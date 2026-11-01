Sacuudi Carabiya oo Adkaynaysa Xannibaadaha Safarka ee Ebola ee Kenya, Nairobi-na Difaacaysa Jawaabteeda

NAIROBI – Kenya (Axadle) Kenya ayaa ka hortimid go’aanka Sacuudi Carabiya ay ku adkaynayso xeerarka safarka ee muwaadiniinta Kenya iyo rakaabka dalkaas ka imanaya, iyadoo ku adkaysanaysa in jawaabteeda Ebola ay gacanta ku hayso xaaladda, khatarta faafitaan ballaaranna ay weli xaddidan tahay.
Xoghayaha Golaha Wasiirrada ee Caafimaadka, Mudane Aden Duale, ayaa sheegay in istaraatiijiyadda xakamaynta Kenya ay shaqaynayso, isagoo carrabka ku adkeeyay inaanay jirin wax calaamad ah oo muujinaysa gudbinta bulshada dhexdeeda, isla markaana aan la diiwaangelin kiisas cusub oo la xaqiijiyay tan iyo 19-kii Oktoobar 2026.
Faafitaanka ayaa loo raadraacay kiis dibadda laga keenay oo ah cudurka Ebola nooca Bundibugyo, kaas oo ku dhacay muwaadin Kenyan ah oo toddoba sano ku noolaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo (DRC). Bukaanka ayaa markii dambe ku geeriyooday Nairobi, taas oo dhalisay in la ballaariyo kormeerka, raadraaca dadka la kulmay iyo tallaabooyin kale oo degdeg ah oo caafimaadka bulshada ah.
Duale ayaa sheegay in saraakiishu heleen oo ay kormeereen dhammaan 135-kii qof ee xiriirka la lahaa bukaankii ugu horreeyay, iyadoo 118 ka mid ah la geliyay karantiil. Siddeeddii qof ee caabuqa laga xaqiijiyay dhammaantood waxay xiriir cudur-faafiyeed la lahaayeen kiiskii ugu horreeyay, waxaana ka mid ahaa afar shaqaale caafimaad iyo afar qaraabo dhow ah. Mas’uuliyiintu waxay sheegeen inaan wax faafitaan ah laga helin meel ka baxsan kooxdan la yaqaan.
Xannibaadaha cusub ee Sacuudi Carabiya waxaa ka mid ah joojinta safarka muwaadiniinta Sucuudiga ee Kenya, hakinta bixinta fiisooyinka dadka Kenya ka imanaya iyo mamnuucidda gelitaanka dadka safarka ah ee ku sugnaa Kenya ama dal kale oo uu ka jiro faafitaan firfircoon oo Ebola ah 21-ka maalmood ee ka horreeya imaanshahooda.
Saraakiisha caafimaadka Sacuudiga ayaa sheegay in tallaabooyinkan lagu saleeyay qiimaynta khatarta cudur-faafitaanka, isla markaana ay qayb ka yihiin taxaddarro ballaaran oo loogu talagalay in muwaadiniinta, dadka deggan iyo booqdayaasha looga ilaaliyo suuragalnimada inay fayrasku taabto.
Tallaabooyinku sidoo kale waxay khuseeyaan hakinta fiisooyinka dadka Kenya ka imanaya, iyadoo mas’uuliyiinta Sacuudigu ay ballaarinayaan habraacyada ka hortagga ee lagu beegsanayo dadka ka imaanaya dalalka loo aqoonsan yahay inay khatar sare leeyihiin.
Bishii Juun 2026, Sacuudi Carabiya waxay joojisay safarradii u kala gooshi jiray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, Uganda iyo Koonfurta Suudaan, iyadoo sidoo kale kordhisay baaritaanka caafimaad iyo kormeerka goobaha laga soo galo dalka ee rakaabka ka imanaya meelaha ku xeeran.
Kenya ayaa tallaabooyinka cusub ee Sacuudiga ku tilmaantay kuwo xad-dhaaf ah, iyadoo ku doodday in iskaashi iyo taageero laga helo beesha caalamka ay ka muhiimsan yihiin go’doomin. Nairobi waxay ku adkaysanaysaa in dadaalladeeda xakamayntu si wax ku ool ah u xaddidayaan faafitaanka cudurka.