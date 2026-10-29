Texas: Awooddii Xisbiga Jamhuuriga ayaa laga yaabaa inay u leexato dhinaca Dimuqraadiyiinta

Ololaha Dimuqraadiga Nasya Causey ayaa ku tiirsan qaybta dambe ee baabuurkeeda, iyadoo gudaha uu ka buuxo boorar olole.
Irving, oo waqooyi ka xigta Dallas, ayay isku dayaysaa inay ku qanciso cod-bixiyeyaasha inay doortaan musharraxiinta Dimuqraadiga marka ay yimaadaan Maktabadda Valley Ranch si ay codkooda u dhiibtaan xilli hore.
Marwo Causey waxay u ololaynaysay Amber Givens, oo ah musharraxa Dimuqraadiga ee xilka xeer-ilaaliyaha degmada dambiyada ee Dallas County.
Waxay sheegtay in xiisaha loo qabo xisbigu u muuqdo mid ka xoog badan sidii uu ahaa doorashooyinkii hore.
“Taasi waa waxa ay raadinayaan,” ayay tiri.
“Jamhuuriyad kasta waxaa loola tartamayaa si dhab ah,” ayay raacisay.
Nasya Causey waxay sheegtay in xiisaha loo qabo Dimuqraadiyiintu u muuqdo mid sii kordhaya
Tobannaan sano ayay Dimuqraadiyiintu isku dayayeen inay jebiyaan gacan-ku-haynta Jamhuuriga ee Texas.
Hadda, kaddib sannado niyad-jab ah, qaar ka tirsan xisbiga ayaa isweydiinaya in wakiilka gobolka iyo ardayga machadka culuumta diinta James Talarico uu ugu dambayn keeni karo isbeddelka ay sugayeen.
Sahanadu waxay muujiyeen inuu barbarro la yahay Ken Paxton, oo ah Jamhuuriga uu taageeray Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, tartanka kursiga Aqalka Senate-ka Maraykanka.
Macallinkii hore ee dugsiga dhexe ayaa Talaadadii soo bandhigay dooddiisa isagoo diiradda saaray Texans-ka wajahaya kororka qiimaha raashinka iyo shidaalka, isagoo sidoo kale weeraray bilyaneerrada iyo xarumaha xogta.
“Texas iib ma aha,” ayuu yiri, isagoo ku dooday in “heshiisyada siyaasadeed ee musuqmaasuqa ahi ay wiiqeen daryeelkeenna caafimaad, isla markaana ay caymisyada si xawli ah u qaaliyeeyeen.
“Waxaan wajahaynaa dhibaato awood-u-helidda kharashaadka, sababtoo ah waxaan wajahaynaa dhibaato musuqmaasuq.”
Guusha Talarico waxay Dimuqraadiyiinta siin kartaa fursad muhiim ah xilli ay doonayaan inay dib ula wareegaan gacan-ku-haynta Senate-ka.
Xisbigu wuxuu u baahan yahay inuu helo afar kursi oo dheeraad ah si uu taas u sameeyo.
Sahanadu waxay sidoo kale muujinayaan in Dimuqraadiyiintu fursad u heli karaan inay dib ula wareegaan Aqalka Wakiillada.
Gacan-ku-haynta labada aqal waxay xisbiga siin lahayd awood weyn oo uu ku baaro madaxweynaha iyo maamulkiisa, iyo sidoo kale awood uu ku hor istaago qaybo ka mid ah barnaamijkiisa sharci-dejinta.
James Talarico oo ka hadlaya isu-soo-bax olole oo ka dhacay Weslaco, Texas
“James Talarico wuxuu wadaa olole aad u wanaagsan, laakiin Ken Paxton waxaa laga keenay su’aalo badan oo ku saabsan noloshiisa gaarka ah iyo fadeexado uu ololaha Talarico awooday inuu ka faa’iidaysto,” ayuu yiri Philip Harold, oo ah borofisar siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Dallas.
Professor Harold wuxuu raaciyay: “Wax badan ayaa loo baahan yahay inay dhacaan si Dimuqraadigu u guuleysto.
“Gobolka waxaa ku badan Jamhuuriyiinta, sidaas darteed ka-qaybgalka cod-bixiyeyaasha Jamhuurigu waa inuu hoos u dhacaa.
“Waxaan ognahay in Dimuqraadiyiintu aad ugu hawlan yihiin tartankan, isla markaana ay aad u taageersan yihiin musharraxan.
“Way soo bixi doonaan, laakiin ilaa intee ayay sumcad-darrada madaxweynaha ee Texas saameyn doontaa ka-qaybgalka Jamhuuriga?”
Elon Musk ayaa taageeraya ololaha Mr Paxton
Madaxweyne Trump ayaa booqashooyin isdaba joog ah ku tagay Texas intii lagu jiray socdaalkiisa ololaha doorashada dhexe, isagoo ku boorriyay Jamhuuriyiinta inay u soo baxaan oo ay taageeraan Mr Paxton, isla markaana weeraray musharraxiisa la loollamaya oo uu ugu yeeray “Talafreako”.
Jamhuuriyiintu waxay marar badan isku dayeen inay musharraxa Dimuqraadiga ku sawiraan inuu yahay qof aan cunin hilib oo aaminsan in Ilaahay uusan lab iyo dheddig midna ahayn. Mr Talarico wuxuu qiray in hadalka dambe loogu talagalay inuu kiciyo dood.
Wuxuu sidoo kale hore ugu dooday in dhimista cunista hilibku tahay “wax akhlaaq ahaan sax ah” iyo “mid lagama maarmaan u ah la-dagaallanka isbeddelka cimilada”.
Iyada oo tartamada doorashada dhexe ay khatar ugu jiraan inay noqdaan kuwii ugu qaalisanaa taariikhda Maraykanka, taageerayaasha Jamhuurigu waxay lacag aad u badan u dirayaan Texas.
Deeq-bixiyeyaal yar ayaa lacag ka badan tan uu bixinayo Elon Musk, oo deggan Texas, kaas oo boqollaal milyan oo doollar u qoondeeyay taageeridda musharraxiinta Jamhuuriga.
Maalgelintiisa siyaasadeed ee ugu weyn waxay ka dhacaysaa Texas, halkaas oo uu ka caawinayo Mr Paxton kaddib markii xeer-ilaaliyaha guud uu kaga adkaaday Senator John Cornyn doorashadii hordhaca ahayd ee Jamhuuriga, kaddib go’aankii Mr Trump uusan ku taageerin senatarka xilka haya.
“Xeer-ilaaliyaha Guud Ken Paxton, isaga ayaa ku guuleystay doorashadii hordhaca ahayd, sidaas darteed dhammaan Jamhuuriyiintu waan garab taagan nahay,” ayuu yiri Monty Montanez, guddoomiyaha Xisbiga Jamhuuriga ee Dallas County, markii wax laga weydiiyay muranka.
Monty Montanez wuxuu yiri: ‘Bulsho ahaan, waxaan u baahan nahay inaan isu nimaadno, guul ama guuldarro, ama si kastaba ha ahaatee’
Laakiin haddii Mr Paxton laga adkaado, yaa mas’uuliyadda qaadi lahaa?
Mr Montanez wuxuu ku jawaabay: “Ma eedaynno cid, sax?
“Bulsho ahaan, waxaan u baahan nahay inaan isu nimaadno, guul ama guuldarro, ama si kastaba ha ahaatee.
“Waxaan u baahan nahay oo keliya inaan ixtiraamno oo fahanno waxa doorashooyinku yihiin, baranno sida loo wada shaqeeyo, isla markaana bulsho ahaan si wadajir ah ugu dhaqaaqno mustaqbalka.”
Jamhuuriyiintu waxay ku adkaysanayaan in tartanku weli yahay mid furan, xitaa iyadoo kororka kharashaadka noloshu xisbiga saaray cadaadis sii kordhaya.
Mr Montanez wuxuu sheegay in cod-bixiyeyaasha Texas ay wajahayaan doorasho u dhexeysa inay raacaan danahooda dhaqaale iyo inay u codeeyaan sida ay damiirkoodu farayo.
Wuxuu ku tilmaamay “go’aan aasaasi ah”.
Maxay dhammaan indhuhu ugu jeedaan Texas doorashada dhexe ee Maraykanka?
“Maxaad u rabtaan Texas? Tani waa meel isbeddel ah oo aan ku go’aansanayno jihada aan rabno in gobolka u dhaqaaqo,” ayuu yiri.
“Ma rabnaa inaan u dhaqaaqno dhinaca xuduudaha furan? Ma ku qanacsannahay in wiilashu ka ciyaaraan ciyaaraha gabdhaha?” ayuu weydiiyay.
Farriinta Jamhuurigu waxay u muuqataa inay taageerayaal ka dhex helayso qaar ka mid ah cod-bixiyeyaasha.
Inkasta oo wada-hadalladu aysan ahayn sahan cilmiyeed, doodihii lala yeeshay cod-bixiyeyaasha Dallas waxay muujiyeen jawaab kala qaybsan oo ku saabsan tartanka Senate-ka.
“[Ken Paxton] wuxuu doonayaa inuu carruurta u oggolaado inay doorasho ka yeeshaan jihada rabitaankooda galmo,” ayay tiri haweeney.
Akhri wax dheeraad ah:
Codka Latino-ga oo fure u ah doorashooyinka Miami xilli isbeddelku u janjeerayo Jamhuuriga
Haweeney kale ayaa sheegtay inay markii ugu horreysay u codayn doonto Dimuqraadiyiinta, sababtoo ah waxay ka soo horjeeddaa maamulka hadda jira. Rag kale ayaa Mr Talarico ku tilmaamay “qof laga yaqyaqsado” iyo “waalan”.
Haweeney da’yar ayaa sheegtay inay taageersan tahay Mr Talarico sababtoo ah ma ahayn “MAGA” oo ay u muuqatay inuu “dhab ahaan samayn karo isbeddello wanaagsan”.
In kasta oo ololaha Dimuqraadigu leeyahay tamar badan, su’aasha ugu weyn ayaa ah inuu ka adkaan karo faa’iidada joogtada ah ee Jamhuurigu ku leeyahay Texas.
“Haddii doorashadu dhacday bil ka hor, Talarico ayaa guuleysan lahaa,” ayuu yiri Professor Harold.
Laakiin wuxuu raaciyay: “Jamhuuriyiintu waxay qabteen shir doorasho dhexe, kaas oo ahaa shirkii ugu horreeyay ee noociisa ah ee xisbi siyaasadeed qabto.
“Waxay halkan ku qabteen Dallas.
“Waxay u adeegsadeen inay lacag aad u badan ka ururiyaan deeq-bixiyeyaasha waqooyiga Texas iyo meelo kale, isla markaana ay hawada ku buuxiyaan xayeysiisyo taban oo lagu taageerayo musharraxiintooda.
“Sidaas darteed waxay rajaynayaan in xayeysiisyada tabani shaqeeyaan, waxaana laga yaabaa inay shaqeeyaan.”
Waxaan u baahan nahay oggolaanshahaaga si aan u soo rarno nuxurkan rte-playerWaxaan u isticmaalnaa rte-player maaraynta nuxurka dheeraadka ah ee dejin kara cookies qalabkaaga oo ururin kara xog ku saabsan hawshaada. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si aad nuxurka u soo rogto.Maamul doorbidyada