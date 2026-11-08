Nin hubaysan oo aad u xiisaynayay faashiistanimada midigta xagjirka ah ayaa lix qof ku dilay Krakow, Poland

Lix qof ayaa dhintay, ugu yaraan 15 kalena way dhaawacmeen, kaddib markii nin hubaysan uu rasaas ka furay bartamaha taariikhiga ah ee Krakow, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Poland, taas oo noqotay toogashadii ugu dhimashada badnayd dalkaas muddo tobannaan sano ah.
Ra’iisul Wasaaraha Poland Donald Tusk ayaa markii dambe sheegay in saddex mayd — laba haween ah iyo nin — laga helay guriga tuhmanaha. Wuxuu sheegay inay jiraan “caddaymo badan oo muujinaya inay yihiin xubno ka tirsan qoyskiisa dhow”.
Mr Tusk wuxuu sheegay in Poland ay laba maalmood oo baroordiiq ah u qaban doonto dhibbanayaasha, wuxuuna toogashada ku tilmaamay fal “argagixisanimo”.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Marcin Kierwinski ayaa sheegay in ninka hubaysan uu u muuqday mid “aad u xiisaynayay fikradaha faashiistiga midigta xagjirka ah”.
“Laba qof oo aan weli la aqoonsan,” ayuu yiri Mr Boron, isagoo tixraacaya dhibbanayaashii la dilay.
La soco wararkii ugu dambeeyay
Ra’iisul Wasaaraha Britain Andy Burnham ayaa sheegay inuu “ka naxay oo ka murugooday toogashadan foosha xun”.
“Fikradahaygu waxay la jiraan qoysaska dadka naftooda waayay, dhammaan dadka dhaawacmay iyo cid kasta oo ay saameysay rabshaddan aan macnaha lahayn,” ayuu ku qoray X.
Gaadhiga madow ee la tuhunsan yahay inuu leeyahay ninka hubaysan ee toogashada geystay ayaa yaalla bartamaha taariikhiga ah ee Krakow
Toogashadu waxay dhacday abbaaro 2-dii duhurnimo waqtiga Ireland, fagaaraha weyn ee suuqa
Booliisku waxay sheegeen in tuhmanaha, oo ahaa muwaadin Polish ah oo dhashay 2002, uu gaadhigiisa ku galay fagaaraha weyn ee suuqa Krakow, ka hor inta uusan si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furin dadka.
Laba askari oo booliis ah ayaa dhaawacmay iyagoo isku dayaya inay joojiyaan, ayay mas’uuliyiintu sheegeen. Askartu waxay markaas toogteen tuhmanaha, kaas oo la qabtay lana geeyay isbitaal.
Weriye ka tirsan AFP oo goobta joogay ayaa arkay ambalaasyo iyo gaadiid badan oo booliis ah, iyadoo askartu ay xireen aagga, oo ka mid ah meelaha dalxiiska ee ugu caansan Poland isla markaana ah goob ay si weyn isugu yimaadaan dadka deegaanka iyo booqdayaashu.
“Wax walba waxay muujinayaan in dembiiluhu uu qabay aragtiyo aad iyo aad u xagjir ah. Hub tiro badan ayaa laga helay gaadhiga uu waday,” ayuu yiri Kierwinski.
“Wax walba waxay muujinayaan inuu aad u xiisaynayay fikradaha faashiistiga midigta xagjirka ah” isla markaana uu qabay “aragtiyo waddaniyadeed oo xad-dhaaf ah,” ayuu intaas ku daray.
Mr Kierwinski wuxuu sheegay in ninku uu weerarka xilligiisa xirnaa dhar u eg kuwa milatariga.
Andrzej Fijołek, oo ah afhayeenka taliyaha booliiska, ayaa sheegay in weeraryahanku uu ku hubaysnaa qori nus-otomaatig ah oo u ekaa qoriga Maraykanka ee AR-15.
Mas’uuliyiintu ma aysan shaacin jinsiyadaha dhammaan dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay weerarka, kaas oo ah toogashadii ugu dhimashada badnayd Poland tan iyo burburkii nidaamkii shuuciga ee 1989.
“Ammaanteenna ugu weyn waxay ku socotaa askarta booliiska ee geesinimada leh ee naftooda halis geliyay iyagoo gudanaya waajibaadkooda,” ayuu yiri Mr Tusk.
Fiidkii, wariyeyaasha AFP waxay heleen fagaaraha weyn ee suuqa, oo caadiyan dadku buux dhaafiyaan, oo la xiray, halka booliis hubaysan iyo kooxo baaritaan dembiyeed ay goobta baarayeen.
Goobjoogayaashu waxay AFP u sheegeen in dadku ay u carareen dukaamada iyo maqaayadaha u dhow markii toogashadu socotay.
“Waxaan arkay nin dadka tooganaya oo fagaaraha dhex socda,” ayay Annette, oo ah haweeney lixdameeyada jirta, u sheegtay AFP.
“Waa musiibo ku dhacday Krakow, weligeen wax sidan oo kale ah ma aanan arag,” ayay intaas ku dartay.
“Aad bay u cabsi badan tahay in laga fikiro inay weli Yurub ka jiraan khataro — khataro dabeecad argagixiso leh,” ayay Stella, oo ah dalxiise 22 jir ah oo ka timid Rennes, waqooyi-galbeed Faransiiska, u sheegtay AFP.
Waxaan ka naxay warka sheegaya toogasho gaadhi laga geystay galabta bartamaha Krakow. Fikradahaygu waxay la jiraan ehelada dhibbanayaasha & dhammaan dadka dhaawacmay. Safaaraddayada Warsaw waxay la socotaa xaaladda. Muwaadiniin Irish ah oo aagga ku sugan waa inay raacaan tilmaamaha mas’uuliyiinta deegaanka.
— Helen McEntee TD (@HMcEntee) November 7, 2026
Wasiirka Arrimaha Dibadda Helen McEntee ayaa sheegtay in safaaradda Ireland ee Warsaw ay la socoto xaaladda ka taagan Krakow.
Waxay muwaadiniinta Ireland ee aagga ku sugan ugu baaqday inay raacaan tilmaamaha mas’uuliyiinta deegaanka.
Ms McEntee waxay sheegtay inay “ka naxday warka sheegaya toogasho gaadhi laga geystay galabta” iyo in fikirradeedu ay la jiraan “ehelada dhibbanayaasha iyo dhammaan dadka dhaawacmay”.
Daaqad dukaan ayaa burburtay kaddib toogashada
Toogashooyinka dhimashada sababa aad bay uga dhif yihiin Poland, oo ah xubin ka tirsan Midowga Yurub iyo NATO, isla markaana ay ku nool yihiin 38 milyan oo qof.
Si kastaba ha ahaatee, dalkaasi wuxuu weli ku jiraa heegan sare kaddib dhowr mindi-ku-dhis oo dhacay bishii Oktoobar, kuwaas oo Mr Tusk ku cambaareeyay inay yihiin “dhaqan rabshadeed”.
Warsaw, oo si adag u taageerta Ukraine tan iyo markii Ruushku bilaabay duullaankiisa buuxa ee 2022, ayaa marar badan ka digtay kharbudaad Ruushku ka wado iyo dagaal isku-dhafan oo laga fulinayo gudaha Poland — eedeymahaas oo Moscow ay diidday.
Poland waxay sidoo kale diiwaangelisay koror xooggan oo ku yimid ruqsadaha hubka. Tirokoobyada booliiska ayaa muujinaya in in ka badan 50,000 oo ruqsado cusub ah la bixiyay 2025, taas oo tirada guud ee dalka gaarsiisay 411,000.
Krakow, oo ah magaalo taariikhi ah oo ku taalla koonfurta Poland, isla markaana ahayd caasimaddii hore ee dalka, ayaa sannad kasta soo jiidata malaayiin dalxiisayaal ah.
Sannadkii 2025, magaalada waxaa booqday 16.2 milyan oo qof.
Waxaan u baahan nahay oggolaanshahaaga si aan u soo rarno nuxurka rte-playerWaxaan u isticmaalnaa rte-player inaan maamulno nuxur dheeraad ah oo ku kaydin kara cookies qalabkaaga isla markaana ururin kara xog ku saabsan hawlahaaga. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si aad u soo rarto nuxurka.Maamul doorbidyada
Madaxweynaha muxaafidka ah ee waddaniyadda xooggan leh ee Poland Karol Nawrocki ayaa X ku sheegay inuu sugayo “sharraxaad buuxda oo ku saabsan duruufaha ku xeeran dhacdooyinkan naxdinta leh”.
“Badbaadada dadka reer Poland waa mudnaanta koowaad,” ayuu intaas ku daray.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa tacsi u diray, isagoo yiri: “Ukraine waxay garab taagan tahay Poland iyo shacabka Polish-ka. Dadku waxay xaq u leeyihiin badbaado.”
Ra’iisul Wasaaraha Jarmalka Friedrich Merz ayaa X ku qoray in “Jarmalku uu garab iyo garab ula taagan yahay Poland isagoo ah saaxiib iyo lammaane xilliyadan adag”.
Kaja Kallas, oo ah diblomaasiga ugu sarreeya Midowga Yurub, ayaa toogashada ku tilmaantay “musiibo laga dareemi doono meel aad uga fog Poland”.