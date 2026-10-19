Haweeney ku dhimatay roob mahiigaan ah oo fatahaad ka dhaliyay Spain

Haweeney 35 jir ah ayaa dhimatay kaddib markii roob mahiigaan ahi qaaday iyadoo isku dayaysay inay carruurteeda kula gudubto webi ku yaalla Catalonia, sida ay sheegeen mas’uuliyiintu, taas oo tirada dhimashada ee ka dhalatay laba toddobaad oo roobab culus iyo fatahaado ah ka dhigtay shan qof gudaha Spain.
Haweeneyda ayaa xalay lagu qaaday Cabrera de Mar, oo qiyaastii 27km waqooyiga ka xigta Barcelona. Waxay isku dayaysay inay carruurteeda kula gudubto webiga xilli roob xooggan uu sababay in heerka biyuhu si degdeg ah u kaco.
Óscar Fernández, duqa magaalada Cabrera de Mar, ayaa sheegay in haweeneydu ay ka qaybgashay ciyaar kubbadda kolayga ah, halkaas oo daawadayaasha loogu sheegay inay ku sii nagaadaan xarunta degmada sababo la xiriira xaaladaha halista ah ee bannaanka ka jiray.
Mas’uuliyiintu waxay xireen waddooyin waxayna yareeyeen adeegyada tareennada ee guud ahaan Catalonia, iyagoo dadka ku boorriyay inay ka fogaadaan safarrada aan muhiimka ahayn isla markaana aysan u dhawaan webiyada, durdurrada iyo marin-biyoodka kale.
Roob culus ayaa saameeyay waddooyinka Cádiz, Spain
Saynisyahannadu waxay sheegeen in fatahaaduhu ay ku soo badanayaan Yurub oo dhan, maadaama jawiga sii kululaanaya uu hayo qoyaan badan, taas oo kordhinaysa suurtagalnimada roobab xooggan.
Spain waxay ka mid tahay dalalka sida daran ay u saameeyeen duufaannadii ugu dambeeyay.
Roob mahiigaan ah ayaa sidoo kale ku dhuftay Valencia iyo Alicante oo ku yaalla koonfur-bari, iyo sidoo kale Almeria oo ku taalla koonfurta, isagoo fatahaad geliyay guryo, qaaday gaadiid isla markaana sababay in waddooyin la xiro.
“Roobku wuu billowday, wuxuuna ahaa mid degdeg ah. Durdurkan wuxuu watay biyo badan, wuxuuna si dhab ah u buuxsamay si degdeg ah. Dhibaatadu waxay ahayd inay baabuurro ku jireen bartamaha waddada weyn. Wuu qaaday,” ayay Beatriz Mendoza, oo leh aqal-dhir ganacsi oo ku yaalla Almeria kana burburay roobka, u sheegtay Canalsur, oo ah telefishin maxalli ah.
Roobab culus oo ka da’ay gobolka Campo de Gibraltar ayaa fatahaad ka dhaliyay Algeciras
Bishii Agoosto, roob mahiigaan ah ayaa sababay fatahaad iyo dhul-go’ ka dhacay meel u dhow Pontevedra oo ku taalla miyiga waqooyi-galbeed ee Spain, waxaana ku dhintay laba haween waayeel ah. Xilligaas, toddoba gobol ayaa la geliyay heegan huruud ah oo la xiriira duufaanno iyo roobab culus.
Fatahaadahan waxay yimaadeen kaddib toddobaadyo heerkul rikoodh jabin ah oo huriyay dabab duurjoog ah oo taxane ah kana dhashay burbur weyn.