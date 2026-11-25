Qarax xooggan oo ruxay Sanca iyo gantaallo lagu qabtay hawada Riyadh
Live updates
Israa'iil: Waxaan diyaar u nahay weerar ka dhan ah Iiraan Maraykan la'aan
Afhayeenka ciidamada Israa’iil, Effie Defrin, ayaa caddeeyay in ciidamadoodu ay u heellan yihiin inay awood buuxda ku qaadaan weerar ka dhan ah Iiraan "wakhti kasta oo loo baahdo, xitaa haddii ay keligood yihiin oo aanay la socon Maraykanku."
Sida ay soo warisay warbaahinta dowladda Israa’iil ee Kan, Defrin ayaa intaas ku daray in Tehran ay weli ku hayso Israa’iil khatar jiritaankeeda halis gelinaysa, isla markaana "hiigsiga Iiraan ee ku aaddan burburinta" dalkaas aanu weli "dhammaan."
Tan iyo markii uu dagaalku qarxay 28-kii Febraayo, Israa’iil iyo Iiraan ayaa si joogto ah isu weydaarsanayay hanjabaado kulul. Bishii Sebteembar, Wasiirka Gaashaandhigga Israa’iil, Israel Katz, ayaa ku gooddiyay in milatarigoodu ay duqeyn ku celin doonaan Iiraan "xilligii dhagaxa iyo gudcurka" haddii ay Tehran soo weerarto Israa’iil.By Axadle Editorial Desk
Qarax xooggan oo ruxay Sanca iyo gantaallo lagu qabtay hawada Riyadh
Qarax xooggan ayaa ruxay magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen, xilli difaaca cirka ee xulafada Sacuudigu ay hawada ku burburiyeen gantaallo ku wajahnaa magaalada Riyadh, sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee colaadda Bariga Dhexe.
Qaraxa ka dhacay Sanca ayaa yimid kaddib markii duqeymo dhinaca cirka ah lala beegsaday nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaaladaas. Dhanka kale, ciidamada difaaca cirka ee isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga ayaa sheegay inay ka hortageen isla markaana hawada ku burburiyeen laba gantaal oo nooca riddada dheer ee ballistic-ga ah oo kooxda Xuutiyiintu ku soo rideen caasimadda Riyadh.
Dhacdooyinkan ayaa qayb ka ah xiisadda dagaal ee sii xoogaysanaysa ee gobolka, iyadoo aan weli si rasmi ah loo shaacin khasaaraha nafeed ama midka hantiyadeed ee ka dhashay duqeymaha iyo gantaallada la qabtay.By Axadle Editorial Desk
Isbahaysiga oo diyaarad aan duuliye lahayn oo Xuutiyiintu leeyihiin ku qabtay hawada Jeddah
Afhayeenka ciidamada isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga ayaa shaaciyay in hawada dekedda magaalada Jeddah ee dalka Sacuudi Carabiya lagu qabtay laguna burburiyay diyaarad aan duuliye lahayn oo ay soo rideen kooxda Xuutiyiinta.
Sida uu sheegay afhayeenku, ma jiraan wax khasaare ah oo dad rayid ah ka soo gaaray firirka ka dhashay burburinta diyaaraddaas ka dib markii hawada lagu qabtay.
Sida aan horay u baahinay, isbahaysiga ayaa tilmaamay in gantaal aan noociisa la aqoon oo ay soo tuureen Xuutiyiintu uu ku dhacay dekedda Jizan ee dalka Sacuudiga.By Axadle Editorial Desk
Tehran oo ku eedeysay Mareykanka inuu u adeegsaday AI weerarro dhimasho dhaliyay
Danjiraha Tehran u fadhiya Qaramada Midoobay, Gholamhossein Darzi, ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu adeegsaday farsamada garaadka macmalka ah (AI) si uu weerarro dhimasho dhaliyay ugu qaado Iran, isagoo ugu baaqay Qaramada Midoobay inay door muuqda ka qaadato kormeerka tignoolajiyadaas.
Isagoo ka hadlayay kulan uu Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay yeeshay maalintii Talaadada, ayuu Darzi ku dooday in Washington ay adeegsatay nidaamyo AI ah oo aad u horumarsan si ay u aqoonsato una kala hormariso bartilmaameedyada, isla markaana ay u bixiso xogta goobaha la weerarayo intii uu socday dagaalka ka dhanka ah Iran.
"Tignoolajiyada casriga ah iyo ku lug lahaanshaha shirkadaha gaarka loo leeyahay midkoodna kama badbaadin karo Mareykanka ama maamulka Israa'iil in lagula xisaabtamo xadgudubyada qaawan ee ay ku sameeyeen waajibaadkii ka saarnaa sharciga caalamiga ah," ayuu yiri Darzi.
Wuxuu intaas ku daray in adeegsiga sii kordhaya ee AI ee colaadaha, oo ay ku jirto Iran, uu abuurayo walaac weyn, isagoo ku baaqay in Qaramada Midoobay ay hoggaamiso nidaaminta iyo maamulka adeegsiga milatari ee tignoolajiyadan.By Axadle Editorial Desk
Haddii aad hadda nagu soo biirtay
Aan kula wadaagno wararkii ugu dambeeyay:
By Axadle Editorial Desk
- Xoghayaha Guud ee ururka Hezbollah, Naim Qassem, ayaa su’aal geliyay jiritaanka madaxbannaanida dalka Lubnaan, xilli ay sii socdaan weerarrada joogtada ah ee Israa’iil ay ku hayso dalkaas.
- Ciidamada Israa’iil ayaa weerar qorshaysan ku dilay madaxii amniga gudaha ee ururka Xamaas u qaabilsanaa magaalada Gaza iyo lix qof oo kale.
- Barnaamijka Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in in ka badan 800,000 oo qof laga jaray kaalmadii bini'aadantinimo tan iyo markii ay kooxda Xuutiyiintu go'doomiyeen magaalada Tacis horraantii bishii Oktoobar.
- Ciidamada dowladda Yemen ayaa shaaciyay in ay dileen shan dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Xuutiyiinta, kuwa kalena ay ku dhaawaceen duqeymo madaafiic ah oo ay ka fuliyeen aagga al-Aqroud ee gobolka Taiz.
- Ergada Diblomaasiyadeed ee Mareykanka u qaabilsan Yemen ayaa shaaca ka qaaday in Washington ay si buuxda u taageerayso dhammaan dadaallada lagu jarayo ilaha dhaqaale ee kooxda Xuutiyiinta.
Hoggaamiyaha Xisbullah oo sheegay in weerarrada iyo qabsashada Israa’iil ay Lubnaan ka qaadeen madaxbannaanideeda
Xoghayaha Guud ee ururka Hezbollah, Naim Qassem, ayaa su’aal geliyay jiritaanka madaxbannaanida dalka Lubnaan, xilli ay sii socdaan weerarrada joogtada ah ee Israa’iil ay ku hayso dalkaas.
Khudbad uu maanta jeediyay ayuu Qassem ku muujiyay sida uu uga xun yahay hadalkii Madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun — oo uu ku tilmaamay “astaanta midnimada qaranka” — kaas oo khudbaddii Maalinta Xorriyadda ee toddobaadkii hore isbarbardhig ku sameeyay weerarrada Israa’iil iyo Mareykanka iyo taageerada ay Iiraan siiso Hezbollah.
“Marka ‘madaxbannaanidu’ ay noqoto mawduuc dood weyn ka dhex dhaliya qaybo ballaaran oo ka mid ah bulshada Lubnaan, waxay taasi ka dhigan tahay inaysan meesheeda oollin,” ayuu yiri Qassem.
Madaxweyne Aoun ayaa khudbad uu jeediyay Sabtidii, habeenkii ka horreeyay sannad-guuradii 83-aad ee xorriyadda Lubnaan, ku sheegay in dalku uu wajahayo laba imtixaan oo masiiri ah oo isku xiran; kuwaas oo kala ah “qabsashada Israa’iil ee qaybo ka mid ah dhulkeenna” iyo “faragelinta shisheeye” ee ka imaanaysa “dhinacyo saameyn ku leh nidaamka Iiraan”, taas oo loo marayo hub iyo go’aanno ka baxsan gacanta dowladda Lubnaan.
Weerarrada Israa’iil ee ka socda koonfurta Lubnaan ayaa lagu beegsaday shaqaalaha gargaarka, xubnaha difaaca madaniga ah iyo shaqaalaha caafimaadka degdegga ah. Ciidanka Nabad-ilaalinta Qaramada Midoobay ee Lubnaan (UNIFIL) ayaa diiwaangeliyay in ka badan 10,000 oo xadgudub oo dhanka cirka iyo dhulka ah oo ay Israa’iil geysatay tan iyo markii uu dhaqangalay heshiiskii 27-kii Nofeembar, 2024.By Axadle Editorial Desk
Jerusalem Daily – Israa’iil oo dishay madaxii amniga gudaha ee Xamaas u qaabilsanaa Gaza
Ciidamada Israa’iil ayaa weerar qorshaysan ku khaarajiyay madaxii amniga gudaha ee ururka Xamaas u qaabilsanaa magaalada Gaza, iyadoo duqeyntaas ay ku dhinteen sarkaalkaas iyo lix qof oo kale. Ururka Xamaas ayaa tallaabadaas ku tilmaamay dambi dagaal oo si cad u jabinaya heshiiskii xabbad-joojinta ee jiray.
Dhanka kale, duqeyn labaad oo lala beegsaday dhisme dabaq ah oo ku yaalla marinka Gaza ayaa lagu dilay afar ruux, xilli ciidamada Israa’iil ay sidoo kale gudaha u galeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Daanta Galbeed ee la haysto.By Axadle Editorial Desk
Qaramada Midoobay oo la daalaa-dhacaysa gaarsiinta gargaarka xilli ay Yemen ka socdaan dagaallo iyo xarigga shaqaalaheeda
In ka badan 800,000 oo qof ayaa laga jaray kaalmadii bini'aadantinimo tan iyo markii ay kooxda Xuutiyiintu go'doomiyeen magaalada Tacis horraantii bishii Oktoobar, sida uu sheegay Barnaamijka Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay (WFP).
Madaxa arrimaha bini'aadantinimada iyo isku-duwaha gargaarka degdegga ah ee Qaramada Midoobay, Tom Fletcher, ayaa caddeeyay in colaadda ka aloolsan Yemen iyo xarigga lagu hayo shaqaalaha hay'adda ay caqabad weyn ku yihiin dadaallada lagu gaarsiinayo gargaarka dadka u baahan.
Ugu yaraan 73 ka tirsan shaqaalaha Qaramada Midoobay, oo ay ku jiraan siddeed xubnood oo ka socda Xafiiska Wakiilka Sare ee Xuquuqul Insaanka u qaabilsan Qaramada Midoobay, ayaa ku xiran xabsiyada maamulka Xuutiyiinta.By Axadle Editorial Desk
Madaxa QM: Taiz waxay haysataa 10% oo keliya cuntada ay u baahan yihiin shacabka
Madaxa arrimaha bini’aadantinimada ee Qaramada Midoobay, Tom Fletcher, ayaa shaaca ka qaaday in magaalada Taiz ee koonfur-galbeed Yemen ay haatan hayso cunto ku filan oo keliya boqolkiiba 10 baahida dadka rayidka ah.
Fletcher ayaa xusay in kolonyada gaadiidka gargaarka iyo sahayduba ay diyaar u yihiin inay galaan Taiz, balse caqabado jira awgood aysan xilligan gaari karin shacabka go'doonsan.
"Xilligan la joogo, cuntada taalla waxay ku filan tahay oo keliya boqolkiiba 10 baahida dadka rayidka ah," ayuu u sheegay telefishinka Al Jazeera isagoo ku sugan magaalada Cadan.By Axadle Editorial Desk
Ciidamada dowladda Yemen ayaa shaaciyay in ay dileen shan dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Xuutiyiinta, kuwa kalena ay ku dhaawaceen duqeymo madaafiic ah oo ay ka fuliyeen aagga al-Aqroud ee jiidda hore ee gobolka Taiz.
Howlgalkan madaafiicda ah oo lala beegsaday fariisimaha kooxda Xuutiyiinta ee ku yaalla aagga al-Aqroud ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo culus, sida ay sheegeen ciidamada dowladda Yemen oo xusay in weerarkaasi uu waxyeello gaarsiiyay xoogagga Xuutiyiinta ee ku sugan aaggaas.By Axadle Editorial Desk
Ingiriiska oo kordhinaya taageerada Sacuudiga
Dowladda Ingiriiska ayaa ku soo rogtay Xuutiyiinta cunaqabateyn cusub, iyadoo sidoo kale xaqiijisay inay Sacuudiga siinayso taageero milatari oo dhinaca difaacBy Axadle Editorial Desk
Gantaal ay soo rideen Xuutiyiinta ayaa ku dhacay gobolka Jazan ee Sacuudiga, sida uu sheegay isbahaysiga.
Afhayeenka millatariga ee isbahaysiga la dagaallamaya Xuutiyiinta ayaa xaqiijiyay in duqeyntani ay sababtay "khasaare kooban oo aan lahayn wax dhimasho ama dhaawac ah oo soo gaaray dadka rayidka ah," isagoo intaas ku daray in "ay socdaan dadaallo lagu ogaanayo nooca gantaalka la soo riday."By Axadle Editorial Desk
Dowladda Yemen ayaa sheegay inay afar duqeyn oo dhinaca cirka ah la beegsadeen fariisimo ay kooxda Xuutiyiintu
Howlgalkan oo ay fuliyeen ciidamada dowladdu ayaa si toos ah u bartilmaameedsaday goobaha ay kooxdu kaga sugan tahay jiidda hore ee al-Aqroud, sida lagu sheegay war kasoo baxay taliska ciidamada Yemen.By Axadle Editorial Desk
La-taliyaha taliyaha guud ee ciidamada Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah (IRGC): Mareykanka iyo Israa'iil dagaalka waxay ku billaabeen ‘xisaabtan qaldan’
Ramezan Sharif, oo ah la-taliyaha taliyaha guud ee ciidamada IRGC, ayaa sheegay in Mareykanka iyo Israa'iil ay duullaankooda ka dhanka ah Iiraan ku saleeyeen “xisaabtan qaldan,” isla markaana ay ku fashilmeen inay ujeeddooyinkooda ku gaaraan “cadaadis iyo hawlgallo dhinaca maskaxda ah.”
“Ciidamada qalabka sida ee awoodda leh ee ku sugan furimaha iyo shacabka Iiraan ee taagan waddooyinka ayaa fashiliyay dhammaan qorshayaashoodii,” ayuu yiri Sharif mar uu hadal siinayay wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA, isagoo intaas ku daray in arrintani ay muujineyso sida ay shacabka Iiraan “u diideen inay is dhiibaan.”By Axadle Editorial Desk
Ergada Diblomaasiyadeed ee Mareykanka u qaabilsan Yemen ayaa shaaca ka qaaday in Washington ay “si buuxda u taageerayso dhammaan dadaallada lagu jarayo ilaha dhaqaale ee kooxda Xuutiyiinta, kuwaas oo lagu maalgeliyo falalkooda argagixisanimo ee rabshadaha wata ee ka dhanka ah shacabka Yemen iyo gobolkaba”.
War-saxaafadeedkan ayaa daba socda kulan dhexmaray sii-hayaha xilka safiirka Mareykanka ee Yemen, Neil Hop, iyo wasiirka batroolka ee xukuumadda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, Mohammed Bamqaa.
Dagaallo culus ayaa weli ka socda dalka Yemen, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada dowladda ee taageerada caalamiga ah haysta iyo fallaagada Xuutiyiinta ee xulafada la ah Iiraan.
Bartamihii bishii Nofeembar, ciidamada taabacsan dowladda ayaa ka soo baxay deegaanno ku dhow marinka istiraatiijiga ah ee Bab al-Mandeb, si ay u xoojiyaan difaacooda ku aaddan magaalada Cadan oo ah xarunta ugu weyn ee ay ku shaqeyso xukuumaddu.By Axadle Editorial Desk