Maraykanka oo xulafadiisa uga digay inay isu diyaariyaan weerarro suurtagal ah oo Iran qaaddo kadib doorashooyinka dhexe

Mas’uuliyiin Maraykan ah ayaa dhowr dal oo Bariga Dhexe ah iyo saaxiibbo gobolka ku yaalla uga digay inay isu diyaariyaan suurtagalnimada in hawlgallo milatari oo cusub lagu qaado Iran kadib doorashooyinka dhexe ee Maraykanka toddobaadka dambe.
Laba diblomaasi oo xog-ogaal u ah digniinaha ayaa sheegay in dalalkaas sidoo kale loo sheegay inay isu diyaariyaan aargoosi suurtagal ah oo Iran samayso. Labaduba waxay hadleen iyagoo codsaday inaan magacyadooda la shaacin, maadaama aan loo oggolayn inay ka hadlaan warbixinno xasaasi ah oo ay bixiyeen diblomaasiyiin iyo mas’uuliyiin difaac oo Maraykan ah.
Diblomaasiyiintu waxay carrabka ku adkeeyeen in Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uusan weli gaarin go’aan kama dambays ah oo ku saabsan in la qaado weerarro cusub oo ka dhan ah Iran.
‘Wax walba waa suurtagal,’ ayuu Trump ka yiri weerarro kale oo Iran lagu qaado kadib doorashada
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynuhu wuxuu marar badan sheegay inuu ka fiirsanayo tallaabo milatari oo cusub marka ay soo dhammaadaan doorashooyinka muhiimka ah ee 3-da Nofembar ka dhacaya Maraykanka.
Hadaladaas, oo ay weheliyaan baaqyadii ugu dambeeyay ee Washington ay xulafadeeda ugu jeedisay inay isu diyaariyaan aargoosi suurtagal ah oo Iran samayso, ayaa sare u qaaday walaaca gobolka oo dhan laga qabo in dib loogu laaban karo hawlgallo ballaaran oo milatari.
Aqalka Cad iyo mas’uuliyiinta Maraykanka ayaa diiday inay faallo ka bixiyaan.
Markii shalay la weydiiyay in Maraykanku qaadi doono weerarro dheeraad ah, Mudane Trump wuxuu ku jawaabay in “wax walba ay suurtagal yihiin.”
“Si dhab ah taas kuuma sheegi karo. Laakiin wax walba waa suurtagal,” ayuu u sheegay wariyeyaasha.
“Waxaan u malaynayaa in marka ay timaaddo Iran, aan ku jirno xaalad aad u wanaagsan. Su’aashu waxay tahay: goorma ayaan rabaa inaan soo afjaro? Si fudud, su’aashu waa: goorma ayaan rabaa inaan soo afjaro? Waxaan burburinay ciidamadooda. Waxaan burburinay dhaqaalahooda. Lacag ma haystaan. Sicir-barar ayay qabaan, waana kan ugu sarreeya dunida, kaas oo laba maalmood ka hor ahaa 301 boqolkiiba. Laakiin waxaan arki doonnaa waxa dhaca. Si kasta ha ahaatee, waxaan ku jirnaa xaalad wanaagsan.”
Akhri wax dheeraad ah:
Wararkii ugu dambeeyay ee Bariga Dhexe
Wasiirka arrimaha dibadda Iran, Cabbaas Caragji, ayaa shalay baraha bulshada ku sheegay in Tehran “ay sii waddo inay fursad siiso diblomaasiyadda si ay u guulaysato.” Wuxuu sheegay in Iran ay dhexdhexaadiyeyaasha kala shaqaynayso qiimaynta fikrado ku jira hindise ay Tehran soo bandhigtay bishii hore — qorshe uu Mudane Trump si degdeg ah u diiday, balse mas’uuliyiinta Iran ay weli doonayaan inuu saldhig u noqdo dib u soo celinta xabbad-joojinta.
Bayaan gaar ah oo ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa dhammaan dhinacyada ugu baaqday inay “xikmad muujiyaan oo ay raacaan xalal siyaasadeed si gacan looga geysto xakamaynta xiisadaha” loogana hortago in dib loogu laabto hawlgallo buuxa oo milatari oo ka dhaca dagaalka bilowday dabayaaqadii Febraayo.
Mas’uuliyiinta Maraykanka ayaa xulafada gobolka u sheegay in olole milatari oo cusub uu socon karo dhowr maalmood. Hase yeeshee, mas’uuliyiinta gobolka ayaa isu diyaarinaya in Iran iyo kooxaha wakiillada u ah ay ka jawaabaan, taas oo suurtagal ka dhigi karta in iska horimaadku ka sii dheeraado hawlgalkii hore ee Maraykanka, ayay diblomaasiyiintu sheegeen.
Sidoo kale xulafada waxaa lagu boorriyay inay qaadaan tallaabooyin taxaddar ah, iyadoo laga cabsi qabo in Iran ay aargoosi ahaan bartilmaameedsan karto xarumaha tamarta iyo kaabeyaasha kale ee muhiimka ah.