado shisheeye. Waxay diidday dadaallada lagu doonayo in Liibiya laga dhigo “goob ay ka dhacaan colaado caalami ah” ama in dhulkeeda loo adeegsado hawlgallo ciidan ama saadka ah oo khatar gelin kara amniga ama madaxbannaanida dalka.
Weerarrada la soo sheegay ayaa dhacay xilli Ukraine ay ballaarinaysay duqeymaha ay ku qaaddo bartilmaameedyada Ruushka, kuwaas oo ka baxsan jiidaha dagaalka. Sabtidii, diyaarad aan duuliye lahayn ayaa ku dhufatay markab xamuul oo Ruushku leeyahay, kaas oo ku sugnaa bariga Badda Baltic-ga, meel u dhow biyaha Finland. Ilaalada xuduudaha Finland ayaa Ukraine ku eedeeyay weerarkaas.
Isla waqtigaas, mas’uuliyiin reer Ukraine ah ayaa Isniintii sheegay in duqeymo Ruushku qaaday ay gobolka Kyiv ku dileen ugu yaraan 12 qof, oo ay ku jiraan dad ku waxyeelloobay dhisme dabaqyo ah iyo dukaan weyn.
Duullaanka buuxa ee Ruushka ku qaaday Ukraine, oo la bilaabay sannadkii 2022, ayaa dilay boqollaal kun oo qof, malaayiinna ku qasbay inay guryahooda ka cararaan.
Dhacdooyinka ka dhacay meel u dhow Liibiya ma ahayn weerarradii ugu horreeyay ee lagu qaado maraakiibta Ruushka ee aaggaas. Bishii Maarso, markab Ruushku leeyahay oo siday gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ayaa ku degay meel ka baxsan xeebaha Liibiya kaddib weerar uu Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku eedeeyay Ukraine.
Markabku wuxuu qayb ka ahaa waxa Ruushku ugu yeero maraakiibta “hooska”, kuwaas oo qaada saliid iyo gaas iyagoo ka dhuumanaya xayiraadaha reer Galbeedka. Ukraine waxay qiratay dhowr weerar oo lagu qaaday maraakiibtaas, oo uu ku jiro mid bishii Diseembar ka dhacay Badda Mediterranean-ka.
Liibiya waxaa hareeyay rabshado iyo xasillooni-darro siyaasadeed tan iyo markii taliskii muddada dheer hayay ee Moammar Gadhafi lagu riday sannadkii 2011.
Dalku weli wuxuu u kala qaybsan yahay dowladda fadhigeedu yahay Tripoli ee uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Abdulhamid Dbeibah iyo maamul ku yaalla bariga oo uu taageero taliyaha ciidamada Khalifa Hifter.