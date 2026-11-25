Washington oo muujisay taageero ku aaddan dadaal ballaaran oo lagu cadaadinayo maalgelinta Xuutiyiinta
Live updates
Madaxa QM: Taiz waxay haysataa 10% oo keliya cuntada ay u baahan yihiin shacabka
Madaxa arrimaha bini’aadantinimada ee Qaramada Midoobay, Tom Fletcher, ayaa shaaca ka qaaday in magaalada Taiz ee koonfur-galbeed Yemen ay haatan hayso cunto ku filan oo keliya boqolkiiba 10 baahida dadka rayidka ah.
Fletcher ayaa xusay in kolonyada gaadiidka gargaarka iyo sahayduba ay diyaar u yihiin inay galaan Taiz, balse caqabado jira awgood aysan xilligan gaari karin shacabka go'doonsan.
"Xilligan la joogo, cuntada taalla waxay ku filan tahay oo keliya boqolkiiba 10 baahida dadka rayidka ah," ayuu u sheegay telefishinka Al Jazeera isagoo ku sugan magaalada Cadan.By Axadle Editorial Desk
Ciidamada dowladda Yemen ayaa shaaciyay in ay dileen shan dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Xuutiyiinta, kuwa kalena ay ku dhaawaceen duqeymo madaafiic ah oo ay ka fuliyeen aagga al-Aqroud ee jiidda hore ee gobolka Taiz.
Howlgalkan madaafiicda ah oo lala beegsaday fariisimaha kooxda Xuutiyiinta ee ku yaalla aagga al-Aqroud ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo culus, sida ay sheegeen ciidamada dowladda Yemen oo xusay in weerarkaasi uu waxyeello gaarsiiyay xoogagga Xuutiyiinta ee ku sugan aaggaas.By Axadle Editorial Desk
Ingiriiska oo kordhinaya taageerada Sacuudiga
Dowladda Ingiriiska ayaa ku soo rogtay Xuutiyiinta cunaqabateyn cusub, iyadoo sidoo kale xaqiijisay inay Sacuudiga siinayso taageero milatari oo dhinaca difaacBy Axadle Editorial Desk
Gantaal ay soo rideen Xuutiyiinta ayaa ku dhacay gobolka Jazan ee Sacuudiga, sida uu sheegay isbahaysiga.
Afhayeenka millatariga ee isbahaysiga la dagaallamaya Xuutiyiinta ayaa xaqiijiyay in duqeyntani ay sababtay "khasaare kooban oo aan lahayn wax dhimasho ama dhaawac ah oo soo gaaray dadka rayidka ah," isagoo intaas ku daray in "ay socdaan dadaallo lagu ogaanayo nooca gantaalka la soo riday."By Axadle Editorial Desk
Dowladda Yemen ayaa sheegay inay afar duqeyn oo dhinaca cirka ah la beegsadeen fariisimo ay kooxda Xuutiyiintu
Howlgalkan oo ay fuliyeen ciidamada dowladdu ayaa si toos ah u bartilmaameedsaday goobaha ay kooxdu kaga sugan tahay jiidda hore ee al-Aqroud, sida lagu sheegay war kasoo baxay taliska ciidamada Yemen.By Axadle Editorial Desk
La-taliyaha taliyaha guud ee ciidamada Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah (IRGC): Mareykanka iyo Israa'iil dagaalka waxay ku billaabeen ‘xisaabtan qaldan’
Ramezan Sharif, oo ah la-taliyaha taliyaha guud ee ciidamada IRGC, ayaa sheegay in Mareykanka iyo Israa'iil ay duullaankooda ka dhanka ah Iiraan ku saleeyeen “xisaabtan qaldan,” isla markaana ay ku fashilmeen inay ujeeddooyinkooda ku gaaraan “cadaadis iyo hawlgallo dhinaca maskaxda ah.”
“Ciidamada qalabka sida ee awoodda leh ee ku sugan furimaha iyo shacabka Iiraan ee taagan waddooyinka ayaa fashiliyay dhammaan qorshayaashoodii,” ayuu yiri Sharif mar uu hadal siinayay wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA, isagoo intaas ku daray in arrintani ay muujineyso sida ay shacabka Iiraan “u diideen inay is dhiibaan.”By Axadle Editorial Desk
Ergada Diblomaasiyadeed ee Mareykanka u qaabilsan Yemen ayaa shaaca ka qaaday in Washington ay “si buuxda u taageerayso dhammaan dadaallada lagu jarayo ilaha dhaqaale ee kooxda Xuutiyiinta, kuwaas oo lagu maalgeliyo falalkooda argagixisanimo ee rabshadaha wata ee ka dhanka ah shacabka Yemen iyo gobolkaba”.
War-saxaafadeedkan ayaa daba socda kulan dhexmaray sii-hayaha xilka safiirka Mareykanka ee Yemen, Neil Hop, iyo wasiirka batroolka ee xukuumadda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, Mohammed Bamqaa.
Dagaallo culus ayaa weli ka socda dalka Yemen, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada dowladda ee taageerada caalamiga ah haysta iyo fallaagada Xuutiyiinta ee xulafada la ah Iiraan.
Bartamihii bishii Nofeembar, ciidamada taabacsan dowladda ayaa ka soo baxay deegaanno ku dhow marinka istiraatiijiga ah ee Bab al-Mandeb, si ay u xoojiyaan difaacooda ku aaddan magaalada Cadan oo ah xarunta ugu weyn ee ay ku shaqeyso xukuumaddu.By Axadle Editorial Desk