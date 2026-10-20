Hoggaamiyaha koox diimeed gaajo ku disha dadka ee Kenya oo lagu helay dambiyo argagixiso

Wadaadka Kenyan-ka ah Paul Mackenzie iyo 28 eedeysane oo kale ayaa lagu helay dambiga dilka 190 carruur ah iyo hal qof oo weyn, sida ay maxkamad ku taalla Mombasa xukuntay Isniintii, taas oo ka mid ah masiibooyinka kooxaha diimeed ee ugu dhimashada badan taariikhda dhowaanahan.
Mackenzie waxaa la xiray 2023 kaddib markii booliisku heleen xog. Toddobaadyo gudahood, baarayaashu waxay bilaabeen inay helaan meydad lagu aasay qabuuro gacmeedyo ku kala firdhisan Kaynta Shakahola, oo ku dhow xeebta koonfur-bari ee Kenya.
Xeer-ilaaliyayaashu waxay sheegeen in Mackenzie iyo xubno ka tirsan kaniisaddiisa Good News International Church ay maamulayeen koox Masiixi ah oo rumaysan dhammaadka dunida, taas oo ku amartay taageerayaasheeda inay gaajeeyaan naftooda iyo carruurtooda si ay jannada u gaaraan ka hor dhammaadka dunida ee la saadaaliyay.
Kiiskan ayaa hayay dareenka Kenya tan iyo markii la helay qabuuraha wadareedka, isagoo dhaliyay su’aalo baahsan oo ku saabsan sida Mackenzie u sii waday hawlgalladiisa inkastoo uu soo jiitay dareenka mas’uuliyiinta sannadkii 2017, markaas oo booliisku baaray goobihiisa.
Booliisku waxay sheegeen in mas’uuliyiintu xireen kaniisaddiisa 2019, kaddibna Mackenzie uu hawlihiisa u wareejiyay Kaynta Shakahola.
Awoowe soo dhoweeyay xukunka
Mackenzie ayaa beeniyay eedeymaha dilka, wuxuuna ku adkaystay inuusan cidna ku qasbin inay cuntada joojiyaan. Maxkamaddu way diidday difaaciisa.
29-ka eedeysane ee la xukumay ayaa lagu wadaa in xukunkooda la soo saaro 6-da Nofeembar. Qareenka difaaca Lawrence Obonyo, oo wakiil ka ah Mackenzie iyo ku dhowaad dhammaan eedeysanayaasha kale, ayaa sheegay inuu helay amarro uu racfaan kaga qaadayo go’aanka.
Francis Wanje, 62 jir, ayaa musiibadan ku waayay siddeed qof oo qaraabadiisa ah, oo ay ku jiraan laba uu awoowe u ahaa. Isagoo la hadlayay Reuters, wuxuu sheegay in xukunku farxad u keenay isla markaana uu xoojiyay kalsoonidiisa garsoorka.
“Dad badan ayaa wax ka baran doona waxa maanta soo baxay. … Waxaad kaniisado ka helaysaa meel kasta, balse waxay kaniisadaha u leeyihiin ujeeddooyin xun. Sidaas darteed, waxaa wanaagsan in xubnaha bulshada ay aad u taxaddaraan,” ayuu yiri Wanje.
Dhageysi dheer
In ka badan 400 meyd ayaa hadda laga soo saaray Kaynta Shakahola.
Haraaga meydadka carruur badan ayaa si aad ah u qudhmay, waxaana la aqoonsaday 26 keliya. Baaritaannada dhimashada kale ayaa weli socda.
Garsoore Diana Kavedza Mochache ayaa xukunka ridday kaddib dhageysi socday in ka badan siddeed saacadood. Xaaladaha qaarkood, ayay sheegtay, carruurta ayaa la go’doomiyay oo cuntada laga xayuubiyay iyadoo waalidkood ay daawanayaan.
Renson Ingonga, oo ah agaasimaha xeer-ilaalinta guud ee Kenya, ayaa wariyeyaasha ugu sheegay bannaanka Maxkamadda Sare ee Mombasa in go’aankani ahaa “xukunka ugu wanaagsan ee aan abid heli karno.”
Mackenzie oo aamusan
Mackenzie wuxuu dhageysiga maxkamadda ku yimid isagoo xiran funaanad polo ah oo xarriijimo leh iyo surwaal cas. Wuxuu ag fadhiyay xaaskiisa, oo iyaduna ka mid ah eedeysanayaasha kale.
Markii garsooruhu akhriyay magaciisa, Mackenzie wuu aamusay wuxuuna ku fiirsaday meel bannaan.
Kiiskan ayaa sii xoojiyay dalabaadka lagu doonayo kormeer adag oo lagu sameeyo kaniisadaha iyo ururrada kale ee diimeed ee Kenya, halkaas oo diintu meel muuqata kaga jirto nolosha dadweynaha.
Madaxweyne William Ruto ayaa 2023 sheegay in hay’adaha dowladda ay ahayd inay awoodaan joojinta dhimashada. Wuxuu sheegay inuu aqbalayo mas’uuliyadda isaga oo ah madaxweynaha dalka.
Wargeyska Axadle Times
La soco waxa ka dhacaya Turkiga,
gobolkiisa iyo dunida.
I DIIWAANGELI
Waad ka bixi kartaa isdiiwaangelinta wakhti kasta. Marka aad isdiiwaangeliso, waxaad oggolaanaysaa Shuruudahayaga Isticmaalka iyo Siyaasadda Asturnaanta.
Boggan waxaa ilaaliya reCAPTCHA, waxaana khuseeya Siyaasadda Asturnaanta iyo Shuruudaha Adeegga ee Google.