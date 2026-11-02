 Skip to content
Monday, November 2, 2026 21 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 25°C
Breaking: Madaxweynaha Poland oo ka soo laabtay Senegal kadib markii la hakiyay madaxa maxkamadda ugu sarreysa
Breaking News
Madaxweynaha Poland oo ka soo laabtay Senegal kadib markii la hakiyay madaxa maxkamadda ugu sarreysaSoo laabashada siyaasadeed ee hoggaamiyaha Hirshabelle: Xiriirka qoyska, awoodda iyo siyaasadda “Waa Hayaa, Waana Haysahaa”Saudi Arabia Tightens Ebola Travel Restrictions on Kenya as Nairobi Defends ResponseFBI Says North Korea Behind $6 Billion Cryptocurrency Theft From BinanceUN Staff Evacuated From Somalia to Kenya After UNTMIS Mission ClosesIn ka badan 150 guri oo la sheegay in waxyeello soo gaartay xilli rabshado ka dhan ah Oromada ay ka dillaaceen BoramaMadaxweynaha Poland oo ka soo laabtay Senegal kadib markii la hakiyay madaxa maxkamadda ugu sarreysaSoo laabashada siyaasadeed ee hoggaamiyaha Hirshabelle: Xiriirka qoyska, awoodda iyo siyaasadda “Waa Hayaa, Waana Haysahaa”Saudi Arabia Tightens Ebola Travel Restrictions on Kenya as Nairobi Defends ResponseFBI Says North Korea Behind $6 Billion Cryptocurrency Theft From BinanceUN Staff Evacuated From Somalia to Kenya After UNTMIS Mission ClosesIn ka badan 150 guri oo la sheegay in waxyeello soo gaartay xilli rabshado ka dhan ah Oromada ay ka dillaaceen Borama
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom World News English

Madaxweynaha Poland oo ka soo laabtay Senegal kadib markii la hakiyay madaxa maxkamadda ugu sarreysa

Follow
By Abdiwahab Ahmed November 2, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 2-minute read
Polish president returns from Senegal trip after top court chief suspended

Madaxweynaha Poland Karol Nawrocki ayaa soo gaabiyay safarkiisii Senegal, wuxuuna ku soo laabtay Poland kadib markii la hakiyay xulafo midigta fog ah oo madax ka ahaa maxkamadda ugu sarreysa dalka, taas oo sii xoojisay iska horimaadka u dhexeeya dowladda Ra’iisul Wasaare Donald Tusk iyo garsoorka.

Shalay, Maxkamadda Dastuuriga ah ayaa ku dhawaaqday in garsooraha ugu muddada dheer xilka hayay, Anna Korwin-Piotrowska, ay hakisay Bogdan Swieczkowski, madaxweynaha maxkamadda iyo qof uu magacaabay ra’iisul wasaarihii hore ee midigta fog ee ka horreeyay Mr Tusk. Kadibna waxay la wareegtay maamulka maxkamadda.

- Advertisement -

Boqolaal dibadbaxayaal ah ayaa xalay isugu soo baxay bannaanka maxkamadda, iyadoo booliisku ay joogitaan xooggan ku lahaayeen goobta. Siyaasiyiinta garabka midig ayaa dadka isu soo baxay u sheegay in dowladda Mr Tusk ay afgambi ka waddo maxkamadda.

“Waqti sidan oo kale ah, madaxweynuhu waa inuu Poland joogaa. Waxaan soo gaabinayaa duulimaadkaygii Senegal. Waan soo laabanayaa,” ayuu Mr Nawrocki ku qoray X.

Mr Tusk ayaa X ku sheegay in dowladdiisu ka shaqaynayso dib u dhiska ku dhaqanka sharciga, kaas oo Midowga Yurub uu ku eedeeyay kuwii ka horreeyay, Xisbiga Sharciga iyo Caddaaladda, inay wiiqeen.

“Hannaankani waa mid adag, mararka qaarna xitaa xanuun badan, wuxuuna u baahan yahay tallaabooyin go’aan leh. Jid kale ma jiro,” ayuu yiri.

Asalka khilaafku wuxuu dib ugu laabanayaa sannadkii 2015, markaas oo xisbiga wadaniga ah ee Sharciga iyo Caddaaladda uu isku dayay inuu garsoorayaal u magacaabo xilal uu hore u buuxiyay xukuumaddii ka horreysay.

Musharraxiintii xisbiga ayaa markii dambe aqlabiyad ka helay Maxkamadda Dastuuriga ah. Dhaliilayaal ku sugan Poland iyo dibaddaba waxay ku doodeen in maxkamaddu aysan mar dambe buuxin shuruudihii maxkamad madax-bannaan oo dhexdhexaad ah oo sharciga lagu dhisay.

Ka dib markii isbahaysiga Mr Tusk uu xukunka yimid sannadkii 2023, wuxuu ballanqaaday inuu soo celinayo ku dhaqanka sharciga isla markaana dib-u-habayn ku samaynayo maxkamadda. Hase yeeshee, Mr Nawrocki oo xulafo la ah Sharciga iyo Caddaaladda ayaa tallaabooyin ku dhaqaaqay si uu u hor istaago dadaalladaas tan iyo markii uu madaxweyne noqday sannadkii 2025.

Horaantii sannadkan, Mr Nawrocki wuxuu diiday inuu dhaariyo saddex ka mid ah lix garsoore oo baarlamaanku soo magacaabay. Mr Swieczkowski, oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee caddaaladda ee xukuumaddii Sharciga iyo Caddaaladda, ayaa sidoo kale diiday inuu xilka u dhaariyo garsoorayaal ay doorteen aqlabiyadda baarlamaanka ee hadda jirta.

Bishii hore, baarlamaanku wuxuu maxkamadda u magacaabay Maciej Berek oo xulafo la ah Tusk, tallaabadaas oo dhaliilayaashu sheegeen inay wiiqday sheegashada dowladda ee ah inay soo celinayso isla-xisaabtanka iyo isu-dheellitirka awoodaha.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Abdiwahab Ahmed Reporter

Abdiwahab Ahmed covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 5,375 published stories
More stories
Keep reading

More from World

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.