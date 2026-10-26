Cudurka Ebola ee Kenya oo galaaftay nolosha qofkii labaad, kiisaskuna gaareen sagaal

Kenya ayaa Jimcihii diiwaangelisay dhimashadii labaad ee cudurka Ebola, kaddib markii haweeney 65 jir ah ay ku geeriyootay xarun lagu daweeyo cudurrada faafa, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka. Dhimashadan ayaa tirada guud ka dhigaysa laba qof oo u dhintay cudurka, iyadoo kiisaska la xaqiijiyay ay yihiin sagaal.
Haweeneydan oo ahayd bukaankii saddexaad ee Ebola ee Kenya laga xaqiijiyo, ayaa geeriyootay fiidnimadii Jimcaha, sida uu bayaan ku sheegay Agaasimaha Guud ee Caafimaadka, Patrick Amoth.
“Wasaaradda Caafimaadka waxay si weyn uga murugaysan tahay inay ku dhawaaqdo geerida bukaanad 65 jir ah oo ahayd kiiska saddexaad ee Ebola (cudurka fayraska Bundibugyo) ee Kenya laga xaqiijiyo,” ayuu yiri Amoth.
Waxay ahayd qof ay qaraabo dhow yihiin, isla markaana xiriir toos ah la lahayd bukaankii ugu horreeyay ee Ebola ee dalka, kaas oo isaguna geeriyooday kaddib markii uu cudurka qaaday.
Mas’uuliyiinta caafimaadku waxay geliyeen karantiil ka hor inta aysan ku soo bixin astaamaha cudurka 13-kii Oktoobar. Isla maalintaas ayaa la dhigay qaybta lagu daweeyo cudurrada faafa.
Wasaaraddu waxay sheegtay inay heshay daryeel taageero ah, balse xaaladdeeda ayaa markii dambe ka sii dartay, iyadoo geeriyootay.
Mas’uuliyiintu waxay qoyska kala shaqaynayeen sidii loo qaban lahaa aas ammaan ah. Kooxo takhasus leh ayaa la filayay inay aaska u fuliyaan si waafaqsan habraacyada loo dejiyay ee ka hortagga faafitaanka caabuqa.
Toddoba bukaan oo daaweyn qaadanaya
Wasaaraddu waxay sheegtay in dhimashadii ugu dambeysay ay ka dhigtay toddoba bukaanno Ebola ah kuwa ku jira daaweyn, kuwaas oo lagu hayo laba xarumood oo karantiil ah.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in dhammaan sagaalka kiis ay ka soo farcameen hal koox oo dad xiriirkooda la ogyahay, iyagoo intaas ku daray in aysan jirin wax calaamad ah oo muujinaysa in fayrasku ku dhex faafay bulshada inteeda kale.
“Dhammaan kiisasku waxay weli ku kooban yihiin hal koox oo dad xiriirkooda la ogyahay, mana jirto wax caddayn ah oo muujinaysa faafitaan bulsho,” ayay wasaaraddu sheegtay.
Kenya ayaa horraantii bishan xaqiijisay kiiskeedii ugu horreeyay ee Ebola, taas oo keentay in mas’uuliyiintu xoojiyaan la-socodka cudurka, raadraaca dadka xiriirka la sameeyay iyo dadaallada karantiilka ee lagu xaddidayo faafitaanka.
Mas’uuliyiintu waxay sii wadaan la-socodka dadka laga yaabo inay la kulmeen fayraska.