Shakhsiyaadka iyo kooxaha muhiimka ah ee khatarta ugu jira doorashooyinka xilliga dhexe ee Maraykanka

Fariinta ka soo baxaysa tirooyinka codbixinta hore waa mid aan la dafiri karin: Dadka Maraykanku si xooggan ayay uga qaybqaadanayaan sidii ay u qaabayn lahaayeen wejiga siyaasadeed ee xiga ee dalka.
Habeenkii xalay, in ka badan 48 milyan oo codbixiyeyaal ah ayaa hore u dhiibtay codadkooda, ha ahaato goobaha codbixinta hore ama boosto.
Tiradaasi aad ayay uga badan tahay tiradii la diiwaangeliyey isla marxaladdan doorashadii xilliga dhexe ee hore. Kororka ugu weyn ayaa ka muuqday gobollada ay tartamada adag ee Aqalka Senate-ku go’aamin karaan xisbiga gacanta ku dhigi doona aqalkaas.
Texas ayaa tusaale cad u ah arrintan. Gobolkan Lone Star ee u janjeera Jamhuuriga wuxuu noqday xudunta siyaasadeed ee heer qaran iyo heer caalami, iyadoo tartamo adag ay ka socdaan Aqalka Senate-ka Maraykanka, Aqalka Wakiillada iyo xilka guddoomiyaha gobolka.
Taasi waxay la barbar dhigantahay 4.2 milyan oo qof oo codkooda dhiibtay isla waqtigan afar sano ka hor.
Maine, Michigan, North Carolina iyo Kansas ayaa sidoo kale soo sheegay koror ka badan 30%, sida lagu sheegay falanqayn ay samaysay Associated Press. South Carolina, codbixinta hore ayaa si aan caadi ahayn u korodhay 83%.
Iyadoo tartamo badan ay aad isugu dhow yihiin oo aan la saadaalin karin, Madaxweyne Donald Trump wuu fahamsan yahay sida ay muhiim u noqon karto ka qaybgalka codbixiyayaashu doorashooyinkan xilliga dhexe. Natiijadu waxay si weyn u qaabayn kartaa awooddiisa, waxayna go’aamin kartaa inta uu gaarsiin karo ajandihiisa labada sano ee soo socda.
Wuxuu bishii la soo dhaafay si aan kala go’ lahayn uga ololeynayay, isagoo la soo muuqday shakhsiyaad ay ka mid yihiin fanaanadda raabka Nicki Minaj iyo feeryahannada Mike Tyson iyo Jake Paul, si uu u dhiirrigeliyo codbixiyayaasha Jamhuuriga. Horraantii Oktoobar, Aqalka Cad wuxuu ku dhawaaqay qorshe uu madaxweynuhu ku booqanayo ugu yaraan 17 gobol ka hor codbixinta Talaadada.
Nicki Minaj ayaa Donald Trump kula biirtay isu-soo-bax olole
Ilaa galabnimadii Talaadada, Trump wuxuu 20 jeer ku hakaday gobollo uu si raaxo leh ugu guuleystay iyo lix jeer gobollo loollan ah tan iyo 9-kii Sebtembar, sida lagu sheegay dabagalka ABC News.
“Kaliya soo bax oo cod bixi,” ayuu taageerayaashiisa uga sheegay isu-soo-bax ka mid ah.
In dadaalkaasi wax ka beddeli doono muuqaalka siyaasadeed ayaa weli aan la hubin, gaar ahaan iyadoo musharraxiinta Jamhuurigu wajahaan walaaca codbixiyayaasha ee ku saabsan awoodda wax-iibsiga iyo diidmada ka dhalatay adkaynta maamulka ee la xiriirta socdaalka.
Warbixinta aan xisbi u janjeerin ee Cook Political Report ayaa shalay laba iyo toban kale oo ka mid ah tartamada Aqalka Wakiillada u dhaqaajisay dhanka Dimuqraadiyiinta.
Hadda waxay saadaalinaysaa in in ka badan 218 kursi ay noqon doonaan “Dimuqraadi u janjeera” ama ka sii xoog badan, taasoo tirada la filayo ee Dimuqraadiyiinta ka dhigaysa 227 ilaa 240 kursi — natiijo isu beddeli karta tsunami buluug ah.
Tartanka Senate-ku aad ayuu uga dhow yahay. Toddoba tartan oo muhiim ah ayaa weli ku jira xadka khaladka, taasoo labada xisbi siinaysa waddo ay aqlabiyad ku helaan sannadka 2027.
Dimuqraadiyiintu waa inay ilaashadaan kuraasta ay hadda haystaan, isla markaana helaan afar kursi oo dheeraad ah. Shan guulood ayaa siin lahayd farqi ka ammaan badan, maadaama codka Senator-ka Pennsylvania John Fetterman aan mar dambe loo arkin mid si la isku halayn karo ugu janjeera Dimuqraadiyiinta.
Jessica Taylor, oo ah falanqeeye ka tirsan Cook Political Report, ayaa tiri: “Marka la eego jawiga siyaasadeed ee qaran ee aadka u liita ee Jamhuuriga – iyo xaqiiqda ah in Dimuqraadiyiintu haystaan xaalado badan oo ay ku heli karaan afarta kursi ee ay u baahan yihiin si ay aqalka u rogaan (toddobada kursi ee loo arko kuwo aan la saadaalin karin, lix waxaa haya Jamhuuriga) – waxaan u aragnaa Dimuqraadiyiinta inay yihiin kuwa wax yar ku horreeya.”
The New York Times ayaa sheegay in “jawiga murugada leh uu ku fiday Aqalka Cad, kaas oo gilgilmay isbeddel shaqaale, xiisado u dhexeeya garabyada gudaha iyo walaac ku saabsan waxa dhici doona haddii Jamhuurigu ku waayo gacan ku haynta sharci-dejinta Washington”.
Haddii Dimuqraadiyiintu ku guuleystaan gacan ku haynta Kongareeska — ama xitaa Aqalka Wakiillada oo keliya — natiijada laguma qeexi doono oo keliya aargoosi siyaasadeed.
Xisbigu wuxuu ballanqaaday inuu baaro eedeymaha musuqmaasuqa iyo khaladaadka ka dhex jira maamulka Trump, balse baaritaannadaasi uma badna inay ajandahooda xukumaan.
Dimuqraadiyiintu waxay rajaynayaan in Abdul El-Sayed, oo sawirkan kula jira Barack Obama, uu ku guuleysan karo doorashada Senate-ka ee Michigan
Taas beddelkeeda, waxaa la filayaa in Dimuqraadiyiintu si weyn diiradda u saaraan awoodda wax-iibsiga, xitaa haddii soo-jeedimahooda badankoodu ugu dambayn ku fashilmaan diidmada madaxweynaha.
Madaxda xisbigu waxay ka wada hadlayaan olole sharci-dejin oo xooggan oo lama filaan ah horraanta sannadka cusub, wax yar kaddib marka ay la wareegaan gacan ku haynta aqalka. Ballanqaadyadooda waxaa ka mid ah soo celinta kabista daryeelka caafimaadka iyo maalgelinta Medicaid, iyo sidoo kale dejinta xeerar federaal ah oo lagu maamulo sirdoonka macmalka ah iyo xarumaha xogta.
Xitaa haddii Senate-ka Jamhuuriga iyo madaxweynuhu hor istaagaan tallaabooyinkaas, Dimuqraadiyiintu weli siyaasad ahaan ayay uga faa’iidi karaan.
Haddii soo-jeedimuhu sharci noqdaan, xisbigu wuxuu sheegan karaa guul sharci-dejineed oo toos ah.
Haddii Trump diido, Dimuqraadiyiintu waxay ku doodi karaan inay sameeyeen dadaal dhab ah — farriin ay u qaadan karaan doorashada madaxtinimada ee 2028.
Laakiin haddii tartamada dhow ay iyaga ka soo horjeestaan, Dimuqraadiyiintu waxay wajihi karaan dareen xanuun badan oo ah inay lumiyeen fursad weyn.
Waxay awoodda u soo dhowaan karaan oo keliya inay ku dhacaan xilliga go’aanka, inkastoo jawiga siyaasadeed uu u muuqday mid iyaga u roon.
Dhanka Jamhuuriga, Elon Musk wuxuu ka mid noqon karaa kuwa walaaca ku haya arrintan. Ninka dunida ugu taajirsan wuxuu ku dhowaad nus bilyan oo doollar ku bixiyay taageerada Xisbiga Jamhuuriga doorashadan.
Haddii mowjad buluug ah — ama xitaa tsunami buluug ah — ay soo baxdo, jawiga horeba u madowaa ee Aqalka Cad waxay u badan tahay inuu kasii mugdoobo, taasoo Xisbiga Jamhuuriga u riixi karta isgoys siyaasadeed oo go’aan leh.
Iyadoo Jamhuurigu indhaha ku hayo doorashada 2028 oo uu bilaabayo qiimaynta musharraxiinta madaxtinimada ee suurtagalka ah, ma xoojin doonaan qaabka siyaasadeed ee Donald Trump, mise waxay go’aansan doonaan in la joogo waqtigii waddo cusub la qaadi lahaa?
Jawaabtu waxay bilaabi doontaa inay soo baxdo Talaadada soo socota.