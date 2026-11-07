 Skip to content
Saturday, November 7, 2026 26 Jumada al-Ula 1448 AH Isha 18:53
Muqdisho 26°C
Breaking: Ciidamada Federaalka oo Isugu Yimid Hoyga Hoggaamiye Dhaqameed oo ku Yaalla Beledweyne, Iyadoo Xiisaddu Sii Kacayso
Breaking News
Ciidamada Federaalka oo Isugu Yimid Hoyga Hoggaamiye Dhaqameed oo ku Yaalla Beledweyne, Iyadoo Xiisaddu Sii KacaysoSouth Africa’s ANC suffers another setback at the pollsEuropean, Asian Stocks Fall as AI Selloff Rocks U.S. MarketsPope Leo Begins South America Homecoming Tour One Month After Lung SurgeryMeghan Markle’s father appears in U.S. court over possession of child sex abuse imagesGuinea-Bissau Cancels Controversial Trial of Vaccine for NewbornsCiidamada Federaalka oo Isugu Yimid Hoyga Hoggaamiye Dhaqameed oo ku Yaalla Beledweyne, Iyadoo Xiisaddu Sii KacaysoSouth Africa’s ANC suffers another setback at the pollsEuropean, Asian Stocks Fall as AI Selloff Rocks U.S. MarketsPope Leo Begins South America Homecoming Tour One Month After Lung SurgeryMeghan Markle’s father appears in U.S. court over possession of child sex abuse imagesGuinea-Bissau Cancels Controversial Trial of Vaccine for Newborns
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Ciidamada Federaalka oo Isugu Yimid Hoyga Hoggaamiye Dhaqameed oo ku Yaalla Beledweyne, Iyadoo Xiisaddu Sii Kacayso

Follow
By Axadle Editorial Desk November 7, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 2-minute read
Federal Troops Gather at Clan Leader’s Beledweyne Residence Amid Rising Tensions
Federal Troops Gather at Clan Leader’s Beledweyne Residence Amid Rising Tensions

Soomaaliya: Ciidamada Federaalka oo la Geeyay Hoyga Hoggaamiye Dhaqameed oo ku Yaalla Beledweyne, Iyadoo Xiisaddu Sii Kacayso

BELEDWEYNE, Soomaaliya — Ciidamada dowladda federaalka ayaa Sabtidii isugu yimid bannaanka hoyga hoggaamiyaha dhaqanka ee gobolka Hiiraan, Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan, kaddib markii uu ugu baaqay bulshada inay abaabusho is-difaaceeda, iyadoo xiisaddu ka sii kordhayso bartamaha Soomaaliya.

Ciidamada ayaa la geeyay halkaas maalin kaddib markii Ugaas Yuusuf uu qabtay shir jaraa’id oo uu xubnaha beesha Hawadle ugu baaqay inay abaabulmaan si ay uga hortagaan waxa uu ku tilmaamay weerarro ay geysteen beelo xulafo la ah oo ku shaqeeya awoodda dowladda federaalka.

Wuxuu ku eedeeyay shaqsiyaad xiran dareeska ciidamada dowladda inay beegsadeen xubno ka tirsan beeshiisa, wuxuuna xubnaha beesha ugu baaqay inay si wadajir ah uga jawaabaan weerarrada la sheegay.

Joogitaanka ciidamada federaalka ee hoyga hoggaamiyaha dhaqanka ayaa muujinaya sida ay u sii qoto-dheeraanayaan xiisadaha siyaasadeed iyo amni ee Hiiraan. Maamullada deegaanka iyo hoggaamiyeyaasha bulshada ayaa si adag uga horyimid habka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u maareeyay doorashooyinkii ugu dambeeyay ee maamulka Hirshabeelle.

Khilaafku wuu sii xoogaystay kaddib markii dib loo doortay Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen, oo loo yaqaan Cali Guudlaawe, taas oo ay dhaliileen qaybo ka mid ah hoggaanka siyaasadeed ee gobolka iyo odayaasha dhaqanka.

Khilaafaadka siyaasadeed ee ku saabsan doorashada maamulka ayaa hadda isugu biiray walaacyo amni iyo tabashooyin salka ku haya beelaha, taas oo sii kordhinaysa cabsi laga qabo iska horimaad dhex mara mas’uuliyiinta federaalka iyo bulshada deegaanka.

Dowladda federaalka ayaan markiiba soo saarin jawaab rasmi ah oo ku saabsan joogitaanka ciidamada ama eedeymaha uu jeediyay hoggaamiyaha dhaqanka.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 24,020 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.