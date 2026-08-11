Home › World › At Least 220 People Killed in Colombia… Axadle Newsroom World News English At Least 220 People Killed in Colombia Earthquake FollowWorld By Abdiwahab Ahmed August 11, 2026 • 1 min read Share Newsroom published Updated 13 hours ago 1-minute read Reading tools Listen Af-Soomaali A− A+ Share At Least 220 People Killed in Colombia Earthquake Live At least 220 people killed in Colombia earthquake - Advertisement - World ColombiaEARTHQUAKEkilledpeople Written by Abdiwahab Ahmed Reporter Abdiwahab Ahmed covers politics, governance, and security across Somalia. Axadle newsroom • 4,752 published stories More stories