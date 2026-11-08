Madaxweynaha Israa’iil oo Eisenkot u xilsaaraya dhismaha dowlad cusub

Madaxweynaha Israa’iil ayaa lagu wadaa inuu Gadi Eisenkot ka codsado inuu isku dayo dhismaha dowlad cusub, taas oo siinaysa mucaaradka Benjamin Netanyahu fursaddooda ugu cad ee ay ku soo afjari karaan muddo-xileedka ra’iisul wasaaraha dalka ee xilka ugu muddada dheeraa.
Mr Eisenkot, oo ah taliyihii hore ee milatariga isla markaana ku cusub siyaasadda, ayaa hoggaamiya isbahaysi mucaarad ah oo doonayay inuu kasbado taageerada Israa’iiliyiinta aan diinta ku adkayn iyo kuwa xorta ah. Guulaha ay doorashada ka gaareen ayaa sidoo kale kordhiyay suurtagalnimada iskaashi aan la filayn oo lala sameeyo xisbiyada Yuhuudda aadka u diinta ku adag — isbahaysi keeni kara tirada loo baahan yahay si loo dhiso isbahaysi dowladeed.
Madaxweyne Isaac Herzog ayaa sheegay inuu Mr Eisenkot siin doono fursadda koowaad ee uu ku dhisayo dowlad, kaddib markii uu toddobaadkan la tashaday dhammaan xisbiyada. Go’aanka ayaa yimid kaddib doorashadii 27-ka Oktoobar, taas oo aan midkoodna labada dhinac ee siyaasadeed ku guulaysan aqlabiyad, iyadoo dalku si qoto dheer ugu kala qaybsamay dowladdii garabka midigta fog ee Mr Netanyahu, isla markaana uu ka daalay saddex sano oo dagaal ah.
Xafiiska Mr Herzog ayaa sheegay in magacaabista rasmiga ahi ay berri ka dhici doonto munaasabad rasmi ah oo lagu qabanayo hoyga madaxweynaha ee Qudus.
Hase yeeshee, talooyinka lagu taageerayay Mr Eisenkot waxaa ka mid ahaa wakiillo ka socda dadka laga tirada badan yahay ee Carabta ee Israa’iil, kuwaas oo guulahooda doorashada ay muujinayaan caro baahsan oo loo qabo Mr Netanyahu. Si kastaba, garabyada midigta u janjeera ee mucaaradka ayaa diiday fikradda ah in lagu tiirsanaado codadka xildhibaannada Carabta.
Netanyahu oo riixaya dowlad midnimo
Mr Herzog, oo hore uga tirsanaa Xisbiga Shaqaalaha ee garabka bidix ee Israa’iil ee hadda meesha ka baxay, ayaa haya xil aan xisbi ku dhisnayn, wuxuuna xiriir shaqo la sameystay Mr Netanyahu. Wuxuu muujiyay inuu doonayo inuu baaro suurtagalnimada dowlad midnimo qaran oo isu keenta Yuhuudda Israa’iil ee ka kala yimid dhinacyada kala duwan ee siyaasadda.
Codsiyada ku aaddan in la sameeyo heshiis noocaas ah ayaa sii xoogaysan kara haddii Mr Netanyahu uu fuliyo hanjabaadihiisa ahaa inuu dib u bilaabayo dagaal uu la galo Iran. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ma uusan oggolaan tallaabadaas, wuxuuna isaguna dib u dhac kala kulmay doorashooyinkii dhexe ee Talaadadii.
Mr Netanyahu, oo Israa’iil hoggaaminayay ku dhowaad labaatan sano, xilliyo kala duwan, isla markaana kormeerayay isbeddelka muuqda ee dalka ugu jihaysanaya dhanka midigta, ayaa wajahaya eedeymo musuqmaasuq iyo suurtagalnimada in la xiro haddii xilka laga tuuro.
Waxa kale oo uu wajahayaa waaran qabasho oo ay soo saartay Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada, kaas oo la xiriira dagaalka Gaza, awoodda maxkamaddana wuu diiday.
Mr Netanyahu ayaa hore ugu baaqay in la sameeyo dowlad midnimo, balse xisbiyada mucaaradka ayaa ku adkaystay in marka hore xilka laga qaado.