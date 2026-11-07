Ciidamada Federaalka oo Isugu Yimid Hoyga Hoggaamiye Dhaqameed oo ku Yaalla Beledweyne, Iyadoo Xiisaddu Sii Kacayso

Soomaaliya: Ciidamada Federaalka oo la Geeyay Hoyga Hoggaamiye Dhaqameed oo ku Yaalla Beledweyne, Iyadoo Xiisaddu Sii Kacayso
BELEDWEYNE, Soomaaliya — Ciidamada dowladda federaalka ayaa Sabtidii isugu yimid bannaanka hoyga hoggaamiyaha dhaqanka ee gobolka Hiiraan, Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan, kaddib markii uu ugu baaqay bulshada inay abaabusho is-difaaceeda, iyadoo xiisaddu ka sii kordhayso bartamaha Soomaaliya.
Ciidamada ayaa la geeyay halkaas maalin kaddib markii Ugaas Yuusuf uu qabtay shir jaraa’id oo uu xubnaha beesha Hawadle ugu baaqay inay abaabulmaan si ay uga hortagaan waxa uu ku tilmaamay weerarro ay geysteen beelo xulafo la ah oo ku shaqeeya awoodda dowladda federaalka.
Wuxuu ku eedeeyay shaqsiyaad xiran dareeska ciidamada dowladda inay beegsadeen xubno ka tirsan beeshiisa, wuxuuna xubnaha beesha ugu baaqay inay si wadajir ah uga jawaabaan weerarrada la sheegay.
Joogitaanka ciidamada federaalka ee hoyga hoggaamiyaha dhaqanka ayaa muujinaya sida ay u sii qoto-dheeraanayaan xiisadaha siyaasadeed iyo amni ee Hiiraan. Maamullada deegaanka iyo hoggaamiyeyaasha bulshada ayaa si adag uga horyimid habka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u maareeyay doorashooyinkii ugu dambeeyay ee maamulka Hirshabeelle.
Khilaafku wuu sii xoogaystay kaddib markii dib loo doortay Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen, oo loo yaqaan Cali Guudlaawe, taas oo ay dhaliileen qaybo ka mid ah hoggaanka siyaasadeed ee gobolka iyo odayaasha dhaqanka.
Khilaafaadka siyaasadeed ee ku saabsan doorashada maamulka ayaa hadda isugu biiray walaacyo amni iyo tabashooyin salka ku haya beelaha, taas oo sii kordhinaysa cabsi laga qabo iska horimaad dhex mara mas’uuliyiinta federaalka iyo bulshada deegaanka.
Dowladda federaalka ayaan markiiba soo saarin jawaab rasmi ah oo ku saabsan joogitaanka ciidamada ama eedeymaha uu jeediyay hoggaamiyaha dhaqanka.
AXADLETM